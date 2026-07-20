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Сензация: Научното разкритие за метеорита, който проби покрив на къща в Ню Джърси

Метеорит на 4,5 милиарда години се стовари в спалня в Ню Джърси, а бързата реакция на собственика спаси една от най-ценните находки за астрономията. Лабораторните анализи разкриха вътре следи от древна солена вода и органични съединения

20 юли 2026, 17:33
Сензация: Научното разкритие за метеорита, който проби покрив на къща в Ню Джърси
Източник: iStock/Getty Images

К осмическа скала на възраст 4,5 милиарда години, която с оглушителен гръм проби покрива на таванска спалня в Ню Джърси, се превърна в една от най-ценните находки за науката. Анализът на Международния институт SETI и учени от цял свят разкри съдържание, което буквално порази астрономите – древни органика, следи от солена вода и ключови химически градивни елементи на живота.

Историята започва, когато 50-килограмов метеорит навлиза в атмосферата със скорост от над 50 000 км/ч, отеквайки със звуков гърмеж от Ню Йорк до Ню Джърси. Голяма част от скалата се разпада във въздуха, но най-голямото останало парче пада директно върху спалнята на местно семейство.

Перфектната реакция, която спаси Космоса от замърсяване

За разлика от повечето метеорити, които падат в диви местности и престояват с месеци или години в почвата, този има невероятен късмет.

Собственикът на къщата чува оглушителен трясък, влиза в спалнята и заварва дупка в тавана, пръснат бетон, прах и силна миризма, напомняща на развалени яйца и сяра. Освобождавайки бързия си рефлекс, той веднага слага еднократни ръкавици, завива парчетата в алуминиево фолио и ги запечатва в стъклени буркани.

Това инстинктивно действие предотвратява контакт на метеорита с влагата, мазнините от човешката кожа или въздуха. Резултатът е най-чисто запазеният космически образец от този тип, докосвал Земята.

Какво откриха учените вътре?

Изследването, публикувано в престижното списание Science Advances, показва следните сензационни факти:

  • Редкият тип CM1/2: Метеоритът принадлежи към изключително рядката група на въглеродните хондрити. Това е едва вторият път в историята на астрономията, когато падането на подобен тип метеорит е директно наблюдавано и проследено.
  • Следи от солена вода: Вътрешността на метеорита показва минерални структури, които могат да се образуват единствено при контакт с течна, солена вода в ранните етапи на Слънчевата система.
  • Градивните елементи на живота: В лабораторията са открити сложни органични съединения. Това потвърждава теорията, че именно подобни астероиди и метеорити преди милиарди години са донесли на младата Земя водата и първичната химическа „супа“, от която по-късно се е зародил животът.

Учените вярват, че метеоритът е бил част от астероида 163 Еригона, намиращ се в основния астероиден пояс между Марс и Юпитер, който се е разпаднал след сблъсък преди около 155 милиона години.

Част от уникалния метеорит вече е предадена на Американския музей по естествена история в Ню Йорк, където ще се съхранява за бъдещите поколения.

Източник: TOI    
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