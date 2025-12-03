Свят

"Не сме по-далеч от мира": Къшнър и Уитков навлизат в геополитическата игра на Путин

​Кой е виновен за това, че войната на Русия срещу Украйна продължава вече години? Според Владимир Путин - Европа

3 декември 2025, 08:33
Скандал за 1 млн. евро разтърси ЕК: В какво са обвинени Федерика Могерини и Стефано Санино

Скандал за 1 млн. евро разтърси ЕК: В какво са обвинени Федерика Могерини и Стефано Санино
Тенисистката Серина Уилямс опроверга информациите, че планира да поднови спортната си кариера

Тенисистката Серина Уилямс опроверга информациите, че планира да поднови спортната си кариера
54 двойки се ожениха на масова сватба в ивицата Газа

54 двойки се ожениха на масова сватба в ивицата Газа
След 5-часов разговор: Путин изпрати на Тръмп важни сигнали, критикува действията на Европа

След 5-часов разговор: Путин изпрати на Тръмп важни сигнали, критикува действията на Европа
Цената на евтината сладост - детският труд все още е в основата на шоколадовата индустрия

Цената на евтината сладост - детският труд все още е в основата на шоколадовата индустрия
Зеленски: Украйна е по-близо до мира от всякога

Зеленски: Украйна е по-близо до мира от всякога
Обиски и арести на върха на ЕС, задържаха Федерика Могерини

Обиски и арести на върха на ЕС, задържаха Федерика Могерини

"Бомбен циклон" връхлита САЩ

Р уският президент използва комбинация от чар, премерено протакане и недвусмислени заплахи, за да покаже на американските представители Стив Уитков и Джаред Къшнър точно къде стои Москва по въпроса за мира с Украйна.

Специалният пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уитков и зетят на Тръмп Джаред Къшнър прекараха част от вторника в разходка из Москва и обяд в изискан ресторант, докато руският президент ги държеше да чакат с часове за срещата в Кремъл, посветена на възможен край на войната.

Докато американците запълваха времето си, Путин говори пред медиите на инвестиционен форум, където обвини Европа, че саботира мирния процес, и намекна за възможна ескалация. "Не планираме да водим война с Европа, но ако Европа реши да започне война - ние сме готови още сега", заяви той.

Както често се случва с чуждестранни делегации, очакваните разговори във вторник започнаха почти три часа след първоначално обявения час - 17:00 часа, съобщен от говорителя на Кремъл.

В публикувано от Кремъл видео се вижда как Путин посреща Уитков и Къшнър и ги пита дали им харесва Москва, на което Уитков отговаря: "Градът е великолепен."

 

Разговорите в руската столица за почти четиригодишната война в Украйна продължиха и след полунощ.

В публикация в платформата Х, външнополитическият съветник на Путин Кирил Дмитриев, който присъстваше на срещата, я определи като "продуктивна".

Помощникът на Путин Юрий Ушаков, също участвал в разговорите, я описа като "полезна, конструктивна и много съдържателна", но добави, че предстои "много работа".

Ключова среща: Путин разговаря с Уиткоф в Москва

"Не сме по-далеч от мира, това е сигурно", заяви той.

По думите на Ушаков, Путин е посочил "разрушителните действия на европейската страна" - намек, че Москва може да се опита да хвърли вината върху ЕС, който забележимо отсъстваше от срещата.

Последната инициатива на Тръмп да ускори усилията за прекратяване на огъня чрез план, който в първоначалната си 28-точкова изтекла версия силно благоприятства Москва, засили натиска върху Киев и тревогата сред европейските лидери.

Планът предвижда Украйна да се откаже от територии в източната част на страната, които още не са окупирани от Русия, и да формализира отказ от членство в НАТО.

Уиткоф: Путин е готов за траен мир с Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски определи разговорите като вероятно "най-трудния момент в историята" за страната си, но даде знак, че е готов за диалог.

По-неясно е какво точно изисква Тръмп от Русия, но и какво Москва е готова да отстъпи.

В дните преди московската среща Путин не показа намерение да се отклонява от условията си, които на практика означават капитулация на Украйна. Той многократно е обявявал Зеленски за нелегитимен лидер, с когото не може да се сключи договор.

Нито предишните разговори в Истанбул, нито срещата през август в Аляска между Тръмп и Путин, нито петте по-ранни посещения на Уитков в Москва са довели до смекчаване на позицията или военната реторика на Кремъл.

Пред POLITICO депутатът от Държавната дума Пьотър Толстой повтори непреклонната линия на Москва, заявявайки, че "няма да бъдат взети решения, които да подкопаят сигурността на Русия. Това трябва да бъде ясно разбрано."

Засега няма признаци, че разговорите във вторник ще доведат до промяна в позицията на Москва.

"Несъмнено Путин вярва, че отново е изложил всичко ясно, и сега други трябва да решат помежду си дали искат да прекратят войната", казва Татяна Становая, основател на политическата консултантска компания R.Politik.

Путин е готов за мир, добавя тя. "Но при неговите условия."

Източник: POLITICO     
Източник: POLITICO
