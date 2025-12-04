Продадоха картина на Христос с пет чудеса за рекордната сума от 5,6 милиона паунда

Р ядка картина от 15-ти век, изобразяваща пет чудеса на Христос, беше продадена на търг за повече от 5,6 милиона паунда, пише BBC.

Триптихът е оцелял през религиозни чистки и политически катаклизми повече от 500 години в параклиса „Алмсхаус“ в Шерборн, Дорсет.

Продажбата в сряда вечерта надхвърли първоначалните оценки на Sotheby's, които изчислиха, че може да достигне 3,5 милиона паунда.

Музеят в Дорсет се надяваше, че ще може да се обърне към Съвета по изкуствата за временно отсрочване на износа, за да има повече време за набиране на средства, за да остане тя в страната и да бъде изложена публично.

Експертите идентифицираха триптиха като единствената оцеляла творба на неизвестен художник, който е бил активен в Брюксел.

Благотворителната организация „Сейнт Джонс“ е оценила произведението по време на ремонтни дейности и е решила да продаде олтара, за да финансира ново настаняване за нуждаещи се хора.

Приютът за бедни е основан през 1437 г. с лиценз от крал Хенри VI, с патронажа на Робърт Невил, епископ на Солсбъри.

Целта му е била да се грижи за „дванадесет бедни, немощни и импотентни старци и четири стари жени“, за които се е грижила домакиня, отговорна за готвенето, чистенето и общите грижи.

Благотворителната организация продължи работата си в продължение на векове, но затвори 19-те си жилищни блока за пенсионери през 2023 г., след като те станаха финансово неустойчиви.

Председателят на попечителите на Almshouse, Ричард Хънт, беше казал: „В продължение на близо 600 години нашата мисия е била да осигуряваме настаняване на местните хора в нужда и сега, с продажбата на това произведение на изкуството, имаме важна възможност да защитим работата, която благотворителната организация може да върши за поколения напред.“