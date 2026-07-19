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Блясък, холивудска драма и политически елит: Как започна финалът на Мондиал 2026

Испания и Аржентина се изправят в исторически финал на Световното първенство

Надежда Неменски Надежда Неменски

19 юли 2026, 22:36
Блясък, холивудска драма и политически елит: Как започна финалът на Мондиал 2026
Източник: ЕПА/БГНЕС

С ветовното първенство по футбол през 2026 г. достигна своята кулминация на стадион „МетЛайф“ в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, където 80 000 фенове по трибуните и милиарди пред екраните станаха свидетели на зрелищно, но и силно противоречиво начало на финалния сблъсък между Испания и Аржентина.

Историческият двубой събра на едно място холивудския елит и най-влиятелните политически лидери на Северна Америка, докато церемонията по закриването премина през пълния спектър от емоции – от възторг до откровено недоумение.

Президентски ложи и футболни прогнози

Минути преди първия съдийски сигнал погледът на присъстващите беше прикован към кралската ложа, където пристигна президентът на САЩ Доналд Тръмп. Заобиколен от най-близките си съветници и членове на семейството, сред които Първата дама Мелания Тръмп, синът му Ерик, снаха му Лара и техните деца, американският държавен глава изгледа официалното начало в компанията на президента на ФИФА Джани Инфантино. Очаква се именно Тръмп да има честта лично да връчи златния трофей на новия световен шампион.

Домакинството на турнира, споделено между три нации, събра на трибуните и други ключови фигури от региона – канадския премиер Марк Карни и мексиканския президент Клаудия Шейнбаум, които се присъединиха към неделните тържества. Сред официалните гости се очакваше да бъде и министър-председателят на Испания.

Още на червения килим пред медиите Доналд Тръмп сподели и очакванията си за големия мач, признавайки, че е изключително трудно да се залага срещу 39-годишния капитан на Аржентина Лионел Меси. Президентът на САЩ не пропусна да отбележи и близкото си приятелство с аржентинския си колега Хавиер Милей.

С появата на Тръмп бе спазена и дългогодишна традиция, макар той да не е първият американски лидер на подобен форум – Бил Клинтън присъства на финала на Световното за жени през 1999 г. и на откриването през 1994 г., а Джо Байдън изгледа мач от Мондиала през 2014 г. в ролята си на вицепрезидент. Сигнал за старта на голямото събитие даде и прелитането на президентския хеликоптер Marine One точно над съоръжението.

Най-добрите моменти: Големите звезди и емоциите преди първия съдийски сигнал на Испания - Аржентина
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Испания Аржентина церемония преди мача
Испания Аржентина церемония преди мача
Испания Аржентина церемония преди мача
Испания Аржентина церемония преди мача

Американски триумф на сцената и вълна от критики

Музикалното начало на вечерта беше поверено на грандиозната Дженифър Хъдсън. Изпълнителката, която притежава престижния статус „EGOT“ със своите награди Еми, Грами, Оскар и Тони, изнесе вълнуващо и мощно изпълнение на американския национален химн. Облечена в изцяло бял костюм с патриотични шевици в червено, бяло и синьо на гърба, Хъдсън изпя “The Star-Spangled Banner” от специален подиум в центъра на терена. Изпълнението ѝ бе бурно аплодирано в социалните мрежи и остави мнозина със сълзи на очи, макар част от чуждестранните фенове да изразиха недоумение защо се изпълнява химнът на САЩ, при положение че американският отбор отпадна от турнира преди две седмици.

Гласът на Хъдсън се оказа и спасителният пояс на шоуто преди мача, което включваше и изпълнения на Пост Малоун и Суей Лий. Голяма част от публиката остана разочарована от останалите подгряващи артисти.

Известният влогър IShowSpeed беше остро разкритикуван в интернет пространството заради очевидното си пеене на плейбек, което смути милионите зрители пред екраните. Цялостната музикална програма пък ще бъде допълнена от полувремето, където се очакват изпълнения на Мадона, Шакира и Джъстин Бийбър.

Холивудският финал на Том Круз

Истинската кулминация на церемонията по закриването беше поверена на една от най-големите звезди на Холивуд – Том Круз. След като феновете трябваше да чакат близо 90 минути, гледайки интернет знаменитости вместо обявения актьор, 64-годишният Круз се появи по-малко от десет минути преди отборите да излязат на терена. Той изнесе емоционален монолог, посветен на обединението и духа на футбола в най-мащабното Световно първенство в историята.

„Докато се събираме за тази последна глава, нека празнуваме турнира, който обедини света. Нека празнуваме единството си. Това е футболът. Това е величието“, призова от сцената звездата от „Мисията невъзможна“.

Въпреки тържествения тон, думите на Круз предизвикаха лавина от смесени и донякъде цинични реакции в платформата X (доскоро Twitter). Част от потребителите изразиха разочарование, че актьорът не е скочил от хеликоптер за екшън ефект, сравнявайки речта му с обикновено тийнейджърско изказване. По-сериозните критики обаче бяха насочени срещу темата за „световното обединение“.

Мнозина припомниха логистичния хаос и проблемите с визите, които някои отбори, включително този на Иран, трябваше да преодолеят заради строгите рестрикции на американските гранични власти. „Това няма нищо общо с футбола, а е просто поредната доза американска пропаганда“, споделиха разочаровани фенове веднага след края на церемонията, която все пак даде ход на голямата футболна битка.

Автор: Надежда Неменски
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