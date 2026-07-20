От хладилника до масата: къде най-често грешим с храната?

В сяка година около 866 милиона души по света се разболяват след консумация на замърсена храна, а децата под 5-годишна възраст понасят близо една трета от здравната тежест на заболяванията, предавани чрез храната. Това показват най-новите оценки на Световната здравна организация, публикувани през юни 2026 г. Безопасността на храните обаче не е само въпрос на контрол и производство, а и на всекидневни навици. Правилното съхранение, приготвяне, охлаждане и повторно затопляне на храната у дома не са дребни детайли, а реална част от превенцията на заболявания, предавани чрез храна.

Според експертите от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) безопасността на храните е споделена отговорност — от производството и официалния контрол до начина, по който потребителите съхраняват, приготвят и консумират храната у дома. Правилната кухненска хигиена, отделянето на сурови от готови храни, поддържането на подходяща температура и своевременното охлаждане на сготвената храна са прости, но важни мерки за намаляване на риска от заболявания, предавани чрез храна.

„Сред най-често срещаните грешки при боравене с храна в домашни условия са кръстосаното замърсяване между сурови и готови храни, неправилното съхранение в хладилник, оставянето на сготвена храна продължително време на стайна температура, размразяването й при неподходящи условия, както и недостатъчно добро термично обработване или претопляне”, смята шеф Никола Симеонов, който е посланик на кампанията на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и неговите партньори в цяла Европа Safe2Eat. Инициативата цели да повиши информираността на гражданите относно безопасността на храните, чрез практични и научнообосновани съвети. „Кръстосано замърсяване може да възникне, когато микроорганизми от сурови продукти — например сурово месо, риба или яйца — попаднат върху готови за консумация храни, кухненски повърхности, ножове, дъски за рязане или ръце”, обяснява шеф Симеонов. Затова е важно суровите и готовите храни да се съхраняват отделно, да се използват чисти прибори и повърхности и да не се поставя готова храна върху съдове, в които преди това е имало сурови продукти. Това е една от основните практически мерки за намаляване на риска от хранителни инфекции.

Източник: Safe2Eat

Ето още полезни съвети от специалистите:

Хладилникът не трябва да се възприема като място, в което храната става безопасна без ограничение във времето. Той забавя развитието на много микроорганизми, но не спира напълно всички процеси на разваляне.

Сготвената храна трябва да бъде покрита или поставена в затворени съдове отделно от сурово месо и риба, като не трябва да остава дълго време на стайна температура.

Остатъците от храна трябва да се охладят своевременно, като ориентир е това да се случи в рамките на около два часа, за да се ограничи развитието на бактерии. Препоръчително е хладилникът да не се препълва, защото това затруднява поддържането на равномерна температура.

Ако храната е била замразена, размразяването трябва да се извърши по начин, който не позволява продължителен престой при стайна температура. Не е добра практика замразени продукти, особено месо и риба, да се оставят дълго време върху кухненския плот - препоръчва се размразяване в хладилник, или приготвяне директно от замразено състояние, когато това е указано от производителя.

След като са били охладени, съхранявани и затоплени правилно, повечето сготвени храни може да се консумират повторно. В такъв случай храната трябва да бъде добре и равномерно загрята в целия си обем, като ориентир е достигане на поне 70°C. Препоръчително е една и съща храна да се затопля само веднъж, тъй като многократното охлаждане и затопляне създава допълнителни възможности за развитие на микроорганизми. Особено внимание е необходимо при супи, яхнии, ястия с месо, ориз и други храни, съхранявани за по-късна консумация.

Храна, която е престояла прекалено дълго на стайна температура или е била съхранявана неправилно, трябва да се изхвърли. Не бива да се разчита единствено на мириса и външния ѝ вид, тъй като опасни микроорганизми може да присъстват и без забележими промени. Съмнителната храна не трябва да се опитва на вкус, а повторното затопляне невинаги може да я направи безопасна.