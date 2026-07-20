Тир се обърна на АМ „Тракия“, водачът е откаран в болница

О бърнат тежкотоварен автомобил затруднява движението по автомагистрала „Тракия“ в посока София. Инцидентът е станал около 17:24 ч. на 311-ия километър.

По първоначална информация причината за произшествието е спукана гума.

Тир се обърна на "Тракия", затвори платната в двете посоки

Камионът, превозващ чакъл, се е преобърнал на пътното платно и в момента заема средната и аварийната ленти.

Зад волана е бил 47-годишен мъж от Стара Загора. Водачът е откаран в болница в Ямбол с общи наранявания.

Тир спука гума и помете няколко коли на АМ "Тракия", четирима са ранени

Към момента преминаването в участъка е силно ограничено - през крайната лява лента се пропускат единствено леки автомобили. Останалите превозни средства се отклоняват по обходен маршрут през стария път Айтос - Карнобат - „Петолъчката“.