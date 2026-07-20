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Избра друг в шоу за срещи, а днес влиза на „Даунинг стрийт“ 10: Коя е Мари-Франс – жената до новия премиер на Великобритания?

Бъдещият министър-председател гледал годеницата си отзад зад дивана, докато тя избирала друг мъж в телевизионен формат

20 юли 2026, 15:35
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Т я участва в предаването „Любов от пръв поглед“ на Сила Блек, избира мъж, който впоследствие става представител на Консервативната партия – а сега е напът да се премести на „Даунинг стрийт“ 10 с новия министър-председател от Лейбъристката партия.

За родената в Нидерландия и отраснала в Белгия Мари-Франс ван Хил, известна като Франки, се казваше, че е „най-готиното момиче в колежа“, когато се запознава със своя колега студент Анди Бърнам във Фицуилям Колеж, Кеймбридж, разкрива Sky News.

Източник: Getty Images

На въпроса кое е било любимото му нещо от времето в университета, бъдещият премиер веднъж се шегува в интервю: „Трябва да кажа – това, че срещнах бъдещата си съпруга там“.

Годината е 1989. Родена през януари 1970 г., същия месец като г-н Бърнам, г-жа Ван Хил е първи курс, а той – втори курс, изучаващ английска литература.

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Негов бивш преподавател твърди, че останалите студенти смятали, че той е „ударил шестица от тотото“, когато двамата започнали да излизат.

Дали обаче това е било любов от пръв поглед? Въпреки че вече имали връзка, в първите дни от отношенията им тя го попитала дали може да участва в телевизионното шоу за срещи на Сила Блек „Любов от пръв поглед“. За изненада, онзи се съгласил.

И през 1992 г., облечена с панталон тип „камбана“, бутилково зелено сако и жълта лента за коса върху русата си прическа тип „боб“, тя се появява в хитовото шоу на ITV. Тя избира Уил Харис от Съри за свой партньор на почивка в Гибралтар.

Източник: Getty Images

Оттогава Бърнам си признава, че е гледал предаването отзад зад дивана. За щастие на бъдещия премиер обаче, екранната двойка не си допаднала и тя бързо се събрала отново с младия студент от Кеймбридж.

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Години по-късно, когато той вече е депутат от Лий в Голям Манчестър, двамата са в бар „Странниците“ в парламента, когато г-н Харис влиза и съобщава, че е станал маркетинг директор на Консервативната партия.

Двойката посреща първото си дете, Джими, през март 2000 г. Той споделя, че това ги подтикнало да се оженят след години съвместен живот.

„Мисля, че бракът е по-доброто решение за децата“, казва през 2007 г. г-н Бърнам, който е римокатолик.

„Аз съм малко старомоден по тези въпроси, малко да си призная, че Джими, най-големият ми син, присъстваше на сватбата ни, така че съм старомоден само до определена степен.

Когато съпругата ми забременя за първи път, това беше пълен шок. Първата ми мисъл беше: „О, Боже мой, ще трябва да се оженим“.

Дъщерите им, Роузи и Ани, се раждат няколко години по-късно, а цялото семейство е на първия ред за официалното му обявяване за лидер в Congress House на Търговския синдикат (TUC) в Лондон. Той прегърна силно съпругата си и я целуна, когато победата му беше обявена.

Това обявяване бе третият му опит за успех. Преди това той се кандидатира за лидер през 2010 г., когато спечели Ед Милибанд, и остана втори след Джереми Корбин през 2015 г.

Източник: Getty Images

По време на кампанията през 2010 г. г-жа ван Хил се подлага на двойна мастектомия, след като открива, че носи гена за рак на гърдата, когато сестра ѝ Клеър умира от болестта едва на 39 години.

„Решението беше по-скоро освобождаващо, отколкото депресиращо, защото премахна сянката на страха“, казва тогава Бърнам и добавя: „Тя направи това, защото видя опустошението, което ракът на гърдата причини на сестрите ѝ и майка ѝ. Ние повече от всеки друг знаем какво можеше да се случи и трябваше да намерим начин да продължим напред“.

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В резултат на това тя става дарител на Cancer Research UK, като често участва в благотворителните бягания „Race for Life“. Тя е член на управителния съвет на хуманитарната организация Plan International и работи с детската болница „Грейт Ормънд Стрийт“, „Мари Кюри“ и Обществото за борба с Алцхаймер.

По време на възхода на съпруга ѝ до най-високия пост в политиката – през министерски позиции за Тони Блеър и Гордън Браун, както и кметското място в Голям Манчестър – тя изгражда изключително успешна кариера в бизнеса.

Г-жа Ван Хил говори три езика и е работила в маркетинга за Sky и BBC, където е участвала и в дизайна на лога. Говори се, че е помогнала за дизайна на емблематичните карикатурни предизборни плакати на съпруга си в Мейкърфийлд.

В момента тя е главен маркетинг директор на Iduna – компания, която притежава големи части от мрежата за зареждане на електрически превозни средства в Манчестър. Консерваторите се оплакаха, че тя не е декларирала акциите си в компанията.

Но като кмет г-н Бърнам заяви, че е декларирал работата на съпруга си и не е участвал в вземането на решения относно Iduna и свързаната инфраструктура, за да избегне каквото и да е усещане за конфликт на интереси.

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Обединената администрация на Голям Манчестър потвърди, че му е била предоставена правна консултация, че не са необходими последващи декларации, тъй като той вече е декларирал съпругата си като служител.

„Удовлетворени сме, че кметът е изпълнил законните си задължения да регистрира подлежащите на оповестяване финансови интереси“, заяви говорител на администрацията.

Г-жа Ван Хил е политически активна, но не по публичен или показен начин. За разлика от много предишни съпруги на министър-председатели, тя не се присъедини към съпруга си на сцената в края на речта му след победата.

Те обаче бяха видени да напускат залата, хванати ръка за ръка. Следващият път, когато тя бъде видяна публично със съпруга си, най-вероятно ще бъде на стъпалата на „Даунинг стрийт“ 10 в понеделник.

Съпруга на министър-председател Любов от пръв поглед Маркетинг директор Благотворителност Нидерландски произход
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