България

Тир се обърна на АМ „Тракия“, водачът е откаран в болница

По първоначална информация причината за произшествието е спукана гума

Николай Киров Николай Киров

20 юли 2026, 18:28
Тир се обърна на АМ „Тракия“, водачът е откаран в болница
Източник: iStock

О бърнат тежкотоварен автомобил затруднява движението по автомагистрала „Тракия“ в посока София. Инцидентът е станал около 17:24 ч. на 311-ия километър.

По първоначална информация причината за произшествието е спукана гума.

Тир се обърна на "Тракия", затвори платната в двете посоки

Камионът, превозващ чакъл, се е преобърнал на пътното платно и в момента заема средната и аварийната ленти.

Зад волана е бил 47-годишен мъж от Стара Загора. Водачът е откаран в болница в Ямбол с общи наранявания.

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Към момента преминаването в участъка е силно ограничено - през крайната лява лента се пропускат единствено леки автомобили. Останалите превозни средства се отклоняват по обходен маршрут през стария път Айтос - Карнобат - „Петолъчката“.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
катастрофа АМ Тракия обърнат камион
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Тир се обърна на АМ „Тракия“, водачът е откаран в болница

Тир се обърна на АМ „Тракия“, водачът е откаран в болница

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