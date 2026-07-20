Свят

Крал Чарлз Трети назначи Анди Бърнам за премиер

Бърнам ще разговаря по телефона с Тръмп и Зеленски

Николай Киров Николай Киров

20 юли 2026, 16:03
Избра друг в шоу за срещи, а днес влиза на „Даунинг стрийт“ 10: Коя е Мари-Франс – жената до новия премиер на Великобритания?

Избра друг в шоу за срещи, а днес влиза на „Даунинг стрийт“ 10: Коя е Мари-Франс – жената до новия премиер на Великобритания?
Анди Бърнам официално поема поста министър-председател на Великобритания

Анди Бърнам официално поема поста министър-председател на Великобритания
От триумф до трагедия: Фонтан се срути и уби 13-годишен фен на Испания

От триумф до трагедия: Фонтан се срути и уби 13-годишен фен на Испания
Внимание, туристи! Тридневна гореща вълна с температури до 42° обхваща Гърция

Внимание, туристи! Тридневна гореща вълна с температури до 42° обхваща Гърция
Лов на хора по улиците: Как мобилизацията в Украйна прерасна в брутално насилие

Лов на хора по улиците: Как мобилизацията в Украйна прерасна в брутално насилие
Пълен абсурд на финала: Тръмп се опита да празнува с Испания, освиркаха го

Пълен абсурд на финала: Тръмп се опита да празнува с Испания, освиркаха го
Грозни сцени на финала на Световното: Аржентина нападна Испания с юмруци

Грозни сцени на финала на Световното: Аржентина нападна Испания с юмруци
Футболна еуфория до сутринта! Хиляди заляха улиците след световната титла на Испания

Футболна еуфория до сутринта! Хиляди заляха улиците след световната титла на Испания

Н овият лидер на британските лейбъристи Анди Бърнам беше назначен за премиер на Великобритания от крал Чарлз Трети, който му възложи да сформира правителство, съобщи Бъкингамският дворец в кратко изявление.

Придружен от съпругата си Мари-Франс ван Хел, която е от нидерландски произход, 56-годишният бивш кмет на Манчестър беше приет по обяд от монарха в Бъкингамския дворец, след което се отправи към „Даунинг Стрийт“ 10.

Това е четвъртият премиер, назначен от Чарлз Трети, откакто той се възкачи на трона през септември 2022 г.

Нова ера в Лондон: Анди Бърнам прекрачва прага на „Даунинг стрийт“ 10

Бърнам заяви, че сред първите световни лидери, с които ще разговаря по телефона, ще бъдат президентът на САЩ Доналд Тръмп и украинският президент Володимир Зеленски и добави, че под негово ръководство подкрепата на Великобритания за Украйна ще остане непроменена.

Във видеоклип, записан преди официалното му назначаване за британски лидер, но публикуван след речта му на „Даунинг Стрийт“, Бърнам беше попитан с кого ще се свърже най-напред и дали това ще бъде Тръмп, Зеленски или друг световен лидер.

Той отговори, че двамата ще бъдат сред първите, на които ще се обади.

Бърнам каза още, че ще информира Зеленски, че няма да има „никаква промяна“ в подкрепата на Великобритания за Украйна и че ще подкрепи украинския лидер „100%“, както е правил и предшественикът му Киър Стармър.

„Няма да допуснем президентът Зеленски няма да има никакви съмнения, че подкрепата на Великобритания е непоколебима, тя е решителна. Тя ще бъде до него, а аз също ще бъда до него лично“, заяви Бърнъм пред репортерите.

Новият британски премиер обеща в речта си пред канцеларията на „Даунинг Стрийт“ 10 да представи нови мерки за облекчаване на разходите за живот още тази седмица и да обяви нов 10-годишен план за страната по-късно през годината.

Анди Бърнам е на крачка от премиерския пост във Великобритания

„Великобритания трябва да покаже на света, че можем отново да възвърнем стабилността си“, заяви Бърнам. „Не сме били достатъчно добри и трябва да станем по-добри“, добави той.

