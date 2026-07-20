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Григор Димитров се изкачи с четири места в световната ранглиста

Григор Димитров се изкачи до 142-ото място в световната ранглиста на АТП след участието си в Бостад. Прогрес в класирането отбелязват още Пьотр Нестеров и 17-годишният талант Иван Иванов, а Яник Синер остава на върха

20 юли 2026, 13:17
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Н ай-добрият български тенисист Григор Димитров отбеляза прогрес в световната ранглиста на АТП. Хасковлията се изкачи с четири позиции и вече заема 142-ото място в класацията на сингъл с актив от 432 точки.

35-годишният българин записа една победа на турнира от сериите АТП 250 в Бостад (Швеция), но приключи участието си във втория кръг след поражение от португалеца Нуно Боржеш с 4:6, 2:6.

Втората ракета на България Пьотр Нестеров също бележи изкачване в подреждането. Той прогресира с четири позиции до №365, след като достигна до втория кръг на квалификациите на турнира от сериите „Чалънджър“ в Милано.

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Григор Димитров гаджета
Григор Димитров гаджета
Григор Димитров гаджета

Сериозен скок направи и 17-годишният Иван Иванов. Талантът се придвижи с 19 места нагоре и вече е №565 в света, след като стигна до втория кръг на турнира от сериите Чалънджър в Пособланко, Испания.

В челната десетка на ранглистата при мъжете няма промени. Шампионът от Уимбълдън Яник Синер продължава да бъде лидер в класацията с 13 450 точки.

Източник: БГНЕС    
Григор Димитров Тенис АТП ранглиста Български тенисисти Пьотр Нестеров Иван Иванов Яник Синер Класация Чалънджър АТП 250
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