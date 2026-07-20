„Суперзвездата на финала“: 3-годишният брат на Ламин Ямал открадна шоуто след края на Мондиал 2026

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С ветовното първенство по футбол през 2026 г. приключи с триумф на Испания, но секунди след последния съдийски сигнал на финала в Ню Йорк, камерите изоставиха официалните празненства. Причината? Един неочакван герой – 3-годишният брат на Ламин Ямал, Кейн, който за пореден път взриви трибуните и социалните мрежи, превръщайки се в истинската звезда на шампионската нощ, съобщава The Guardian.

Най-сладкият фен: 3-годишното братче на Ламин Ямал стана истинска звезда на Световното

Докато футболистите на „Ла Роха“ полудяваха от радост на терена, малкият Кейн слезе директно на тревата. Облечен в миниатюрен екип на Испания, той бързо превзе вниманието на медиите от целия свят: тичаше с топка сред златните конфети, опитваше се да сложи огромна полицейска шапка и позираше с шампионската купа, сякаш самият той я беше спечелил.

No way Lamine Yamal’s little brother touched the World Cup trophy before Cristiano Ronaldo?! What do we call this in football ball 😂😂 pic.twitter.com/mJM0SrUuad — AFCHive (@ArsenalgirlO2) July 20, 2026

Реакцията, която разсмя целия стадион

Един от най-сензационните моменти на финала се разигра, когато операторите на стадиона заснеха малчугана на гигантските видеостени. Докато милиони фенове по света следяха напрежението, Кейн просто започна да прави смешни физиономии и да се плези към камерите.

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На терена долу 19-годишната звезда на Барселона погледна нагоре към екрана и не можа да задържи смеха си по време на напрегнат момент от мача.

„Ден преди мача той ми се обади от телефона на майка ни и съвсем сериозно ме предупреди: „Утре пак ще си изплезя езика на камерите!“. Когато го видях на таблото на финала, просто не можах да се сдържа“, разказа с усмивка Ямал след триумфа.

Кадрите мигновено обиколиха TikTok и Instagram, а спортните издания обобщиха ситуацията с думите: „Испания спечели Световното, но Кейн спечели сърцата на целия свят“.

Crazy fact: Lamine Yamal's 3-year-old little brother has already touched a FIFA World Cup trophy more times than Cristiano Ronaldo has in his entire career. 😳🏆 pic.twitter.com/jkgQ1cmVQB — Hermano🦁 (@softchaos_xxx) July 20, 2026

„Той е всичко за мен“: Дълбоката семейна връзка

Прегръдката между Ямал и по-малкото му братче след вдигането на световната купа бе един от най-трогателните кадри от турнира. Двамата имат една и съща майка – Шейла Ебана, и заради голямата разлика във възрастта, футболният феномен се грижи за Кейн с бащинска любов.

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„Малкото ми братче значи всичко за мен. Обожавам го, понякога го чувствам почти като мой син“, сподели откровено Ямал.

Ямал никога не е крил, че най-голямото му удовлетворение извън футбола е възможността да осигури спокоен и щастлив живот за най-близките си.

„Идвам от апартамент, в който кухнята и спалнята бяха в едно помещение. Майка ми ме е родила на 16 години, а баща ми правеше всичко на улицата, за да имаме храна. Днес единственото, което искам, е да виждам майка ми и брат ми да живеят живота, за който винаги сме мечтали“, добави той.