По-рано днес Киър Стармър заяви в последната си реч като британски премиер, че работата му „е приключила“ и че си тръгва „с усмивка“.

В изказване пред канцеларията си на „Даунинг Стрийт“, откъдето след това се отправи към Бъкингамския дворец, за да подаде оставката си пред крал Чарлз, Стармър каза, че ще „предаде щафетата“ на Анди Бърнам.

Досегашният премиер, който беше придружен от съпругата си Виктория Стармър, колеги и приятели, заяви, че страната е „по-силна и по-справедлива“, откакто лейбъристите са поели управлението.

„На път съм да посетя Негово Величество краля, за да подам оставката си и да затворя страницата на мандата си като министър-председател. Работата ми приключи“, заяви Стармър.

„За шест години и половина аз изведох партията ни от историческото поражение през 2019 г., промених я, за да бъде готова да се изправи пред страната, и спечелихме убедителна победа на общите избори през 2024 г.“, посочи той.

„Оттогава за мен беше привилегия да служа на вас и на тази велика страна като министър-председател и съм убеден, че Великобритания сега е по-силна и по-справедлива, отколкото беше преди две години“, добави Стармър.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА    
Анди Бърнам Великобритания Премиер
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Изблъскаха българин от влак, движещ се със 120 км/ч в Германия, съдът освободи нападателя

Изблъскаха българин от влак, движещ се със 120 км/ч в Германия, съдът освободи нападателя

Избра друг в шоу за срещи, а днес влиза на „Даунинг стрийт“ 10: Коя е Мари-Франс – жената до новия премиер на Великобритания?

Избра друг в шоу за срещи, а днес влиза на „Даунинг стрийт“ 10: Коя е Мари-Франс – жената до новия премиер на Великобритания?

"Хамас" обяви името на новия си лидер

Най-опасният гроб в САЩ: Могилата от олово и бетон, която никога няма да бъде отворена

Най-опасният гроб в САЩ: Могилата от олово и бетон, която никога няма да бъде отворена

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Защо китайската автомобилна индустрия превъзхожда европейската

Защо китайската автомобилна индустрия превъзхожда европейската

carmarket.bg
<p>Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона</p>
Ексклузивно

Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона

Преди 16 часа
Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното
Ексклузивно

Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното

Преди 15 часа
Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед
Ексклузивно

Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед

Преди 19 часа
Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното
Ексклузивно

Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и президентът на ФИФА Джани Инфантино бяха освиркани, когато излязоха на терена за церемонията по награждаването на финала на Мондиал 2026, преди Тръмп да се опита неразрешено да се присъедини към партито за победата на Испания

Рекордната сума, която ще вземе победителят на Световното 2026

Свят Преди 7 минути

ФИФА раздава общо $871 милиона, а шампионът ще получи над 20 пъти повече спрямо легендарните първенства от миналото

Контрера ще сезира прокуратурата за поръчка за над 5 млн евро в София

Контрера ще сезира прокуратурата за поръчка за над 5 млн евро в София

България Преди 38 минути

Според Контрера основният проблем е в техническата спецификация на обществената поръчка

Куче ухапа 4-годишно дете край къща за гости във Върбица

Куче ухапа 4-годишно дете край къща за гости във Върбица

България Преди 2 часа

Детето от Сливен е прегледано в болница в Шумен и освободено без сериозни наранявания

„Демократична България“

ДБ настоява за свикване на КСНС заради усложнената среда за сигурност

България Преди 2 часа

Според формацията България има нужда от координирана позиция на институциите в променящата се среда за сигурност в Европа

.

