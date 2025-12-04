Любопитно

Петя Буюклиева изпитва музикалния си инстинкт в “Пееш или лъжеш”

Kъм звездната компания ще се присъединят Иво Аръков и Деян Неделчев

4 декември 2025, 14:01
Петя Буюклиева изпитва музикалния си инстинкт в “Пееш или лъжеш”
Източник: NOVA

Т ази неделя водещият на “Пееш или лъжеш” Димитър Рачков ще посрещне в играта певицата с един от най-разпознаваемите гласове - Петя Буюклиева. Изпълнителката на “Жена на всички времена” ще тества своя музикален усет в търсене на истинските таланти сред осем нови участници, готови да я убедят, че именно те заслужават финалния дует в шоуто.

До Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов тази седмица ще се присъединят още две колоритни личности - актьорът Иво Аръков и ексцентричният изпълнител Деян Неделчев. Звездната комбинация обещава да внесе много настроение във всички етапи на шоуто. С помощта на техните напътствия, Петя ще наблюдава внимателно поведението, гласа и историите на участниците, стремейки се да отличи талантливите певци от добрите лъжци.

Източник: NOVA

“Уникално е това шоу! Гледам го всяка неделя и се опитвам да позная кой пее и кой лъже през екрана” - сподели изпълнителката пред Елизабет Методиева в специалната ѝ рубрика за “На кафе”. Каква ще бъде нейната стратегия: “Ще наостря сетивата си, ще гледам през лупа и ще разчитам на интуицията си, за да позная. Дано хвана лъжата!” – надява се тя.

Сред участниците и тази неделя ще видим пъстра селекция от образи, всеки с различен характер и умения, готови да се докажат пред Петя Буюклиева и панела, че притежават истински талант. Салса танцьора, Футболната съпруга, Плувкинята и Ездача са част от участниците, които ще се качат на сцената на “Пееш или лъжеш”. Кой ще успее да спечели доверието на Петя? Кой ще блесне с вокални способности и кой ще разчита единствено на убедителната си история?

Разберете в “Пееш или лъжеш” тази неделя от 20:00 ч. по NOVA.

 

Следете Facebook страницата, официалните профили на “Пееш или лъжеш” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация. 

Пееш или лъжеш Петя Буюклиева Димитър Рачков NOVA Музикално шоу Участници Певци Лъжци Звезден панел Финален дует
Последвайте ни
Шофьор сам свали поставената скоба на автомобила си и си тръгна

Шофьор сам свали поставената скоба на автомобила си и си тръгна

Десетки нови снимки от острова на Джефри Епстийн разкриват

Десетки нови снимки от острова на Джефри Епстийн разкриват "ужасяващите му престъпления"

Русия заплаши с ответни мерки и

Русия заплаши с ответни мерки и "най-остра реакция"

"Герои в сянка": Пожарникари събират средства за децата на загинали служители

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
EV допускат голяма грешка, като се опитват да заменят всички ДВГ модели

EV допускат голяма грешка, като се опитват да заменят всички ДВГ модели

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 5 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 5 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 5 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 5 дни

Виц на деня

Жена към приятелка: — Мъжът ми винаги има последната дума… — И коя е тя? — „Добре“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Проф. Ива Христова: COVID достигна пика си и се оттегля, но грипът настъпва

Проф. Ива Христова: COVID достигна пика си и се оттегля, но грипът настъпва

България Преди 34 минути

Децата са рисковият контингент при грипа, обясни директорът на НЦЗПБ

„Не влязохме в тълпата, за да не пострадат хора“ – Иван Георгиев от СДВР за реакцията на полицаите на протеста пред „Телеграфно подкастът“

„Не влязохме в тълпата, за да не пострадат хора“ – Иван Георгиев от СДВР за реакцията на полицаите на протеста пред „Телеграфно подкастът“

България Преди 35 минути

Началникът на сектор „Масови мероприятия“ в СДВР заяви, че полицията е разпознала провокатори още в началото на протеста, но не е могла да ги изведе без риск за ескалация и пострадали сред мирните граждани

