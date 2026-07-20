България

Силни бури нанесоха щети в Сандански и Благоевград

От общините призовават гражданите, ако не е наложително, да не напускат домовете си

Николай Киров Николай Киров

20 юли 2026, 22:15
Силни бури нанесоха щети в Сандански и Благоевград
Източник: Община Сандански

С илна буря премина през община Сандански, нанесени са материални щети, съобщиха от администрацията. Оттам призовават жителите и гостите на общината да бъдат изключително внимателни заради преминалата буря, вследствие на която има паднали клони, нанесени са локални материални щети и са регистрирани прекъсвания на електрозахранването в част от населените места.

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От общинската администрация съобщават, че екипи на Община Сандански, Районното управление в Сандански, Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, Доброволното формирование – Сандански, както и други компетентни служби, са на терен и работят по отстраняване на последствията и обезопасяването на засегнатите райони.

От общината призовават гражданите, ако не е наложително, да не напускат домовете си до окончателното преминаване на бурята. Препоръчва се да се избягват паркове, дървета, електропроводи и участъци с паднали клони, както и да се спазват указанията на компетентните органи.

Движението през Кресненското дефиле беше затворено заради активирано свлачище. Има и паднали дървета в Кресна.

"След преминаването на бурята и благодарение на бързата и добре координирана работа на всички ангажирани институции, към този момент обстановката на територията на общината е овладяна. Всички възникнали локални пожари - в районите на селата Левуново, Лебница, Склаве и Дамяница, както и в района на трафопоста до магазин "Билла", са локализирани и напълно потушени", написа във Фейсбук кметът на Сандански Атанас Стоянов.

"Падналите дървета и клони са отстранени от пътните платна, а движението по засегнатите участъци е възстановено. Утре екипите ще продължат работа по почистването на тротоарните площи и окончателното отстраняване на последствията от бурята. Всички постъпили сигнали от граждани са приети, обработени и по тях е реагирано своевременно. Искрено благодаря на екипите на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението", служителите на МВР, доброволното формирование и служителите на Община Сандански за тяхната професионална, всеотдайна и навременна работа", посочи Стоянов.

"Благодаря и на всички граждани за проявеното търпение, отговорност и съдействие. Екипите продължават да наблюдават обстановката и остават в готовност за незабавна реакция при необходимост. Призовавам всички да бъдат бдителни. При забелязване на дим, огън или друга опасност незабавно подайте сигнал на телефон 112", добави Стоянов.

Силен вятър и буря нанесоха материални щети и в Благоевград. За обстановката след бурята съобщи общинският кмет Методи Байкушев във Фейсбук.

Той посочва, че екипи на Регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, Доброволното формирование – Благоевград, звено „Инспекторат“ към Община Благоевград и общинското предприятие „Чистота“ са на терен, разчистват падналите дървета и описват щетите.

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Кметът призовава гражданите да се приберат на безопасно място и предупреди, че по данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) е възможна повторна буря до час.

Областният управител Васил Трендафилов задейства системата BG-ALERT, която предупреждава, че през нощта се очакват нови силни бури в област Благоевград.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА    
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Силни бури нанесоха щети в Сандански и Благоевград

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