Скандал със Зендая: Актрисата отнесе вълна от критики заради 3000-годишни обеци

Любопитно Преди 2 часа

Холивудската звезда Зендая попадна под кръстосан огън, след като се появи на червения килим с обеци, направени от 3000-годишни ирански артефакти. Критиците настояват безценното съкровище да бъде върнато в музей, вместо да служи за моден аксесоар

Нова кадрова рокада: Бивш депутат от ИТН влиза в борда на НКЖИ

Нова кадрова рокада: Бивш депутат от ИТН влиза в борда на НКЖИ

България Преди 2 часа

Бившият депутат от „Има такъв народ“ влиза в ръководството на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с решение на транспортното министерство

А1 предлага ново решение за наблюдение и сигурност на дома

А1 предлага ново решение за наблюдение и сигурност на дома

Любопитно Преди 2 часа

Предложението съчетава умни устройства, AI известия и 7-дневно облачно съхранение

Дрон с взривен материал изплува на плаж край Истанбул

Дрон с взривен материал изплува на плаж край Истанбул

Свят Преди 2 часа

Турската полиция обезвреди в контролирана среда дрон камикадзе с неустановен произход, открит на брега в Карабурун

.

Григор Димитров се изкачи с четири места в световната ранглиста

Любопитно Преди 3 часа

Григор Димитров се изкачи до 142-ото място в световната ранглиста на АТП след участието си в Бостад. Прогрес в класирането отбелязват още Пьотр Нестеров и 17-годишният талант Иван Иванов, а Яник Синер остава на върха

.

Рубио е готов за среща с Лавров, Кремъл подкрепя идеята

Свят Преди 3 часа

Според Дмитрий Песков дипломатически контакт на министерско ниво в Манила би бил положителна стъпка в отношенията между Москва и Вашингтон

Арх. Иван Шишков

Шишков представи договорите за „Хемус“, Видин - Ботевград и републиканската пътна мрежа

България Преди 3 часа

Министърът заяви, че прекратяването на обществените поръчки би довело до забавяне и по-високи разходи за инфраструктурните проекти

На снимката е ATV.

АТВ се обърна в Правец, шофьорът е с опасност за живота

България Преди 3 часа

Мъжът е настанен в реанимация, а спътникът му е с леки наранявания

Терънс Донован

Почина Терънс Донован - емблематичният актьор от „Съседи“ и „У дома и навън“

Свят Преди 3 часа

Британско-австралийският актьор, известен с ролите си в „Съседи“ и „У дома и навън“, е починал в Мелбърн

Непланиран удар: НАСА казва, че части от ракета на SpaceX може да ударят Луната

Непланиран удар: НАСА казва, че части от ракета на SpaceX може да ударят Луната

Любопитно Преди 3 часа

Изгубена степен от ракетата Falcon 9 на SpaceX ще се сблъска с Луната на 5 август. Учените от НАСА следят 4-тонната отломка, но се съмняват, че прашният облак от сблъсъка ще може да се види с просто око от Земята

Народните представители от коалиция „ГЕРБ-СДС“ Георг Георгиев (вдясно) и Христо Гаджев дават брифинг пред медиите в централната на ГЕРБ

ГЕРБ-СДС ще подкрепи разполагането на американски самолети-цистерни на летище „Безмер"

България Преди 4 часа

Георг Георгиев заяви, че е необходимо решение на Народното събрание, а позицията на останалото мнозинство все още не е ясна

Мел Гибсън

„Сатаната ще тръгне след теб“: Мрачното предупреждение на Мел Гибсън за новия му филм

Свят Преди 4 часа

Дългогодишният сътрудник на Мел Гибсън – Рандъл Уолъс – разкри мрачното духовно предупреждение, което двукратният носител на „Оскар“ му е отправил, преди да започнат да пишат сценария за продължението на „Страстите Христови“

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми ме следва в банята? 

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg
1

Опасни бури с градушка в седмицата на Илинден

sinoptik.bg
1

В Швеция заснеха двойно торнадо

sinoptik.bg

Българска следа в епичната „Одисея“, вдъхновена от Диана Добрева

Edna.bg

Жената, която промени света на модата – Жизел Бюндхен остава недостижим феномен

Edna.bg

Сензационна новина за Гуардиола

Gong.bg

Приемлив жребий за Лудогорец в Лигата на конференциите

Gong.bg

Регионалният министър: Старите договори за пътно строителство няма да бъдат прекратявани, но контролът ще е по-строг

Nova.bg

Българин падна от влак, движещ се със 120 км/ч в Германия, след нападение от агресивен пътник

Nova.bg