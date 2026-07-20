Свят

Грозни сцени на финала на Световното: Аржентина нападна Испания с юмруци

Надежда Неменски Надежда Неменски

20 юли 2026, 09:15
Грозни сцени на финала на Световното: Аржентина нападна Испания с юмруци
Грозни сцени се разиграха на стадиона след последния съдийски сигнал на финала на Мондиал 2026   
Източник: ЕПА/БГНЕС

А ржентинските футболисти удряха с юмруци, ритаха и хващаха за гърлото испанските си колеги, след като финалът на Световното първенство придоби грозен вид след последния съдийски сигнал.

В проява на допълнителна липса на спортстменство, южноамериканците след това обърнаха гръб на съперниците си по време на вдигането на трофея на стадион „МетЛайф“, пише английското издание The Telegraph.

Самият мач вече беше помрачен от мръсни номера от страна на аржентинските играчи, които останаха с 10 души в 93-ата минута, когато Енцо Фернандес получи втори жълт картон. Но след като последният съдийски сигнал прозвуча при победата на Испания с 1:0 след продължения, Аржентина реагира яростно.

Леандро Паредес получи директен червен картон за предизвикване на сбиване. Това беше вторият път, в който Аржентина получава два червени картона на финал на Световно първенство, след като имаше две отстранявания при загубата си с 0:1 от Западна Германия през 1990 г.

Резервата Науел Молина също беше основен подстрекател на боя, след като нанесе юмручен удар в тялото на Родри, капитана на Испания, докато испанските играчи тичаха по терена, за да празнуват победата си.

Молина също така се зъбеше на Родри, който избра да си тръгне, вместо да се включва в сбиване. Паредес също ритна Ерик Гарсия, преди да забие ръката си в гърлото на испанеца. Паредес също така хвърли Гави, полузащитника на Испания, на земята, докато наставаше хаос.

Лионел Скалони, треньорът на Аржентина, се опита да разтърве играчите, като издърпа дефанзива на Испания Ерик Гарсия далеч от сблъсъка. „Ние сме достойни в победата и трябва да бъдем такива и в поражението“, каза Скалони след мача.

Поведението на играчите на Аржентина получи масово осъждане, както и начинът, по който подходиха към финала.

Алън Шиърър, бившият капитан на Англия, описа инцидента като „ужасен“. По време на отразяването по BBC той каза: „Паредес нанесе два или три тежки удара в лицето на някого. Той се нахвърли върху тях. Няма място за подобно нещо. Знаем колко много означава това за тях и знаем колко боли да загубиш, но има начин, по който да загубиш. Твърде много пъти сме виждали това от Аржентина. Реакцията след последния съдийски сигнал е ужасна“.

Коментаторът на BBC Джо Харт заяви: „Имаше един човек на терена, който показа класа, и това беше Лионел Меси, който се ръкува с всеки един от тези испански играчи. Мачът свърши. Те не можеха да имат абсолютно никакви оплаквания от случилото се днес. Отвратително поведение“.

Колегата му Уейн Руни каза за поведението на Аржентина: „Изненадва ли ви? Мен не ме изненадва. Виждали сме това с Аржентина и преди. Това просто не е реакцията, която искате да видите. Видяхме част от реакцията им, след като отстраниха Англия в предишния кръг. Това е просто тъжно. Ако загубиш футболен мач, бъди достоен и си тръгни. Това е наистина жалко от тяхна страна. Това е реакция на факта, че бяха надиграни, надвити и надхитрени на футболния терен, и след това прибягнаха до това накрая. Жалко е от страна на тези двама играчи“.

Гари Невил, говорейки по ITV, отдели поведението на Паредес за критика: „Те са много конкурентоспособни и аз обичам този елемент в тях, но Паредес е просто позор през последните няколко мача, и защо съдиите му позволиха да продължи да прави това, което прави…“.

След боя по-голямата част от взаимодействията между играчите и треньорите бяха мирни. Играчите на Испания се приближиха до Лионел Меси, за да изразят съболезнования. Скалони и Луис де ла Фуенте се прегърнаха в централния кръг. Когато се раздаваха медалите, по лицето на Меси се стичаха сълзи.

