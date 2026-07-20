България

Пускат под домашен арест шофьора, обвинен за катастрофата на АМ "Тракия"

При тежкия инцидент на пътя загина един мъж, а други двама пострадаха сериозно

Николай Киров Николай Киров

20 юли 2026, 17:04
Пускат под домашен арест шофьора, обвинен за катастрофата на АМ "Тракия"
Източник: БТА

А пелативният съд в Бургас пусна под домашен арест с електронно наблюдение шофьора на тежкотоварния камион, обвинен за фаталната катастрофа на магистрала „Тракия“ от 10 юли. С това си решение магистратите отмениха най-тежката мярка „задържане под стража“, която му беше наложена от първата инстанция.

При тежкия инцидент на пътя загина един мъж, а други двама пострадаха сериозно.

Пред съда адвокатът на обвиняемия настоя за по-лека мярка с аргумента, че към момента по делото все още няма готова автотехническа експертиза, която да изясни детайлите.

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Прокуратурата настояваше мъжът да остане в ареста, но в крайна сметка апелативните съдии прецениха, че той може да изчака разследването у дома, но под електронно наблюдение.

Минути след инцидента на 10 юли окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев коментира, че според първоначалните обяснения на водача причината за навлизането в насрещното движение е именно спукана гума. Той подчерта, че тази версия може да бъде проверена единствено чрез назначената автотехническа експертиза.

Обвиненият за тежката катастрофа край Карнобат остава в ареста

Чинев коментира и организацията на пътната безопасност, като заяви, че предпазните съоръжения по автомагистрала „Тракия“ отново не са изпълнили предназначението си и не са предотвратили навлизането на тежкотоварния автомобил в насрещното платно. Според него държавата трябва да предприеме по-ефективни мерки за ограничаване на тежките катастрофи.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС, БТА    
катастрофа АМ Тракия домашен арест
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