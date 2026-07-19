Историческо, но противоречиво: Първото шоу на полувремето в историята на Мондиала

С ветовното първенство по футбол през 2026 година отбеляза безпрецедентен момент в историята на спорта. По време на финалния сблъсък между Испания и Аржентина на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси се проведе първото по рода си музикално шоу на полувремето. Събитието събра на една сцена мегазвезди като Мадона, Шакира, BTS и Джъстин Бийбър, но същевременно повдигна сериозни въпроси сред футболните запалянковци за посоката, в която се развива най-популярната игра в света.

Културен сблъсък: Традициите срещу комерсиализма

За традиционалистите идеята за подобен спектакъл по средата на най-важния мач в света звучи почти абсурдно. Ситуацията изглеждаше толкова сюрреалистична, че напомняше на чаено парти с Лудия шапкар или обсъждане на футболна тактика с Чеширския котарак – нещо, което е напълно откъснато от автентичните корени на спорта. Решението на ФИФА да обедини футбола, музиката и социалното въздействие в едно огромно шоу, курирано от фронтмена на Coldplay Крис Мартин и героите от Мъпетите, беше посрещнато с полюсни мнения.

За някои това бе брилянтен ход, който прави финала по-достъпен, привлича глобална аудитория и издига спорта на ново развлекателно ниво. За други обаче, този холивудски блясък е просто поредната доза натрапчив комерсиализъм, който ограбва играта. За футболните запалянковци самият финал е напълно достатъчен празник и не се нуждае от допълнителна изкуствена атракция. В крайна сметка шоуто се превърна в поредния културен сблъсък в един турнир, изпълнен именно с такива.

Музикален маратон на бързи обороти

Самото шоу започна с експлозия от цветове, като целият терен беше покрит с многоцветни платформи. Началото бе дадено от Мадона, която изпълни хита си от 2000 година „Music“, като останаха леки съмнения дали част от телевизионните кадри не са били предварително записани. Тя беше докарана на сцената в бъги, шофирано от легендите Роналдиньо и Роналдо. Веднага след нея на сцената излязоха корейските K-Pop суперзвезди от BTS, за да нажежат обстановката с парчето „Dynamite“.

Темпото на спектакъла беше главозамайващо и напомняше на скоростно скролване в TikTok, като преходите между изпълнителите не оставяха почти никакво време за дъх. Актьорите от хитовия сериал „Тед Ласо“ – Джейсън Судейкис и Брендън Хънт, се появиха изненадващо на терена, за да анонсират Джъстин Бийбър. С акустична китара в ръка, канадският изпълнител успокои ритъма с нежно изпълнение на „Everything Hallelujah“.

Финал с Шакира, Мъпетите и смесени чувства по трибуните

След кратката акустична пауза, шоуто отново набра скорост с появата на Шакира. Колумбийската звезда, която пя и на церемонията по откриването през юни, изпълни официалната песен на турнира „Dai Dai“ – парче, което феновете вече бяха чули безброй пъти от началото на Мондиала. За да бъде картината пълна, към нея се присъединиха Мъпетите и голям детски хор. Финалните акорди бяха озвучени от пеещи деца, танцуваща Шакира и скачащия Крис Мартин.

Въпреки огромния звезден ресурс и мащабната продукция, реакциите на стадиона останаха по-скоро хладни. Журналистката от CNN Аманда Дейвис, която предаваше директно от мястото на събитието, описа гледката като „странен спектакъл“.

Тя отбеляза красноречив детайл от атмосферата – Кристиано Роналдо е получил много по-бурни овации при появата си от тунела, отколкото самата Мадона при излизането си на сцената.

Въпреки че Крис Мартин успя да донесе нужното парти настроение в самия край на шоуто, първото музикално полувреме в историята на Световните първенства остави немалка част от феновете по трибуните по-скоро разочаровани и неудовлетворени.