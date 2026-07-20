Свят

Авторът на шампионския гол за Испания има българско куче

Торес е осиновил кучето Майло през септември 2021 г.

Николай Киров Николай Киров

20 юли 2026, 18:19
Авторът на шампионския гол за Испания има българско куче

Ф утболистът от испанския национален отбор Феран Торес, който донесе победата на отбора на Мондиал 2026, се грижи за българско куче от 5 години насам. Това заявиха пред NOVA от приюта "Улични сърца БГ" в село Глушка, община Дряново. 

Управителят на приюта Теодора Маринова разказа историята на кучето.

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"Майло и още две кучета са открити изхвърлени под мост между дряновските села Скалско и Гостилица. След като преминаха през необходимите процедури след заловяването им (преглед от ветеринарен лекар, определяне на характерите им и каква среда е подходяща за тях), кучетата бяха пуснати за осиновяване", споделя тя. 

Торес е осиновил кучето Майло през септември 2021 г., докато играе в Манчестър Сити, чрез организация, с която тогава приютът работел във Великобритания. След като той се връща да играе отново в родината си във футболния клуб Барселона, Майло продължава да живее с него. 

Ема и Антъни Смит са основатели и директори на приюта „Улични сърца БГ“. Приютът е неправителствена организация, която се занимава с кастрация на безстопанствени животни, а впоследствие развива и дейност по тяхното спасяване и осиновяване.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
Феран Торес осиновяване на куче
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