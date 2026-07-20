Свят

"Хамас" обяви името на новия си лидер

Той е и главен преговарящ на движението

Николай Киров Николай Киров

20 юли 2026, 15:59
"Хамас" обяви името на новия си лидер
Халил ал Хая   
Източник: AP/БТА

П алестинската въоръжена групировка "Хамас" обяви Халил ал Хая за свой върховен лидер, се казва в изявление на движението, цитирано от "Ройтерс".

"Хамас" избира нов лидер

Ал Хая наследява Яхия Синуар, който загина през 2024 г. по време на войната с израелските сили в ивицата Газа.

Халил ал Хая - лидер на "Хамас" в изгнание и главен преговарящ на движението - постепенно се утвърди като една от водещите фигури в ръководството след смъртта на Синуар и на Исмаил Хания, който беше убит в Иран през юли 2024 г.

Нетаняху: Лидерът на "Хамас" е елиминиран

Ал Хая беше сред високопоставените представители на "Хамас", срещу които Израел предприе атака в Доха през 2025 г.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Атанаси Петров    
Хамас Халил ал Хая Израел
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Изблъскаха българин от влак, движещ се със 120 км/ч в Германия, съдът освободи нападателя

Изблъскаха българин от влак, движещ се със 120 км/ч в Германия, съдът освободи нападателя

Избра друг в шоу за срещи, а днес влиза на „Даунинг стрийт“ 10: Коя е Мари-Франс – жената до новия премиер на Великобритания?

Избра друг в шоу за срещи, а днес влиза на „Даунинг стрийт“ 10: Коя е Мари-Франс – жената до новия премиер на Великобритания?

"Хамас" обяви името на новия си лидер

Най-опасният гроб в САЩ: Могилата от олово и бетон, която никога няма да бъде отворена

Най-опасният гроб в САЩ: Могилата от олово и бетон, която никога няма да бъде отворена

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg
<p>Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона</p>
Ексклузивно

Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона

Преди 16 часа
Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното
Ексклузивно

Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното

Преди 15 часа
Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед
Ексклузивно

Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед

Преди 19 часа
Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното
Ексклузивно

Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и президентът на ФИФА Джани Инфантино бяха освиркани, когато излязоха на терена за церемонията по награждаването на финала на Мондиал 2026, преди Тръмп да се опита неразрешено да се присъедини към партито за победата на Испания

Рекордната сума, която ще вземе победителят на Световното 2026

Свят Преди 7 минути

ФИФА раздава общо $871 милиона, а шампионът ще получи над 20 пъти повече спрямо легендарните първенства от миналото

Крал Чарлз Трети назначи Анди Бърнам за премиер

Крал Чарлз Трети назначи Анди Бърнам за премиер

Свят Преди 24 минути

Бърнам ще разговаря по телефона с Тръмп и Зеленски

,

Theo: Правен съм в дискотека!

Любопитно Преди 1 час

Скандалът между Демерджиев и ДПС ескалира отново днес

Скандалът между Демерджиев и ДПС ескалира отново днес

България Преди 1 час

ДПС: Методична дезинформационна и манипулационна ПР-кампания на министър Демерджиев

Куче ухапа 4-годишно дете край къща за гости във Върбица

Куче ухапа 4-годишно дете край къща за гости във Върбица

България Преди 2 часа

Детето от Сливен е прегледано в болница в Шумен и освободено без сериозни наранявания

„Демократична България“

ДБ настоява за свикване на КСНС заради усложнената среда за сигурност

България Преди 2 часа

Според формацията България има нужда от координирана позиция на институциите в променящата се среда за сигурност в Европа

.

Скандал със Зендая: Актрисата отнесе вълна от критики заради 3000-годишни обеци

Любопитно Преди 2 часа

Холивудската звезда Зендая попадна под кръстосан огън, след като се появи на червения килим с обеци, направени от 3000-годишни ирански артефакти. Критиците настояват безценното съкровище да бъде върнато в музей, вместо да служи за моден аксесоар

Нова кадрова рокада: Бивш депутат от ИТН влиза в борда на НКЖИ

Нова кадрова рокада: Бивш депутат от ИТН влиза в борда на НКЖИ

България Преди 2 часа

Бившият депутат от „Има такъв народ“ влиза в ръководството на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с решение на транспортното министерство

А1 предлага ново решение за наблюдение и сигурност на дома

А1 предлага ново решение за наблюдение и сигурност на дома

Любопитно Преди 2 часа

Предложението съчетава умни устройства, AI известия и 7-дневно облачно съхранение

Дрон с взривен материал изплува на плаж край Истанбул

Дрон с взривен материал изплува на плаж край Истанбул

Свят Преди 2 часа

Турската полиция обезвреди в контролирана среда дрон камикадзе с неустановен произход, открит на брега в Карабурун

Анди Бърнам, лидер на британските лейбъристи и нов премиер на Великобритания

Анди Бърнам официално поема поста министър-председател на Великобритания

Свят Преди 3 часа

Лидерът на лейбъристите поема управлението с обещания за икономически реформи, по-ниски сметки и децентрализация

.

Григор Димитров се изкачи с четири места в световната ранглиста

Любопитно Преди 3 часа

Григор Димитров се изкачи до 142-ото място в световната ранглиста на АТП след участието си в Бостад. Прогрес в класирането отбелязват още Пьотр Нестеров и 17-годишният талант Иван Иванов, а Яник Синер остава на върха

.

Рубио е готов за среща с Лавров, Кремъл подкрепя идеята

Свят Преди 3 часа

Според Дмитрий Песков дипломатически контакт на министерско ниво в Манила би бил положителна стъпка в отношенията между Москва и Вашингтон

Арх. Иван Шишков

Шишков представи договорите за „Хемус“, Видин - Ботевград и републиканската пътна мрежа

България Преди 3 часа

Министърът заяви, че прекратяването на обществените поръчки би довело до забавяне и по-високи разходи за инфраструктурните проекти

На снимката е ATV.

АТВ се обърна в Правец, шофьорът е с опасност за живота

България Преди 3 часа

Мъжът е настанен в реанимация, а спътникът му е с леки наранявания

Терънс Донован

Почина Терънс Донован - емблематичният актьор от „Съседи“ и „У дома и навън“

Свят Преди 3 часа

Британско-австралийският актьор, известен с ролите си в „Съседи“ и „У дома и навън“, е починал в Мелбърн

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми ме следва в банята? 

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg
1

Опасни бури с градушка в седмицата на Илинден

sinoptik.bg
1

В Швеция заснеха двойно торнадо

sinoptik.bg

Българска следа в епичната „Одисея“, вдъхновена от Диана Добрева

Edna.bg

Жената, която промени света на модата – Жизел Бюндхен остава недостижим феномен

Edna.bg

Сензационна новина за Гуардиола

Gong.bg

Приемлив жребий за Лудогорец в Лигата на конференциите

Gong.bg

Регионалният министър: Старите договори за пътно строителство няма да бъдат прекратявани, но контролът ще е по-строг

Nova.bg

Българин падна от влак, движещ се със 120 км/ч в Германия, след нападение от агресивен пътник

Nova.bg