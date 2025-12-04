Николов: Полицията беше подготвена, твърденията за липса на реакции са неверни

Т върдението, че полицейските служители не са били на място или че не са били достатъчно като брой, не отговаря на истината. Това заяви главният комисар на СДВР Любомир Николов в рамките на изслушването в пленарната зала в четвъртък.

От ПП-ДБ поискаха такова заради проведеният многохиляден протест в столицата, който впоследствие ескалира.

Митов пред НС: Шествието след протеста на 1 декември беше нерегламентирано

Николов уточни, че още в началото на подготовката на масовото мероприятие полицейските екипи са били инструктирани внимателно да следят поведението на лица, определени като потенциални провокатори и агресори, които биха могли да се опитат да въвлекат органите на реда в конфронтация.

Той добави, че по време на инструктажа е разпоредил на около 170 оперативни служители да наблюдават изкъсо действията на предварително идентифицираните провокатори.

"На КПП-тата изведохме такива лица, а нашите служители ги наблюдаваха непрекъснато. След началото на нерегламентираното шествие те бяха проследени до мястото, където впоследствие започна ескалацията на напрежението", поясни главният комисар.

По думите на Николов ескалацията е започнала пред централата на "ДПС–Ново начало", която е била охранявана от един взвод високооборудвани служители от специализираните полицейски сили. Това е станало след многократни предупреждения, отправени от ръководителя на терен г-н Георгиев към организаторите, че подобно шествие може да доведе до сериозно нарушение на обществения ред.

"Цялото шествие бе неотлъчно следено от полицейските екипи. При ескалацията на напрежението бусовете бяха разположени на бул. "Дондуков“ и не са били включени в непосредствената охрана на агресивната част от шествието", обясни Николов.

И допълни: "Заради това по автобусите не бяха поставени решетки, тъй като те не участваха в самото отблъскване на противообществените прояви".