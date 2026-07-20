Футболна еуфория до сутринта! Хиляди заляха улиците след световната титла на Испания

Световната купа по футбол 2026: Играчите на испанския национален отбор в червени екипи са на подиума и бурно празнуват

Испания спечели световната титла по футбол, след като победи Аржентина с 1:0 след продължения на финала; победният гол отбеляза Феран Торес в 106-ата минута.

Хиляди фенове празнуваха в Мадрид до късно през нощта, като улиците бяха изпълнени с хора, знамена, клаксони и скандирания след втория световен триумф на Испания.

Испания оглави световната ранглиста на ФИФА след титлата, изпреварвайки досегашния лидер Аржентина; Родри бе избран за най-добър футболист на турнира.

Spain fans celebrate winning the 2026 FIFA World Cup 🇪🇸 🏆 pic.twitter.com/x5AuBEEfIl — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 19, 2026

Хиляди жители на Испания излязоха по улиците, за да празнуват победата на националния отбор с 1:0 след продължения срещу Аржентина на финала на Световното първенство в Мадрид, съобщават световните агенции.

Въпреки предстоящия работен ден, централните улици на Мадрид са пълни, а колите свирят с клаксони. Празненствата в столицата започнаха още преди самия мач. В целия град хората можеха да гледат футболния мач на гигантски екрани в специални фен зони. Баровете, излъчващи мача, бяха препълнени, като много от тях дойдоха да гледат мача, носейки национални знамена.

Веднага след мача силен рев на фенове и продължителни аплодисменти отекнаха из центъра на Мадрид. Испанците започнаха да танцуват, да скачат от радост и да се прегръщат. Често се чуваше едно от любимите футболни скандирания „Yo soy espa ol, espa ol, espa ol“ („Аз съм испанец, испанец, испанец“).

„Все още не мога да повярвам, ние сме шампиони! Всички сме много горди. С приятелите ми ще празнуваме цяла нощ“, каза фенката Кристина пред ТАСС.

„Бяхме фаворити от самото начало на шампионата. Щастлив съм, възхитен съм, ние сме най-добрите!“, добави Антонио.

Много местни политици, включително премиерът Педро Санчес, поздравиха испанския отбор за победата. Премиерът, заедно с крал Фелипе VI на Испания и съпругата му Летисия, както и дъщерите им Леонор и София, гледаха мача от трибуните в Ню Джърси.

Fans in Madrid react to the goal from Spain in The World Cup pic.twitter.com/O8GiAcF3cB — Acyn (@Acyn) July 19, 2026

Испания е световен шампион! Безпощадна "Ла Фурия" унижи Аржентина на финала

Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп връчи титлата на новия световен шампион по футбол Испания. "Ла Фурия" победи с 1:0 след продължения Аржентина, а победното попадение бе дело на резервата Феран Торес в 106-ата минута.

Тръмп, заедно с президента на ФИФА Джани Инфантино, предадоха трофея в ръцете на капитана Родри, който бе избран и за "Най-добър футболист" в турнира. Преди това американският президент даде и сребърните медали на аржентинските футболисти.

За Испания това е втора световна титла след триумфа в Южна Африка през 2010 година.

The best part of Spain winning the World Cup, is seeing them ignore Donald Trump on stage! pic.twitter.com/phm0unyADk — ᗰᗩƳᖇᗩ (@LePapillonBlu2) July 19, 2026

Финал на Световното: Фенове на Аржентина и Испания заливат Ню Йорк преди сблъсъка

Новият световен шампион Испания е и новият водач в световната ранглиста, показва справка на сайта на ФИФА.

В новата таблица, която все още не е официална, но взима под внимание всички 104 срещи от световното първенство, Испания събира 1995,88 точки и изпреварва Аржентина, която вече е на второ място с 1970,37 точки.

На трето място с 1948,97 точки е Франция, пред бронзовия медалист от световното Англия, която е с 1922,83 точки. Топ 5 се затваря от Бразилия с 1804,92 точки.

В топ 10 са още Мароко, Португалия, Белгия, Нидерландия и Мексико.

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