Шест държави с луксозни дарове към Тръмп – и какво получиха в замяна

Цената на евтината сладост - детският труд все още е в основата на шоколадовата индустрия

"Не сме по-далеч от мира": Къшнър и Уитков навлизат в геополитическата игра на Путин

Скандал за 1 млн. евро разтърси ЕК: В какво са обвинени Федерика Могерини и Стефано Санино

Какви бяха първите думи на Николета след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Кремъл: Неправилно е да се твърди, че Путин е отхвърлил американския мирен план

6 държави, които ухажваха Тръмп с разкошни подаръци – и какво получиха в замяна

Американската външна политика очевидно има цена. Ето колко струва.

(Във видеото: Тръмп пристигна в Южна Корея за търговски преговори)

Доналд Тръмп: Ангела, дължиш ми един трилион долара

Доналд Тръмп е експерт в „изкуството на сделката“, когато сделката е в негова полза. На чуждите лидери не им отне много време да разберат това и да го използват в своя собствен интерес.

Ето списък на подаръците и договорките, които чуждестранни лидери са сключили с бизнесмена, превърнал се в президент – и какви ползи (може би случайно?) са последвали след това.

Тръмп със самолет за $400 милиона – и това не е най-луксозното в списъка

Важно е да се отбележи, че златото, короната и всичко останало в този списък са били обменени в рамките на по-големи двустранни сделки между държавите. Макар всички американски президенти да са получавали подаръци, стойността на подаръците, получени от Тръмп, е 100 пъти по-голяма от комбинираната стойност на подаръците, получени от всички останали президенти на САЩ от 2001 г. насам.