Свят

Анди Бърнам официално поема поста министър-председател на Великобритания

Лидерът на лейбъристите поема управлението с обещания за икономически реформи, по-ниски сметки и децентрализация

20 юли 2026, 13:22
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  • Анди Бърнам официално поема поста министър-председател на Великобритания, като в първата си реч ще призове за реализъм относно предизвикателствата пред страната и ще обещае дългосрочни реформи и „осезаеми подобрения“ за гражданите.
  • Сред основните приоритети на новото правителство са стимулиране на икономическия растеж, намаляване на разходите за живот, реформа на социалните грижи, децентрализация на властта и решения по теми като отбрана, имиграция, изкуствен интелект и отношенията с ЕС.
  • Британската преса очертава сериозни предизвикателства пред Бърнам, включително финансирането на отбраната, възможни национализации, икономическите трудности и необходимостта първите 100 дни от управлението му да създадат доверие сред избирателите.

Новият лидер на британските лейбъристи Анди Бърнам става днес нов министър-председател на Обединеното кралство. Промяната на „Даунинг стрийт“ номер 10 е основна тема в местната преса.

В. „Гардиън“ отбелязва, че докато лидерът на лейбъристите посещава краля днес, за да приеме поста и да започне с назначенията на кабинета още следобеда, той ще каже, че „Великобритания трябва да е честна относно предизвикателствата“. В първото си обръщение на "Даунинг стрийт" Бърнам ще се стреми да внесе оптимистична, но и реалистична нотка относно проблемите, пред които е изправена Великобритания и с които трябва да се справи. Очаква се той да каже, че страната е изправена пред момент за „размисъл и решение“, след като преди това говори, че е готов да изразходва политически капитал за решаване на основни проблеми като социалните грижи, които ще изискват допълнително финансиране. Вероятно той ще предприеме стъпки за намаляване на битовите сметки и да отвори вратата за повече сондажи за нефт и газ в Северно море въпреки негативната реакция на екоактивисти и депутати, отбелязва изданието.

В. „Файненшъл таймс“ обръща внимание на очакваното през „решаващите първи 100 дни“ от управлението на Бърнам, който „обещава големи промени, но ще се сблъска с много изпитания през първите си месеци на „Даунинг стрийт“: от войните в Украйна и Иран до регулирането на изкуствения интелект и имиграционната реформа. Бърнам се стреми да представи администрацията си като радикална и готова да пренастрои държавата и да отмени „десетилетията на неолиберализъм“. Конкретна негова идея е създаването на звено „Номер 10-Север“, базирано в Манчестър, което ще бъде в основата на опитите му за децентрализация и прехвърляне на повече правомощия от Лондон към регионите. Същевременно се очаква Бърнам да реши дали възнамерява да се стреми към по-тесни отношения с Европейския съюз  - и в кои области.

„Първите 100 дни са от решаващо значение за определянето на курса на правителството по отношение на неговите приоритети и политически дневен ред – за целия апарат на управление. Това е от решаващо значение и за създаването на добро впечатление в съзнанието на избирателите. Погрешните стъпки рискуват да създадат възприятие, което може да бъде трудно за промяна“, коментира пред "Файненшъл таймс" Уил Дженингс - професор по политология и публична политика в Университета в Саутхемптън.

Анди Бърнам е на крачка от премиерския пост във Великобритания

Бившият кмет на Манчестър обеща да направи политиката „по-малко токсична“, да подобри жизнения стандарт в цялата страна и „да върне надеждата, която на всички ни липсваше“, отбелязва в. „Индипендънт“, като отбелязва, че в най-скоро време критиците и поддръжниците на новия премиер ще започнат да настояват той да представи подробности как ще изпълни обещанията си. „По принцип би се получило единствено ако успее да генерира значителен икономически растеж, защото липсата на растеж е това, което наистина спъва страната“, отбелязва пред изданието базираният в Манчестър журналист Джош Херман, който е следил дълги години кариерата на Бърнам. Вниманието бързо ще се насочи към това кого Бърнам ще назначи в кабинета си. Очаква се той да направи промени в екипа на Стармър, особено по отношение на най-значимите постове на финансов, вътрешен и външен министър.

Помощта за разходите за живот е „първа стъпка“ за Анди Бърнам на номер 10, отбелязва в. „Таймс“. Изданието отбелязва, че новият премиер иска да докаже, че е „възможно нещата да се направят по различен начин“ и че ще предложи на народа „осезаеми подобрения“  - първа стъпка в десетгодишен план за преструктуриране на британската икономика. В отделна статия вестникът отбелязва, че „Темз уотър“ – най-голямата частна ВиК компания в страната, която управлява пречистването и преработката на водата в британската столица и околностите ѝ, вече се готви за отстъпки на новото правителство на Анди Бърнам в последен опит да избегне поставянето на проблемната водна компания под специална администрация от встъпващия в длъжност премиер.

От исторически триумф до крах за 2 години: Как скандали и „Епстийн“ свалиха Киър Стармър

Бърнам е готов да разшири обхвата на държавата, като планира цяла кампания от национализации, разкрива в. „Дейли телеграф“. Лидерът на лейбъристите се насочва към публична собственост върху ключови индустрии -  ход, който ще се разглежда като атака срещу бизнеса. Очаква се изпълнение на плановете на лейбъристите за национализиране на „Темз уотър“ и превръщане на местните автобусни услуги в публична собственост, следвайки модел, въведен от Бърнам, докато е кмет на Манчестър. Според изданието така новият премиер рискува да навреди на перспективите за растеж на страната, разбивайки консенсуса след Маргарет Тачър, че пазарните сили трябва да оформят обществените услуги. Слуховете за разпускане на Отдела за наука, иновации и технологии бяха критикувани от ръководителите на ИИ като „съвременен лудизъм“. Според тях би било грешка да се деприоритизира високотехнологичната индустрия във време на глобална експанзия и потенциал за растеж.

Според в. „Дейли експрес“ едно от основните предизвикателства пред Бърнам ще бъде намирането на допълнителни 4,7 млрд. лири за отбрана в първия му бюджет. Според изданието „тази зейнала дупка беше прощален подарък от оттеглилия се от премиерския пост Киър Стармър, който наскоро обяви дълго отлагания План за инвестиции в отбраната, без да е изяснил напълно как ще бъде финансиран“. Консерваторите описаха плана като „отрова със забавено действие“ за Бърнам, докато според приближените на Бърнам сред лейбъристите това е „заложена мина“. „Запълването на тази черна дупка ще изисква някои трудни решения, като например намаляване на социалните помощи. Изданието обаче се съмнява, че Бърнам ще прибегне към този вариант, който няма да се приеме добре от неговите съпартийци“, допълва „Дейли експрес“.

Левият вестник „Морнинг стар“ обръща внимание на обещанието на Бърнам да даде на народа „глътка въздух“ по отношение на нарастващите разходи за живот. Според изданието той е „напълно наясно“, че във Великобритания за последното десетилетие са се изредили седем премиери. Очаква се той да подчертае нуждата от по-стабилна и отговорна политика. Съюзниците на Бърнам твърдят, че днес той ще обещае „осезаеми подобрения“.

Таблоидът „Дейли мейл“ отбелязва, че бившият кмет на Манчестър ще дава обещания, докато ще се опитва да не обръща внимание на призивите да свика парламентарни избори. „Сега „Кралят на Севера“ трябва да се бори за спечелването на гласоподавателите по цялата страна“, посочва изданието, което отбелязва, че той е популярен единствено в Манчестър, докато жителите на южните части на страната не смятат, че Бърнам ще говори от тяхно име.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
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