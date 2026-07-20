Франция предупреди Иран: Това не може да остане без последствия

"В неделя вечерта двама служители от френското посолство в Иран станаха обект на изключително сериозна акция за сплашване от страна на иранските служби за сигурност, което е грубо нарушение на дипломатическия имунитет, с който се ползват".
Това заяви в X френският външен министър Жан-Ноел Баро.
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"Задържани без причина в продължение на няколко часа, разпитвани и, в случая на един от тях, удряни, те най-накрая успяха да се върнат в посолството, където сега са в безопасност, докато чакат завръщането си във Франция през следващите часове. Тази агресия е още по-шокираща, тъй като тези двама служители изпълняват нашите програми за подкрепа на гражданското общество и по-специално на иранските творци и учени. Поздравих ги за смелостта им при изпълнението на мисията им, която поставя Франция начело на подкрепата за иранския народ, когото няма да изоставим", посочи Баро.
"Изразих на тях, както и на нашия посланик, пълната си подкрепа и пълна солидарност в изпитанието, което са преживели", подчерта Баро.
"Информирах иранския външен министър, че това изключително сериозно и неприемливо нарушение на интегритета на нашите служители не може да остане без последствия", добави Баро.
Dimanche soir deux agents de l'ambassade de France en Iran ont été la cible d'une action d'intimidation extrêmement grave de la part des services de sécurité iraniens, en violation flagrante des immunités diplomatiques dont ils bénéficient.— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) July 20, 2026
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