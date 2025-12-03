Италианският моден гигант Prada купи Versace на значително по-ниска цена

Тенисистката Серина Уилямс опроверга информациите, че планира да поднови спортната си кариера

Prada обяви във вторник, че е придобила Versace, с което две от най-големите италиански модни къщи преминават под един покрив, предаде BBC .

(Във видеото: Сделка в света на модата: Prada купува Versace)

Сделката е на стойност 1,38 млрд. долара (1,04 млрд. британски лири), значително под приблизително 2-те млрд. долара, които предишният собственик Capri Holdings плати за Versace през 2018 г.

Придобиването разширява портфолиото на Prada, в което вече влиза и Miu Miu, и засилва позициите ѝ в конкуренцията с френския гигант LVMH, собственик на Dior, Fendi и Louis Vuitton.

Обединяват се две от най-големите имена в модата

Легендарната дизайнерка Донатела Версаче напусна поста творчески директор през март, след 27 години начело на бранда, известен с разточителния си стил и емблематичния символ на медуза. Тя оглави компанията през 1997 г., след убийството на брат ѝ Джани, а мястото ѝ беше заето от Дарио Витале, доскорошен директор на Miu Miu.

Продажбата на Versace идва със загуба от около 700 млн. долара за Capri Holdings, след като продажбите на марката се забавиха, както и тези на останалите ѝ брандове, сред които Michael Kors и Jimmy Choo.

Prada officially buys rival Italian luxury brand Versace in $1.4B cash deal https://t.co/G4yg5asCxD pic.twitter.com/itSlWCT7Nf — New York Post (@nypost) December 2, 2025

По време на управлението на Capri Holdings Versace постепенно се отдалечи от характерния си богато орнаментиран стил, премина към по-минималистична естетика и повиши цените.

Prada съобщи в кратко изявление, че придобиването е финализирано след получаване на всички регулаторни одобрения.

Краят на една епоха: Донатела Версаче се оттегля като главен творчески директор

Според Capri Holdings средствата от продажбата ще бъдат използвани за намаляване на дълга. "Планираме да използваме приходите, за да изплатим по-голямата част от задълженията си, което значително ще укрепи финансовото ни състояние", заяви главният изпълнителен директор Джон Д. Айдъл.

Главният изпълнителен директор на Prada Андреа Гуера подчерта по-рано тази година, че Versace има "огромен потенциал".

"Пътят ще бъде дълъг и ще изисква дисциплина и търпение", допълни той.