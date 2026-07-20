Испания е световен шампион! Безпощадна "Ла Фурия" унижи Аржентина на финала

О тборът на Испания победи тима на Аржентина с минималното, но достатъчно 1:0 и вдигна световната купа за втори път в историята си. Попадението беше дело на Феран Торес, който се разписа в продълженията (106-ата минута). "Ла Фурия", който беше тотален властелин на топката не само в този мач, а на първенството в САЩ като цяло, диктуваше играта в огромна част от времето.

Испанците имаха положение след положение пред вратата на Аржентина, но блестящата защита на "гаучосите"и великолепните спасявания на вратаря Мартинес, запазваха нулевото равенство. В самия край на редовното време аржентинците останаха с човек по-малко на терена и това сякаш предопредели съдбата им.

Испания започна превъзходно в началните минути и още в началото трябваше да води в резултата. Родри и Олмо диктуваха играта, а на Аржентина се налага да полага огромни усилия, само за да удържи съперника.

До паузата за хидратацията Испания играеше изключително прецизно. „Ла Фурия“ демонстрира страхотно движение на топката чрез разигравания в триъгълници, последвани от бързо пренасяне на играта в нова посока. Ламин Ямал не се възползва от възможност да откирие резултата още в 8-ата минута. Олмо направи няколко великолепни отигравания с гръб към вратата, но имаше и моменти, в които твърде лесно губеше топката.

Аржентина изпада в напрежение, когато дълго време не успява да владее топката, а Испания има капацитета да засили този натиск. Родри изглежда в отлична физическа форма и с безупречен контрол над топката – играе с истинско самочувствие и класа.

На полувремето Аржентина изглеждаше сякаш трябва да е доволна, че ограничи възможностите на Испания, но със сигурност е било изключително изтощително да се правят всички тези спринтове към играча с топката под преките слънчеви лъчи. Това със сигурност е коствало много сили на аржентинците. Те загубиха и Лисандро Мартинес, който явно не е напълно здрав.

Все пак „гаучосите“ се ползват с обичайната снизходителност на съдията по отношение на картоните – след смяната на Мартинес в 44-ата минута на терена няма нито един играч с жълт картон. По-дългата пауза на полувремето е в полза на Аржентина; те ще извлекат полза от възможността за по-продължително възстановяване.

Второто полувреме започна с мощен натиск на Испания, докато тимът на Аржентина беше принуден да се брани с всички сили. Нов елемент в играта станаха неубедителните намеси на Еми Мартинес.

Аржентина се справяше отлично, с удържането на резултат 0:0 до втората пауза за хидратация, предвид доминацията на Испания. На Ямал му беше трудно да навлезе в наказателното поле и да ангажира защитниците.

В даденото от съдията продължение на второто полувреме (90+3 минути) Аржентина остана с човек по-малко на терена, след като Енцо Фернандес получи втори жълт, респективно червен картон и остави тима си с 10 човека.

В 90+5 минути Ламин Ямал отправи брутален удар към вратата на Аржентина от пряк свободен удар, но топката беше избита от вратаря Емилиано Мартинес и така нулевото реми се запази до края на редовното време.

В продълженията Аржентина ще трябва да постигне повече с по-малко ресурси, а това е огромно предизвикателство. Педри и Мерино наистина оказаха сериозно влияние върху играта. Паредес вече има жълт картон, а предстои още половин час игра. Това е шансът за Испания. Те измъчваха изключително устойчивия отбор на Аржентина в продължение на 100 минути и успяха да ги оставят с човек по-малко. За Аржентина достигането до дузпи би било огромно постижение на този етап.

В 96-ата минута се стигна до така търсения от Испания гол, но попадението беше отменено, след като съдията отсъди, че Микел Мерино е извършил нарушение в нападение срещу Отаменди.

ГОООЛ! В самото начало на второто 15-минутино продължение (106-ата минута) падна така желания от всички запланяковци гол - Испания поведе с 1:0, след като Феран Торес засече подаване от Нико Уилямс и безпощадно заби топкатра във вратата на Аржентина.

В 114-ата минута беше отменен още един гол на Испания, този път заради засада на голмайстора Феран Торес.

В дадените от съдията 5 минути продължение Аржентина окупира наказателното поле на Испания и центрирания от легендата Лионел Меси донесоха инфарктни положения пред вратата на "Ла Фурия", но голът им се изплъзна.

Trump on stage with the World Cup Winners pic.twitter.com/c3iQYNfk1s — Acyn (@Acyn) July 19, 2026

В крайна сметка щастието беше за Испания. Тимът вдигна световната купа на церемонията по награждаването, белязана от... Доналд Тръмп. Президентът на САЩ връчи купата на капитана Родри, заедно с президента на ФИФА Джани Инфантино и дори остана да празнува с "Ла Фурия". На подиума Родри го чакаше да се отдръпне, за да вдигне трофея над главата си, но Тръмп остана, сякаш е част от отбора, а междувременно Инфантино се опитваше да му посочи пътя извън подиума. Типичен завършек на едно Световно първенство в САЩ.