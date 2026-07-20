Крал Чарлз Трети назначи Анди Бърнам за премиер

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Н овият лидер на британските лейбъристи Анди Бърнам беше назначен за премиер на Великобритания от крал Чарлз Трети, който му възложи да сформира правителство, съобщи Бъкингамският дворец в кратко изявление.

Придружен от съпругата си Мари-Франс ван Хел, която е от нидерландски произход, 56-годишният бивш кмет на Манчестър беше приет по обяд от монарха в Бъкингамския дворец, след което се отправи към „Даунинг Стрийт“ 10.

Това е четвъртият премиер, назначен от Чарлз Трети, откакто той се възкачи на трона през септември 2022 г.

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Бърнам заяви, че сред първите световни лидери, с които ще разговаря по телефона, ще бъдат президентът на САЩ Доналд Тръмп и украинският президент Володимир Зеленски и добави, че под негово ръководство подкрепата на Великобритания за Украйна ще остане непроменена.

Във видеоклип, записан преди официалното му назначаване за британски лидер, но публикуван след речта му на „Даунинг Стрийт“, Бърнам беше попитан с кого ще се свърже най-напред и дали това ще бъде Тръмп, Зеленски или друг световен лидер.

Той отговори, че двамата ще бъдат сред първите, на които ще се обади.

Бърнам каза още, че ще информира Зеленски, че няма да има „никаква промяна“ в подкрепата на Великобритания за Украйна и че ще подкрепи украинския лидер „100%“, както е правил и предшественикът му Киър Стармър.

„Няма да допуснем президентът Зеленски няма да има никакви съмнения, че подкрепата на Великобритания е непоколебима, тя е решителна. Тя ще бъде до него, а аз също ще бъда до него лично“, заяви Бърнъм пред репортерите.

Новият британски премиер обеща в речта си пред канцеларията на „Даунинг Стрийт“ 10 да представи нови мерки за облекчаване на разходите за живот още тази седмица и да обяви нов 10-годишен план за страната по-късно през годината.

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„Великобритания трябва да покаже на света, че можем отново да възвърнем стабилността си“, заяви Бърнам. „Не сме били достатъчно добри и трябва да станем по-добри“, добави той.

По-рано днес Киър Стармър заяви в последната си реч като британски премиер, че работата му „е приключила“ и че си тръгва „с усмивка“.

В изказване пред канцеларията си на „Даунинг Стрийт“, откъдето след това се отправи към Бъкингамския дворец, за да подаде оставката си пред крал Чарлз, Стармър каза, че ще „предаде щафетата“ на Анди Бърнам.

Досегашният премиер, който беше придружен от съпругата си Виктория Стармър, колеги и приятели, заяви, че страната е „по-силна и по-справедлива“, откакто лейбъристите са поели управлението.

„На път съм да посетя Негово Величество краля, за да подам оставката си и да затворя страницата на мандата си като министър-председател. Работата ми приключи“, заяви Стармър.

„За шест години и половина аз изведох партията ни от историческото поражение през 2019 г., промених я, за да бъде готова да се изправи пред страната, и спечелихме убедителна победа на общите избори през 2024 г.“, посочи той.

„Оттогава за мен беше привилегия да служа на вас и на тази велика страна като министър-председател и съм убеден, че Великобритания сега е по-силна и по-справедлива, отколкото беше преди две години“, добави Стармър.