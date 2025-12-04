Свят

Радостина от “Игри на волята”: Блатото се чувстваше като в затвор, в Изолатора беше красиво! (ВИДЕО)

Радостина Радева влезе със заявка да стане първата жена победител и излезе като последната оцеляла жена в сезона - с кураж, рани и тежки уроци

4 декември 2025, 09:28
Италианският моден гигант Prada купи Versace на значително по-ниска цена

Италианският моден гигант Prada купи Versace на значително по-ниска цена
Съюзниците от НАТО обещаха нови големи покупки на американски оръжия за Украйна

Съюзниците от НАТО обещаха нови големи покупки на американски оръжия за Украйна
Кремъл: Неправилно е да се твърди, че Путин е отхвърлил американския мирен план

Кремъл: Неправилно е да се твърди, че Путин е отхвърлил американския мирен план
Шест държави с луксозни дарове към Тръмп – и какво получиха в замяна

Шест държави с луксозни дарове към Тръмп – и какво получиха в замяна
Скандал за 1 млн. евро разтърси ЕК: В какво са обвинени Федерика Могерини и Стефано Санино

Скандал за 1 млн. евро разтърси ЕК: В какво са обвинени Федерика Могерини и Стефано Санино

"Не сме по-далеч от мира": Къшнър и Уитков навлизат в геополитическата игра на Путин
Тенисистката Серина Уилямс опроверга информациите, че планира да поднови спортната си кариера

Тенисистката Серина Уилямс опроверга информациите, че планира да поднови спортната си кариера
54 двойки се ожениха на масова сватба в ивицата Газа

54 двойки се ожениха на масова сватба в ивицата Газа

К огато прахта и адреналинът утихнат, остават истории за смелост, болка и избори. Именно тези истории внасят нова перспектива в разговора на водещата Ваня Запрянова със завършилите на почетните седмо и шесто място Радостина Радева и Траян Мучев. Двамата гостуват в подкаста на „След Игрите“ в един откровен разговор за това какво означава да дадеш всичко на Арената, какво дава и какво отнема участието им в „Игри на волята“ и защо някои решения остават с теб дълго след финалните аплодисменти.

Радостина Радева влезе със заявка да стане първата жена победител и излезе като последната оцеляла жена в сезона - с кураж, рани и тежки уроци. Тя признава, че понякога е била „пренавита“ и че враждебната обстановка ѝ е повлияла психически. Въпреки това не съжалява за хората в коалицията си и оцени като смислена всяка една жертва. Най-щастливите ѝ моменти са свързани с битките, в които е отстранила силни съперници, а блатото и Дуранкулак ѝ липсват дотолкова, че понякога си представя да се върне дори и на най-суровите локации. Радостина признава, че е научила много за себе си - да контролира емоциите, да не позволява на омразата онлайн да я сломи и е готова да се завърне в „Sesame Турнири на волята“ още по-уверена. Тя споделя и лични детайли за пътя си в танците и бикини-фитнеса, за първите си състезания и за това как дисциплината е превърнала провалите ѝ в мотивация.

Траян Мучев разказва как спокойствието и менталната настройка са му дали предимство в ключови моменти.  Софтуерният инженер и бивш тенисист се определя като интроверт, който е използвал логика и последователност, за да изгради връзки с участниците от различните племена. Траян не се обижда от етикета „безличен“. Самият той се определя като почтен, ясен в ходовете си и фокусиран в целта. Признава, че никога преди Дуранкулак не е гладувал и че Арената му е разкрила нови граници - както емоционални, така и физически. Подчертава, че родителството го е променило и го е научило да взима по-адекватни решения. Той говори откровено за това как в началото е бил използван като „разменна монета“ в племената, което впоследствие се е превърнало в стратегическо предимство при финалните разпределения на гласовете в последните съвети край огъня при Ралица.

Двамата завършват разговора с послание към бъдещите участници и съвети как да подготвят телата си, но и да не пренебрегват пъзелите.  Радостина и Траян напуснаха Арената с различни позиции, но и с общото разбиране, че играта не е само битка за финал - тя е школа за характер, дисциплина и връзки, които остават и след края на сезона.

Получавали ли са неприлични предложения Радостина и майка ѝ и след участията им заедно като ориенталски танцьорки? Какво трябва да притежава една жена бодибилдър освен дисциплина? И как родителството е променило Траян?

