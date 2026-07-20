От триумф до трагедия: Фонтан се срути и уби 13-годишен фен на Испания

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П разнуването на триумфа на Испания на Световното първенство по футбол завърши с трагедия в Сиудад Родриго (Саламанка), където 13-годишно момче загина, а трима други души бяха сериозно ранени, след като фонтан се срути, когато привърженици се покатериха върху него.

След последния съдийски сигнал и победата на Испания над Аржентина, подпечатана с гол на Феран Торес, стотици хиляди фенове излязоха по улиците, за да празнуват титлата. В Сиудад Родриго едно от основните места за събиране беше фонтанът „Арбол Гордо“.

В разгара на празненствата горната част на фонтана поддаде и падна върху няколко души, намиращи се върху конструкцията. Сред тях е било и 13-годишното момче, което е получило медицинска помощ в здравния център в Сиудад Родриго, където по-късно е починало, съобщи Euronews.

Un muerto en #España 🇪🇸 en las celebraciones por ganar el #MundialDelFútbol2026



Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida esta madrugada tras el derrumbe de la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo en Ciudad Rodrigo (Salamanca), en el centro de España, durante las… pic.twitter.com/aNDvUAmZVe — Jaime Guerrero (@jaimeguerrero08) July 20, 2026

Службата за спешна помощ 112 в Кастилия и Леон е получила първия сигнал в 00:33 ч., когато няколко обаждания са съобщили за срутването на фонтана. След това са мобилизирани местната полиция в Сиудад Родриго, Гражданската гвардия на Саламанка, провинциалната пожарна служба и спешните медицински служби на Sacyl, които са изпратили няколко екипа на мястото на инцидента.

Според първоначалните доклади, освен загиналия, са ранени още най-малко двама души, единият от които със счупен крак.

Районът, където е станало срутването, е отцепен и остава под охрана, докато се разследват обстоятелствата около инцидента. Активирана е и Групата за психологическа интервенция при бедствия и извънредни ситуации, която да окаже подкрепа на семейството на починалия непълнолетен.