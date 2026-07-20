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Политическа криза и протести в Украйна, Зеленски е притеснен

Днес от украинския Генерален щаб дори се наложи да опровергават слуховете, че Сирски е подал оставка

Николай Киров Николай Киров

20 юли 2026, 20:38
Политическа криза и протести в Украйна, Зеленски е притеснен
Източник: БТА/АР

П ротести се провеждат в различни части на Украйна срещу отстраняването на реформаторски настроения министър на отбраната, а украинският президент Володимир Зеленски се изправи пред една от най-неотложните политически кризи от началото на руската инвазия през 2022 г.

Демонстрациите продължават пети пореден ден – най-продължителните протести досега и първите, пряко свързани с управлението на войната. Те бяха предизвикани от уволнението на популярния министър на отбраната Михайло Федоров. Той беше отстранен при правителствена рокада след поредица от конфликти с висшето военно командване.

Министърът на отбраната на Украйна подаде оставка

Стотици хора се събират в столицата Киев от миналата седмица, като носят импровизирани картонени транспаранти и пеят украинския химн, въпреки че Русия продължава с нощните въздушни атаки.

„Това ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо. Ще приключи, когато президентът ни даде отговор“, заяви протестиращата Ирина Костюк пред АФП.

Докато недоволството сред младите демонстранти в Киев не показва признаци на отслабване, Зеленски се опитва да намери решение, което да удовлетвори всички и да предотврати разделението на фона на продължаващата война.

В продължение на дни той провежда срещи с най-близките си съветници и с военното ръководство.

Според украински медии и анализатори сред обсъжданите въпроси са евентуалното връщане на Федоров на поста и бъдещето на командващия украинската армия Олександър Сирски, който е подложен на натиск.

Днес от украинския Генерален щаб дори се наложи да опровергават слуховете, че Сирски е подал оставка.

„Ситуацията безспорно е сериозна. Виждаме как списъкът с исканията нараства“, заяви Олександър Салиженко, експерт от движението „Чесно“.

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Протестите започнаха спонтанно в четвъртък сутринта в подкрепа на Федоров, чиито усилия за модернизиране на армията често го поставяха в конфликт с военното ръководство.

На последвала остра пресконференция Федоров заяви, че Сирски е поставил ултиматум на Зеленски, за да бъде организирано неговото отстраняване.

Заместник-командващият военновъздушните сили подаде оставка в подкрепа на Федоров, а висшият командир Михайло Драпати също разкритикува решението.

Федоров от своя страна призова за отстраняването на Сирски, а негови поддръжници организираха кампании в социалните мрежи и по улиците, като все по-често скандираха „Сирски вън“.

„Сирски е касапин... Той предпочита да води боеве с жива сила, вместо с дронове“, заяви протестиращата Виктория Осипенко.

„Сирски се превърна в заложник на ситуацията“, коментира анализаторът Анатолий Октисюк.

„Колкото по-дълго Зеленски оставя Сирски на поста, толкова по-дълбок става социалният и политическият конфликт", добави той. 

Опозиционният депутат Соломия Бобровска, член на парламентарната комисия по отбрана, заяви, че се провеждат срещи за обсъждане на евентуален наследник на Сирски, но предупреди, че ситуацията се променя бързо.

През последните дни Зеленски провежда поредица от срещи с военното ръководство и призова за „единство“.

„Той търси вариант, който да покаже промяна във военното ръководство, но същевременно да запази фигура, сходна на Сирски – лоялна, без политически амбиции и уважавана от армията“, смята политическият анализатор Владимир Фесенко.

Натискът се засилва и заради недоволството сред част от военните.

„Особено болезнено е да чуем категорични оценки от хора, които никога не са издавали бойни заповеди и не са носили отговорност за живота на военнослужещи“, посочва командирът Олег Апостол.

Дори да бъде постигнат компромис за бъдещето на командващия армията, въпросът с Федоров остава сложен.

Кризата превърна бившия министър в символ на протестиращите и в лице на призивите за реформи във въоръжените сили.

„Ситуацията по улиците започва да става нездравословна“, заяви депутатът Бобровска и добави: „Президентът и Федоров трябва да намерят начин да решат това заедно.“

Протестите и политическата криза започват да будят безпокойство и сред европейските съюзници на Украйна.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Протести в Украйна Володимир Зеленски Политическа криза
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