След това отборът на Аржентина погледна към публиката зад вратата, обръщайки гръб, докато Испания вдигаше трофея. Аржентина беше възприела агресивен подход през целия мач, както направи и срещу Англия в изпълнения им с напрежение полуфинал в средата на седмицата.

Играчите на Скалони влизаха остро в единоборствата през цялото първо полувреме, като Алексис Мак Алистър и Николас Таляфико извадиха късмет, че избегнаха жълти картони за остри влизания в тези ранни етапи. Петима играчи на Аржентина бяха декорирани с картони в хода на финала, който влезе в продължения след ултрадефанзивна игра от страна на тима на Скалони.

Аржентина имаше 35% притежание на топката през 120-те минути и завърши мача с два удара срещу 20 за Испания. Нито един от опитите на Аржентина не беше точен.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Telegraph    
Аржентина Испания Световно първенство сбиване неспортсменско поведение футбол агресия червени картони Леандро Паредес скандал насилие във футбола
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
„Скромна почерпка“ вместо акт: Служители на НАП са задържани за подкуп

„Скромна почерпка“ вместо акт: Служители на НАП са задържани за подкуп

Грозни сцени на финала на Световното: Аржентина нападна Испания с юмруци

Грозни сцени на финала на Световното: Аржентина нападна Испания с юмруци

Взрив на газова бутилка разтърси жилище в Пловдив, майка и дъщеря пострадаха

Взрив на газова бутилка разтърси жилище в Пловдив, майка и дъщеря пострадаха

Футболна еуфория до сутринта! Хиляди заляха улиците след световната титла на Испания

Футболна еуфория до сутринта! Хиляди заляха улиците след световната титла на Испания

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Рисковете за киберсигурността на колите се увеличават и са все по-опасни

Рисковете за киберсигурността на колите се увеличават и са все по-опасни

carmarket.bg
<p>Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона</p>
Ексклузивно

Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона

Преди 9 часа
Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното
Ексклузивно

Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното

Преди 8 часа
Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед
Ексклузивно

Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед

Преди 12 часа
Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното
Ексклузивно

Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изглеждаше нелепо до футболистите на Испания, които ликуваха след спечелването на световната купа

Пълен абсурд на финала: Тръмп се опита да празнува с Испания, освиркаха го

Свят Преди 4 минути

Доналд Тръмп пристигна на стадиона с президентския хеликоптер Marine One, който прелетя над съоръжението около 45 минути преди началото на мача. По време на срещата той седеше в остъклена луксозна ложа заедно с Джани Инфантино

Годишна конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България.

Петрова: България избира ЕС и НАТО, няма да приеме свят на силовите граници

България Преди 8 минути

Външният министър заяви, че страната няма да приеме свят на сфери на влияние и промяна на граници със сила.

Йенс Шпан (вдясно) и съпругът му Даниел Функe присъстват на държавен банкет, организиран от федералния президент му в двореца Белвю, Берлин.

Скандал със сурогатно майчинство разтърси германската политика, Йенс Шпан се оттегли

България Преди 1 час

Консервативният политик напусна поста си след обвинения в двойни стандарти и натиск върху ръководството на ХДС

Дясноцентристкият лидер Петер Мадяр

Коя е Юдит Полгар? Шахматната легенда, която Петер Мадяр предлага за президент на Унгария

Свят Преди 2 часа

Петкратната олимпийска шампионка и международен гросмайстор е изборът на премиера Петер Мадяр за държавен глава.

На снимката е човек, облечен в защитен костюм и противогаз (газова маска).

Радиация в АЕЦ „Коберг“: Какво се случи в ядрената централа на Южна Африка?

Свят Преди 2 часа

Временен срив в електрозахранването е нарушил работата на вентилационните системи, съобщиха властите

Стълбове дим се издигат над Техеран след мощни експлозии в иранската столица.

Американски военнослужещ загина в Ирак, САЩ нанесоха нови удари по Иран

Свят Преди 2 часа

Вашингтон засили въздушната кампания, а Техеран отвърна с атаки срещу американски съюзници и ново напрежение около Ормузкия проток

На снимката е потънал кораб (корабокрушение) на морското дъно.

