Свят

Франция предупреди Иран: Това не може да остане без последствия

Двама служители на френското посолство в Иран бяха задържани

Николай Киров Николай Киров

20 юли 2026, 21:49
Франция предупреди Иран: Това не може да остане без последствия
Източник: EPA/БГНЕС

"В неделя вечерта двама служители от френското посолство в Иран станаха обект на изключително сериозна акция за сплашване от страна на иранските служби за сигурност, което е грубо нарушение на дипломатическия имунитет, с който се ползват".

Това заяви в X френският външен министър Жан-Ноел Баро.

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"Задържани без причина в продължение на няколко часа, разпитвани и, в случая на един от тях, удряни, те най-накрая успяха да се върнат в посолството, където сега са в безопасност, докато чакат завръщането си във Франция през следващите часове. Тази агресия е още по-шокираща, тъй като тези двама служители изпълняват нашите програми за подкрепа на гражданското общество и по-специално на иранските творци и учени. Поздравих ги за смелостта им при изпълнението на мисията им, която поставя Франция начело на подкрепата за иранския народ, когото няма да изоставим", посочи Баро.

"Изразих на тях, както и на нашия посланик, пълната си подкрепа и пълна солидарност в изпитанието, което са преживели", подчерта Баро.

"Информирах иранския външен министър, че това изключително сериозно и неприемливо нарушение на интегритета на нашите служители не може да остане без последствия", добави Баро.

Редактор: Николай Киров
Иран Франция Дипломатически инцидент
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