Най-опасният гроб в САЩ: Могилата от олово и бетон, която никога няма да бъде отворена

Д ълбоко в американската земя лежи гроб, който не прилича на никой друг по света. Той не е украсен с цветя, нито е място за спокойно поклонение. Изработен от дебели слоеве олово и стоманобетон, това е единственият гроб в САЩ, който е законно и физически запечатан завинаги – без право на ексхумация.

Зад този зловещ паметник стои една от най-мрачните, но забравени трагедии от ерата на Студената война – първата смъртоносна авария с ядрен реактор в историята на Америка.

Трагедията в Айдахо: Секундата, която промени всичко

През януари 1961 г. в секретния национален реакторен център в пустинята на щата Айдахо се разиграва катастрофа. Експерименталният военен реактор SL-1 избухва по време на поддръжка, причинявайки моменталната смърт на трима млади военни оператори.

Взривът е толкова мощен, че контролните пръти на реактора са изстреляни като снаряди, а радиацията в помещението достига екстремни, фатални нива за части от секундата.

Тяло, превърнато в радиоактивно оръжие

Докато телата на двама от загиналите са сравнително бързо прибрани и погребани, третият войник – 22-годишният Ричард Лерой Маккинли – поема толкова огромна доза радиация, че собственото му тяло се превръща в източник на смъртоносно излъчване.

Спасителните екипи са принудени да работят на смени от по няколко секунди, облечени в специални костюми, за да извадят останките му. Нивото на радиация в тялото на Маккинли е толкова високо, че то представлява опасност за околната среда и за всеки, който се доближи до него.

Саркофаг за един човек

За да бъде погребан младият мъж, правителството на САЩ предприема невиждани мерки за сигурност:

Оловен ковчег: Тялото е поставено в специално лят оловен ковчег с дебелина на стените няколко сантиметра, за да спре алфа и бета лъчението.

Тялото е поставено в специално лят оловен ковчег с дебелина на стените няколко сантиметра, за да спре алфа и бета лъчението. Бетонен бункер: Оловният ковчег е поставен в още по-голям външен контейнер от армиран бетон.

Запечатан завинаги: Всички шевове са заварени и Херметизирани.

Ричард Маккинли е погребан във военното гробище „Арлингтън“, но под строг контрол. Всички документи по погребението съдържат изрична правителствена забрана: гробът никога, при никакви обстоятелства, не може да бъде ексхумиран или отварян, тъй като периодът на полуразпад на изотопите в него ще продължи векове.

Днес този гроб остава мълчаливо и зловещо напомняне за високата цена, която човечеството плаща в зората на ядрената ера.