Десетки нови снимки от острова на Джефри Епстийн разкриват "ужасяващите му престъпления"

Епстийн се самоуби в килията си в Ню Йорк през 2019 година, но конспиративни теории, насърчавани и от Тръмп, продължават да циркулират

4 декември 2025, 13:39
А мерикански конгресмени публикуваха нови снимки и видеозаписи от частния карибски остров на Джефри Епстийн, дни преди очакваното разсекретяване на хиляди документи на Министерството на правосъдието, свързани с делата срещу него, пише Sky News.

Демократите в Комисията по надзор към Камарата на представителите заявиха, че публикуваните материали представляват "потресаващ поглед за живота на Епстийн".

Източник: БТА/AP

"Разпространяваме тези снимки и видеозаписи, за да гарантираме прозрачност и да помогнем за сглобяването на цялостната картина на ужасяващите престъпления на Епстийн", каза конгресмен Робърт Гарсия.

Снимките са от остров "Литъл Сейнт Джеймс" на Американските Вирджински острови, където се смята, че Епстийн е злоупотребявал с непълнолетни момичета.

На една от снимките се вижда помещение със закачени по стената мъжки лица и оборудване, наподобяващо стоматологичен стол. В друго помещение върху дъска са изписани с тебешир думите "измама", "власт" и "истина".

Източник: БТА/AP

Сред публикуваните кадри има и голяма баня, телефон с частично заличени номера за бързо набиране, както и фотография, на която Епстийн и Гилен Максуел се срещат с папа Йоан Павел II.

Министерството на правосъдието трябва да публикува до средата на декември хиляди документи, свързани с граждански и наказателни производства срещу Епстийн. Доналд Тръмп първоначално се противопоставяше на разкриването им, но промени позицията си миналия месец след категоричния вот на Конгреса в подкрепа на Transparency Act.

Очаква се документите да хвърлят нова светлина върху дейността на финансиста, който в различни периоди е поддържал контакти с Тръмп, Андрю Маунтбатън-Уиндзор и Питър Манделсън. И тримата отричат всякакво нарушение.

Източник: БТА/AP

Повече от 20 000 файла бяха публикувани миналия месец, но предстоящият пакет се очаква да бъде значително по-обширен. Законът Epstein Files Transparency Act изисква разкриването на всички документи, свързани с разследванията, обвиненията, споразуменията за имунитет и договорените присъди.

Той задължава също публикуването на информация, свързана с Гилен Максуел, която изтърпява 20-годишна присъда, както и всички летателни дневници и документи за пътуванията на самолети и други превозни средства, използвани от Епстийн.

Политици подчертават, че прозрачността е ключова за установяване дали влиятелни личности са били предпазени или третирани по-леко от правосъдната система. Законът е и реакция срещу скандалното споразумение от 2008 година във Флорида, което позволи на Епстийн да избегне федерални обвинения в трафик на хора и да признае вина по по-леки щатски обвинения.

Източник: БТА/AP

Епстийн се самоуби в килията си в Ню Йорк през 2019 година, но конспиративни теории, насърчавани и от Тръмп, продължават да циркулират.

Новият закон изисква разсекретяване и на всички материали, свързани със смъртта му, включително разпити на свидетели и аутопсионни доклади.

Източник: Sky News    