Владимир Путин

Разследване: Владимир Путин е морално отговорен за смъртта на Доун Стърджес

Свят Преди 45 минути

Друго заключение на разследването за отравянията в Солсбъри през 2018 г. е, че те са планирани да „демонстрират силата на Русия“

Какво се обърка в последната битка на Траян от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какво се обърка в последната битка на Траян от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 46 минути

<p>ПП-ДБ съобщиха темата на вота на недоверие към правителството</p>

ПП-ДБ внасят вот на недоверие към правителството за икономическа политика

България Преди 1 час

Украйна: Искаме истински мир, а не примирие

Украйна: Искаме истински мир, а не примирие

Свят Преди 1 час

„Европа е имала твърде много несправедливи мирни сделки в миналото“, заяви украинският външен министър Андрей Сибиха

Златан Ибрахимович ще носи олимпийския огън на Зимните игри през 2026 г.

Златан Ибрахимович ще носи олимпийския огън на Зимните игри през 2026 г.

Свят Преди 1 час

Церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри през 2026 г. е насрочена за 6 февруари на стадион „Джузепе Меаца“ в Милано

От -10 до 20 градуса ни чакат до края на декември

От -10 до 20 градуса ни чакат до края на декември

България Преди 1 час

Каква е прогнозата за времето за Коледа

<p>Кремъл съобщи кога Путин ще проведе годишната си пресконференция</p>

Путин ще проведе годишната си пресконференция на 19 декември

Свят Преди 1 час

Събитието се превърна в традиция по време на дългото му управление

Тревожен ръст на пациентите в болниците с грип в Англия

Тревожен ръст на пациентите в болниците с грип в Англия

Свят Преди 1 час

Грипният сезон в Англия започва по-рано от повечето европейски държави, затова наблюдаваният ръст на хоспитализациите и броя на пациентите с грип там служи като важен индикатор за предстоящата грипна вълна в цяла Европа

Хилари Клинтън ще се срещне с британски депутати - привилегия, отказана два пъти на Тръмп

Хилари Клинтън ще се срещне с британски депутати - привилегия, отказана два пъти на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Тя ще участва в събитие в резиденцията на председателя на Камарата на общините

Авария остави без парно и топла вода част от Южна София и няколко болници

Авария остави без парно и топла вода част от Южна София и няколко болници

България Преди 2 часа

Aварийни екипи са на място и започват работа по изолиране

Изненадващата поява на Клаудия Шифър на кралския банкет в Уиндзор

Изненадващата поява на Клаудия Шифър на кралския банкет в Уиндзор

Любопитно Преди 2 часа

Присъствието ѝ на събитието вероятно е било леко неловко за принц Уилям, който според публикации в миналото е бил влюбен в супермодела

Кайли Дженър е преминала терапия със стволови клетки за хронична болка в гърба

Кайли Дженър е преминала терапия със стволови клетки за хронична болка в гърба

Любопитно Преди 2 часа

„Справям се с лоша хронична болка в гърба почти 3 години след последната ми бременност"

ООН призова за връщането на отведените в Русия украински деца

ООН призова за връщането на отведените в Русия украински деца

Свят Преди 2 часа

САЩ също подкрепиха резолюцията

Бивш съюзник на Макрон спира подкрепата - Франция в риск да остане без бюджет

Бивш съюзник на Макрон спира подкрепата - Франция в риск да остане без бюджет

Свят Преди 2 часа

"Няма план Б“, каза Мод Брежон

Всичко от днес

От мрежата

10 ползи от пътуването с котката ви

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които се чувстват най-добре, когато навън е студено

dogsandcats.bg
1

Облачно и дъждовно за Никулден

sinoptik.bg
1

Най-дъждовната есен за последните 10 години

sinoptik.bg

Българският Роналдо ще пази Захари Бахаров в “Под прикритие” (СНИМКА)

Edna.bg

Кейт Мидълтън дебютира в Уиндзор с най-голямата и блясква корона досега

Edna.bg

Ясно е за колко време Трент ще е извън игра

Gong.bg

Внукът на Мохамед Али подгрява битката на Кобрата в Дубай

Gong.bg

Пребиха баща и син и изпочупиха дома им в Шуменско, има задържан

Nova.bg

Жълт код за значителни валежи в пет области на България

Nova.bg