САЩ удариха Иран, ракети над Бахрейн и Кувейт, хутите обявиха блокада на Саудитска Арабия

Й еменските хути обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, съобщава „Ал-Джазира“.
Бунтовниците „обявиха морска блокада срещу престъпния саудитски враг, основано на максимата „око за око“, което влиза в сила веднага след публикуването на това изявление“, заяви военният говорител на хутите Яхя Сари.
Нови удари и ответни атаки между САЩ и Иран
Престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман вече говори с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да получи одобрение за военна операция в Йемен.
Целта била да се прецени и координира как евентуални саудитски действия срещу хутите може да се нуждаят от дипломатическа, а евентуално и от военна подкрепа на САЩ.
Междувременно ирански висш офицер беше убит при атака на САЩ в Табриз,
Иранската агенция „Фарс“ съобщи, че Махдад Пашае е бил убит при атака в понеделник срещу града, разположен близо до границата с Азербайджан.
„Всеки път, когато от Иран убият американски войник, те ще плащат за това убийство многократно! Тази заповед е предадена на военния министър Пийт Хегсет, председателя на Обединения комитет на началник-щабовете Даниел Кейн и на всеки военен командир“, обяви Тръмп преди малко в социалната си мрежа Трут сошъл.
Един от двата гръцки танкера, ударени от снаряди в Ормузкия проток, е изоставен от екипажа си, след като е съобщено за пожар на кораба. Екипажът е спасен от влекач, след като е изоставил плаващия под малтийски флаг „Кавомалеас“, собственост на гръцката компания „Динаком“.
САЩ нанесоха удар по строяща се ядрена централа в Иран
Заместник-губернаторът на иранската провинция Фарс съобщи за атака срещу иранския град Шираз.
„САЩ предприеха въздушна атака срещу един от районите в Шираз, тя не доведе до жертви и ситуацията е под контрол“, посочи зам.-губернаторът.
След американските удари в Бахрейн обявиха въздушна тревога за иранската контраатака.
„Сирените са включени. Гражданите и жителите са призовани да запазят спокойствие и да се отправят към най-близкото безопасно място“, се казва в изявление на Министерството на вътрешните работи на Бахрейн.
Кувейт е под иранска ракетна и дронова атака.
Кувейтската армия заяви, че противовъздушната отбрана е изправена пред нова вълна от ирански ракети и дронове. Военните осъдиха „греховната иранска агресия“.
„Всички са учтиво помолени да спазват инструкциите за безопасност и сигурност, издадени от компетентните органи“, се казва в изявлението.
Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че днес е извадило от движение един кораб и е пренасочило седем в рамките на продължаващата блокада на иранските пристанища.
U.S. service members aboard amphibious assault ship USS Boxer (LHD 4) support flight operations day and night from the Arabian Sea as CENTCOM enforces the naval blockade against Iran. As of July 20, the U.S. military has redirected 7 commercial vessels and disabled 1 to prevent… pic.twitter.com/a1gtwipPUf— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 20, 2026