„Мой ред е!“: AI видео с Меси и Ямал взриви мрежата след финала на Световното

П ояви се генерирано с изкуствен интелект видео, което показва как испанският футболист Ламин Ямал къпе Лионел Меси във вана, след като Испания победи Аржентина на финала на Световното първенство в неделя.

11-секундният клип показва 19-годишния Ямал, който мие косата на 39-годишния Меси, докато аржентинецът седи в пластмасово легенче до футболна топка и трофея от Световната купа, преди да завърши с думите: „Мой ред е“.

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Видеоклипът е базирана на изкуствен интелект версия на снимка от 2007 г., на която Меси къпе Ямал, когато той е едва на шест месеца. Клипът беше публикуван веднага след като самият 19-годишен футболист се окъпа в слава на стадион „МетЛайф“ в Ню Йорк / Ню Джърси (Ист Ръдърфорд).

Клипът се появи в мрежата, след като Испания победи Аржентина с 1:0 в неделя, осигурявайки си втората титла от Световно първенство за мъже. Испанският играч Феран Торес отбеляза решителния гол в 106-ата минута.

През 2007 г. фотографът Жоан Монфор улавя Меси — тогава 20-годишен — да къпе Ямал във вана на стадион „Камп Ноу“ в Барселона.

Семейството на Ямал е спечелило томбола за заснемане с футболист на Барселона за календар в подкрепа на УНИЦЕФ.

Following Spain’s victory at the 2026 FIFA World Cup, a 19-year-old photograph of Lionel Messi bathing six-month-old Lamine Yamal during a charity event has once again captured global attention.

Full details are available at the link belowhttps://t.co/5v4F89kGdS#LionelMessi… pic.twitter.com/OiQzW762Pv — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) July 20, 2026

Общото наследство на Лионел Меси и Ямал в Барселона

Меси и Ямал никога не са играли заедно за Барселона, но кариерите им следват изключително сходни пътища през испанския клуб. Пътищата им се засичат там за около седем години, докато Ямал се развива в детско-юношеските школи, а Меси блести в първия отбор.

Кой е Ламин Ямал?

И двамата израстват в „Ла Масия“ — известната академия на Барселона — преди да направят необичайно ранни дебюти в представителния тим. Меси се присъединява към клуба като 13-годишен и прави силен дебют през октомври 2004 г. на 17 години. По-късно той се превръща в играча с най-много мачове и голове в историята на Барселона, отбелязвайки 672 гола в 778 мача и печелейки 35 трофея, преди да премине в „Пари Сен Жермен“ (ПСЖ) през 2021 г.

Ямал влиза в „Ла Масия“ на 7 години и стига до първия отбор още по-рано. Той прави своя дебют в първенството срещу „Реал Бетис“ през април 2023 г. на 15 години, 9 месеца и 16 дни, превръщайки се в най-младия играч на Барселона в Ла Лига за този век.

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Паралелите продължават с тяхната позиция и стил на игра. И двамата са атакуващи играчи с ляв крак, които пробиват от дясното крило на Барселона, влизайки навътре, за да създадат положения или да отправят изстрел. Сходствата правят сравненията неизбежни, въпреки че Ямал предварително призова да не се очаква от него да повтори кариерата на Меси.

Lamine Yamal on Lionel Messi after Spain’s FIFA World Cup triumph over Argentina.#LamineYamal ♥️#LionelMessi ♥️



🗣️ Lamine Yamal: “Tonight I lifted the World Cup for Spain, but I also experienced something I’ll tell my children one day. The man who once held me as a baby was… pic.twitter.com/iOpVQcZWnZ — K Sathish (@sathishoffl) July 20, 2026

Тяхната символична връзка се задълбочи през 2025 г., когато Ямал наследи фланелката с №10 в Барселона — носена от Меси повече от десетилетие — и подписа договор, който го обвързва с клуба до 2031 г. Преди това Ямал носеше №19 — друг номер, използван от Меси в ранните му години в Барселона.

Меси също публично подкрепи тийнейджъра. Преди да се срещнат на финала на Световното първенство, аржентинецът описа преплетената им история като „лудост“ и нарече Ямал „един от най-добрите в света“, добавяйки, че успехът на крилото ще бъде от полза и за Барселона.

Прегръдката им след мача в неделя предложи реална версия на смяната на поколенията, пресъздадена от изкуствения интелект: ключовият играч на Барселона от предишната ера поздрави юношата на академията, който сега носи неговия бивш номер.