Корабокрушение в Индонезия: Седем души са спасени след потъването на пътнически кораб

Свят Преди 2 часа

Сред спасените е и 7-годишно момиче, а 18 души все още се издирват след потъването на пътническия кораб

Няколко бели свещи горят с мек пламък.

Честваме свети пророк Илия - покровител на гръмотевиците и плодородието

Свят Преди 3 часа

Защо Илинден е един от най-почитаните празници в българския календар

Палестинците в Газа: Заклещени между "Хамас" и Израел

Палестинците в Газа: Заклещени между "Хамас" и Израел

Свят Преди 3 часа

Миналата седмица "Хамас" обяви, че ще разпусне своята гражданска администрация, което беше част от мирното споразумение от 2025 г., сключено с посредничеството на САЩ

Елегантни дамски сандали на ток в бежов нюанс, с изчистен класически дизайн, тънка каишка през пръстите и регулируема каишка около глезена.

Запознайте се с водещите тенденции при обувките за есен 2026

Любопитно Преди 3 часа

Модните тенденции при обувките за есен 2026 надграждат познатите класически модели, като им добавят повече индивидуалност и характер. Резултатът са стилове, които изглеждат едновременно познати и нови - удобни за носене, но с неочакван акцент

,

5 грешки на плажа, които могат да съсипят цялата ни почивка

Любопитно Преди 3 часа

Почивката на море може бързо да се превърне в кошмар, ако пренебрегнем етикета. Експерти посочват петте най-дразнещи навика на плажа, които е добре да изкореним веднага, за да си спестим неудобства и скандали

,

Какво е интероцепция – „невидимото“ шесто чувство, което управлява здравето ни

Любопитно Преди 3 часа

Учените разкриват тайната на интероцепцията – способността на тялото ни да усеща собствените си сигнали. Оказва се, че това невидимо шесто чувство държи ключа към борбата с тревожността, депресията и промените в настроението

Илюзиите на ума: Невероятни факти за това как ни лъже собствената памет

Илюзиите на ума: Невероятни факти за това как ни лъже собствената памет

Любопитно Преди 3 часа

Човешката памет не е пасивен видеоархив, а динамична система, която постоянно ни изненадва. Разберете защо забравяме защо сме влезли в дадена стая, как емоциите лепират спомените и защо изтриването на данни е сигурен знак за отлично ментално здраве

Времето в понеделник: Жега до 36°, но следобед идват силни бури и градушки

Времето в понеделник: Жега до 36°, но следобед идват силни бури и градушки

България Преди 3 часа

На много места в страната се очакват интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки, а с нахлуването на по-хладен въздух температурите ще започнат да се понижават

20 юли: Когато България пречупи империята и срамното бягство на василевса

20 юли: Когато България пречупи империята и срамното бягство на василевса

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Шоуто на полувремето започна с кралските особи на футбола и музиката - Роналдиньо, Мадона и Роналдо

Историческо, но противоречиво: Първото шоу на полувремето в историята на Мондиала

Свят Преди 10 часа

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg

5 лесни за отглеждане породи кучета, подходящи за почти всеки

dogsandcats.bg
1

Опасни бури с градушка в седмицата на Илинден

sinoptik.bg
1

В Швеция заснеха двойно торнадо

sinoptik.bg

Мадона, Шакира, Джъстин Бийбър и BTS превърнаха финала на Световното в спектакъл с футболни легенди и смели модни визии

Edna.bg

Илинден е! 7 поверия, които и днес карат много българи да бъдат внимателни на 20 юли

Edna.bg

Левски ще научи днес потенциалния си съперник в третия кръг на ШЛ

Gong.bg

Селекционерът на Аржентина: Най-вероятно ще си тръгна

Gong.bg

Мантинелите, които не спират тирове: Металните огради струват 3 пъти по-скъпо от бетонните

Nova.bg

Анди Бърнам поема поста на министър-председател на Великобритания

Nova.bg