Свят

Русия уби четирима индийци на кораб край Одеса

Индия осъжда подобни нападения

Николай Киров Николай Киров

20 юли 2026, 20:13
Русия уби четирима индийци на кораб край Одеса
Товарен кораб плава в Черно море. Илюстративна снимка.   
Източник: AP/БТА

П ри руска атака срещу кораб, напускащ пристанището на южния украински град Одеса, са загинали четирима индийски граждани, а друг беше приет в болница в критично състояние, съобщи днес Министерството на външните работи на Индия, цитирано от „Ройтерс“.

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Русия порази с три крилати ракети кораба „Голдън Лео“, плаващ под флага на Гвинея-Бисау и с екипаж от индийски и сирийски моряци, съобщиха Военноморските сили на Украйна в приложението Телеграм.

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„Индия осъжда подобни нападения и отново заявява, че атаките срещу търговски кораби, излагането на опасност на невинни мирни граждани от екипажиге, или възпрепятстването на свободата на корабоплаването и търговията по какъвто и да е друг начин са недопустими и трябва да бъдат избягвани“, заявиха от индийското Министерство на външните работи.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Денис Киров    
руска атака Одеса Украйна
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