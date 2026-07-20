Милошев: Важно е България да придобие архива на Иван Гаджев

В ажно е България да придобие архива на Иван Гаджев, каза пред журналисти в Гоце Делчев министърът на културата Евтим Милошев. Той се срещна с членове на сем. Гаджеви в Института по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Тодоров Гаджев“.

Миналата седмица с решение на Министерския съвет беше излъчена преговорна група. Разговорите ще започнат още тази седмица и дълбоко вярвам, че ще доведат до една голяма историческа справедливост – България да се погрижи за този архив, за института „Илия Тодоров Гаджев“, коментира Милошев. По думите му архивът е сбирка от „изключителни свидетелства на времето“ и те тепърва ще отворят нови страници за българската история, за историята на Неврокопския край, за историята на хората, които са живели тук, както и за българската емиграция в Америка.

Министър Милошев с информация за състоянието на МК

Министърът добави, че в института има „необятно пространство от документи и факти“. „Където и да се пипне – дали от любопитство, дали от научен интерес, дали от национален интерес, излизат невероятни свидетелства“, подчерта Милошев. Ако ние пазим по този начин паметта си, България винаги ще я има, винаги ще бъдем нация, която ще присъства на световната карта, добави той.

„Вярвам, че тази седмица нещата ще приключат по един позитивен начин и държавата ще се погрижи за този архив“, допълни министър Милошев. В отговор на журналистически въпрос той заяви, че не е обсъждана сума за придобиването на архива, и добави: „Това е детайл, важна е целта.“

Милошев заяви, че е впечатлен от срещата си с наследниците на Иван Гаджев. „Поводът е трагичен, защото аз се видях с тях, за да изкажа съболезнования си за кончината на Тодор Гаджев“, посочи той.

„Това беше изключително вълнуваща среща с наследниците на един голям патриотичен род, с чувство за национално самосъзнание и с едно дело, което е превърнало тези хора в герои за нашата страна“, посочи още Милошев. Той допълни, че е силно впечатлен и от самия Институт по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Тодоров Гаджев“.

„Това е нещо изключително впечатляващо за паметта, за националната идентичност, за националното самочувствие, за живота и делото на толкова много хора тук, в България, и в Америка. Хора, които винаги са носили България в сърцето си, в мислите си, в емоциите си. Това беше изключително вълнуваща среща“, каза още Милошев. Той заяви, че е подарил издание на „Диви разкази“ на Николай Хайтов на Цвета (Флоранс), съпругата на Иван Гаджев.

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Историята на Института по история на българската емиграция в Северна Америка започва през 1968 г., когато д-р Иван Гаджев се установява в Детройт, САЩ, и започва да събира спомени и архиви на български емигранти, пристигнали след събития като Илинденско-Преображенското въстание, Балканските войни и Първата световна война, се посочва в информация, публикувана на сайта на института. През 1976 г. той основава Македоно-българския научен институт „Св. Климент Охридски“ в Детройт и събира значителен архив от документи, книги и свидетелства за българската емиграция. След политическите промени в България институцията е преименувана на Институт по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Тодоров Гаджев“, а архивът и библиотеката са пренесени в Гоце Делчев, където до 2004 г. са доставени много материали.

Днес институтът разполага с библиотека, архив и музей и съхранява около един милион страници документи, свързани с историята на българската емиграция. Във фондовете му се включват редки издания, периодични издания, лични архиви и материали за дейността на български организации в Северна Америка. Значителна част от колекциите са предоставени от представители на емигрантската общност.

На 16 юли Комисията по политиките за българите извън страната обсъдиха придобиването на архива на д-р Иван Гаджев в Гоце Делчев.

Попитан да коментира доклада на Сметната палата за управлението на публичните средства и дейността на Националния фонд „Култура“, министърът отговори: „Не бих искал да говоря по други теми, за да не отвлека вниманието и фокуса от това, което видях, което преживях, и това, което ни предстои по отношение на архива на Иван Гаджев.“