САЩ удариха Иран, ракети над Бахрейн и Кувейт, хутите обявиха блокада на Саудитска Арабия

Й еменските хути обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, съобщава „Ал-Джазира“.

Бунтовниците „обявиха морска блокада срещу престъпния саудитски враг, основано на максимата „око за око“, което влиза в сила веднага след публикуването на това изявление“, заяви военният говорител на хутите Яхя Сари.

Нови удари и ответни атаки между САЩ и Иран

Престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман вече говори с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да получи одобрение за военна операция в Йемен.

Целта била да се прецени и координира как евентуални саудитски действия срещу хутите може да се нуждаят от дипломатическа, а евентуално и от военна подкрепа на САЩ.

Междувременно ирански висш офицер беше убит при атака на САЩ в Табриз,

Иранската агенция „Фарс“ съобщи, че Махдад Пашае е бил убит при атака в понеделник срещу града, разположен близо до границата с Азербайджан.

„Всеки път, когато от Иран убият американски войник, те ще плащат за това убийство многократно! Тази заповед е предадена на военния министър Пийт Хегсет, председателя на Обединения комитет на началник-щабовете Даниел Кейн и на всеки военен командир“, обяви Тръмп преди малко в социалната си мрежа Трут сошъл.

Един от двата гръцки танкера, ударени от снаряди в Ормузкия проток, е изоставен от екипажа си, след като е съобщено за пожар на кораба. Екипажът е спасен от влекач, след като е изоставил плаващия под малтийски флаг „Кавомалеас“, собственост на гръцката компания „Динаком“.

САЩ нанесоха удар по строяща се ядрена централа в Иран

Заместник-губернаторът на иранската провинция Фарс съобщи за атака срещу иранския град Шираз.

„САЩ предприеха въздушна атака срещу един от районите в Шираз, тя не доведе до жертви и ситуацията е под контрол“, посочи зам.-губернаторът.

След американските удари в Бахрейн обявиха въздушна тревога за иранската контраатака.

„Сирените са включени. Гражданите и жителите са призовани да запазят спокойствие и да се отправят към най-близкото безопасно място“, се казва в изявление на Министерството на вътрешните работи на Бахрейн.

Кувейт е под иранска ракетна и дронова атака.

Кувейтската армия заяви, че противовъздушната отбрана е изправена пред нова вълна от ирански ракети и дронове. Военните осъдиха „греховната иранска агресия“.

„Всички са учтиво помолени да спазват инструкциите за безопасност и сигурност, издадени от компетентните органи“, се казва в изявлението.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че днес е извадило от движение един кораб и е пренасочило седем в рамките на продължаващата блокада на иранските пристанища.