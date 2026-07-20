Ердоган с нова вълна от репресии срещу опозицията

Т урската полиция задържа рано тази сутрин кмета на град Измит Фатма Каплан Хюррийет, нейния съпруг и местен представител на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) в рамките на мащабно разследване за корупция.

Операцията, за която съобщи информационна агенция „Анка“, представлява поредният епизод от разгръщащата се системна офанзива срещу управлявани от опозицията общини в страната.

Главната прокуратура на Истанбул издаде заповеди за арест на общо 31 души, сред които кметът на Измит Фатма Каплан Хюррийет, нейната половинка Мурат Хюррийет и председателят на местната структура на НРП Гьокхан Ерджан. В ранните часове на деня полицейски екипи претърсиха дома на градоначалника и централата на общината в Измит, административен център на северозападната провинция Коджаели. Едновременно с това бе проведена спецоперация на територията на пет окръга: Коджаели, Истанбул, Анкара, Анталия и Къръккале.

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Срещу заподозрените са повдигнати тежки обвинения за създаване на организирана престъпна група, подкупи и манипулиране на обществени поръчки. От държавното обвинение уточниха, че разследването стъпва върху признания на заподозрени, свидетелски показания в рамките на клаузата за „активно разкаяние“, както и показания на тайни свидетели.

Според прокуратурата са установени драстични нарушения в редица общински търгове, включително възлагане на договори на фирми, свързани с роднински връзки с общински служители, както и изискване на неправомерни плащания под формата на „комисиони“. Разследващите твърдят още, че Мурат Хюррийет е упражнявал директно влияние върху търговете, кадровите назначения и административните решения, без да заема какъвто и да е изборен или официален пост в общината.

На излизане от дома си, придружавана от органа на реда, Фатма Каплан Хюррийет каза следното: „Съвестта ми е чиста и нямам от какво да се страхувам.“ Тя спечели втори мандат през март 2024 г. с безапелационните 49.06% от гласовете, побеждавайки кандидата на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР), който остана с 38.9%.

Към момента е потвърдено задържането на 28 от общо 31 търсени лица.

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Днешната акция е част от ескалиращата спирала от съдебни дела за корупция и тероризъм срещу опозицията, откакто НРП постигна исторически успех на местните избори през март 2024 г., изпреварвайки формацията на президента Реджеп Ердоган за първи път от десетилетия.

Вълната от арести започна през октомври 2024 г. със задържането и отстраняването на Ахмет Озер — кмет на истанбулския район Есенюрт. Натискът достигна своята кулминация с ареста през март 2025 г. на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу — най-яростния политически съперник на Ердоган и официален кандидат за президент на НРП. Имамоглу категорично отхвърля обвиненията и определя процесите срещу себе си как целенасочен опит за служебното му отстраняване от политическия терен.

Равносметката до момента показва, че най-малко 39 управлявани от опозицията общини са обект на разследвания от изборите през 2024 г. насам, а 26 действащи кметове, включително Имамоглу, се намират зад решетките. В редица общини с избрани кметове бяха назначени държавни служебни управители (попечители).

От НРП и международните правозащитни организации определят случващото се като политически мотивирана кампания, целяща заличаване на изборните резултати на опозицията и неутрализиране на потенциалните конкуренти за властта в Анкара. Властите отхвърлят обвиненията в политическа намеса и поддържат тезата, че турското правосъдие действа напълно независимо.