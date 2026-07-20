Атака със запалителна бомба пред сградата на ФБР в Манхатън

М ъж беше арестуван по подозрение, че е задействал запалително устройство пред сградата на "Федерал плаза" в Долен Манхатън, където се помещават централата на Федералното бюро за разследване (ФБР) в Ню Йорк и подразделение на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE), съобщи "Ройтерс".

На видео, излъчено от телевизия Си Ен Ен, се показва как униформени полицаи и други служители на реда обграждат мъж и го задържат, докато от района се издига гъст дим.

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"Човек задейства запалително устройство пред сграда на "Федерал плаза" в Ню Йорк. Извършителят е задържан, а към момента има данни за двама леко пострадали", заяви директорът на ФБР Каш Пател в публикация в социалната мрежа Екс.

По думите му разследването се води от Оперативната група за борба с тероризма към ФБР. Инцидентът е станал сутринта.

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Сградата на "Федерал плаза" се намира на няколко пресечки от кметството на Ню Йорк и федералните съдилища.