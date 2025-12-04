Свят

Хилари Клинтън ще се срещне с британски депутати - привилегия, отказана два пъти на Тръмп

Тя ще участва в събитие в резиденцията на председателя на Камарата на общините

4 декември 2025
Х илари Клинтън ще се обърне към британски депутати следващата седмица, привилегия, която два пъти бе отказвана на Доналд Тръмп, което предизвика обвинения в политическа пристрастност.

Бившата кандидатка на Демократическата партия за президент на Съединените щати ще участва в събитие в резиденцията на председателя на Камарата на общините, Speaker’s House, във вторник. Инициативата се организира от лейбъристкия депутат Лиъм Конлън и консерватора Джулиан Смит.

Събитието няма официален характер, представлява разговор по повод 180-годишнината на Куинс Юнивърсити Белфаст, чийто канцлер е Клинтън. По-късно тя ще бъде домакин на вечеря с парламентаристи и гости в Уестминстър.

Тръмп е посещавал Обединеното кралство на два пъти, но не е говорил пред британския парламент. През 2017 година тогавашният председател на Камарата Джон Бъркоу заяви, че е "категорично против" американският президент да се обърне към депутатите. При последното му посещение разписанието съвпадна с парламентарна ваканция - факт, който Тръмп прие без видими притеснения.

"Нека да се забавляват", заяви той по повод идеята депутатите да бъдат извикани извънредно, за да чуят речта му. "Аз не искам."

Лидерът на партия "Реформ ЮК" и съюзник на Тръмп Найджъл Фараж коментира, че поканата към Клинтън ще изглежда като "открита политическа пристрастност" в очите на най-близкия съюзник на Обединеното кралство.

Конлън заяви пред Politico London Playbook, че "работата на Хилари Клинтън за поставяне на правата на жените и момичетата в центъра на дипломацията и усилията ѝ за мир са променили живота на милиони хора".

Смит добави, че Клинтън е била "енергичен и целеустремен" канцлер и че е "чудесно" да посети парламента.

Източник: Politico    