Гледайте епизодите на “След Игрите Podcast” в Nova PlayVbox7 и YouTube.и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

Източник:  “Игри на волята”    
Игри на волята Радостина Радева Траян Мучев Подкаст След Игрите Риалити шоу Ментална издръжливост Стратегия Лични истории Дисциплина Родителство
Последвайте ни

По темата

„Не съм плащал на протестиращи“, твърди задържаният с 31 000 лв. по време на размириците след протеста

„Не съм плащал на протестиращи“, твърди задържаният с 31 000 лв. по време на размириците след протеста

Вълшебство в Ню Йорк: Легендарната елха на Рокфелер грейна с 50 000 светлини (СНИМКИ)

Вълшебство в Ню Йорк: Легендарната елха на Рокфелер грейна с 50 000 светлини (СНИМКИ)

Катастрофа на изхода на Русе за Разград, две жени са пострадали

Катастрофа на изхода на Русе за Разград, две жени са пострадали

Бащата на Меган Маркъл се бори за живота си след спешна операция

Бащата на Меган Маркъл се бори за живота си след спешна операция

Банките отпускат по-трудно кредити

Банките отпускат по-трудно кредити

pariteni.bg
Уволниха човека, отговорен за

Уволниха човека, отговорен за "възраждането" на на Jaguar с Type 00

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 5 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 5 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 5 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 5 дни

Виц на деня

Жена към приятелка: — Мъжът ми винаги има последната дума… — И коя е тя? — „Добре“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разбиха и ограбиха църква край Пловдив

Разбиха и ограбиха църква край Пловдив

България Преди 19 минути

По първоначална информация извършителите са откраднали кутията с дарения

Още оръжие за Украйна: Как НАТО засилва натиска над Русия

Още оръжие за Украйна: Как НАТО засилва натиска над Русия

Свят Преди 20 минути

Пробив в преговорите за Украйна не се очертава

<p>Кейт Мидълтън блести с най-грандиозната си тиара досега (СНИМКИ)</p>

Кейт Мидълтън впечатли с историческа тиара на кралица Виктория на кралски банкет (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

Принцеса Кейт дебютира с ориенталската диадема с кръгчета на кралица Виктория, съчетана със сияйна синя рокля на „Джени Пакъм“

Ескалацията след протеста в София: Гледат мерките на задържаните

Ескалацията след протеста в София: Гледат мерките на задържаните

България Преди 1 час

14 души са обвинени за хулиганство с особени дързост и цинизъм

<p>Лекар за грипа: Ваксината може да не е достатъчна, носете маски</p>

Лекар за грипа: Ваксината може да не е достатъчна, носете маски

България Преди 1 час

Възрастни хора, хронично болни в сериозно състояние, болни от рак с тежки терапии, хора с потиснат имунитет и малки деца е добре да се пазят, по възможност носят и FFP2/N95 маски, призова д-р Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в Берн

Проверки на МОН установиха: Масово студентите не посещават лекции

Проверки на МОН установиха: Масово студентите не посещават лекции

България Преди 1 час

В огромни университети като СУ и УНСС аудиториите остават полупразни, а средната посещаемост на лекции и упражнения често не надвишава 40 – 45%

Пийт Хегсет

Пийт Хегсет е изложил войници на риск със скандала „Сигнал“, сочи разследване

Свят Преди 1 час

Бюджет 2026: Срещите продължават

Бюджет 2026: Срещите продължават

България Преди 2 часа

Очаква се на масата да седнат работодатели и синдикати

Доналд Тръмп

Институт за мир във Вашингтон вече се казва Доналд Тръмп

Свят Преди 2 часа

През първите месеци на втория си мандат Тръмп се опита да разформирова института, създаден през 1984 г.

Украинската делегация се подготвя за нови преговори в САЩ

Украинската делегация се подготвя за нови преговори в САЩ

Свят Преди 2 часа

Това заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение

Мадуро проведе "сърдечен" разговор с Тръмп

Мадуро проведе "сърдечен" разговор с Тръмп

Свят Преди 2 часа

Венецуелският президент го определи като "потенциална възможност за дипломацията"

Изслушват вътрешния министър Даниел Митов в НС за протеста в София

Изслушват вътрешния министър Даниел Митов в НС за протеста в София

България Преди 2 часа

Той ще обясни за предварителното планиране и организация на охраната

Как възпитават децата си във Финландия?

Как възпитават децата си във Финландия?

Любопитно Преди 2 часа

Свобода да взимат решения сами, следобедна дрямка навън дори когато е минус 2 градуса и гарантирана детска градина за всеки

Който се моли и чете Библията, живее опасно в Северна Корея

Който се моли и чете Библията, живее опасно в Северна Корея

Свят Преди 2 часа

Християните в Северна Корея са смятани за "колаборационисти на империалистическите сили"

д

Отиде си поетът Найден Вълчев, автор на "Една българска роза"

България Преди 3 часа

Тъжната вест събщи внукът му Филип Вълчев

Спъване върху равна повърхност: Kога е късмет и кога лош късмет?

Спъване върху равна повърхност: Kога е късмет и кога лош късмет?

Любопитно Преди 3 часа

Народните поверия смятат подобно събитие за мощен знак на съдбата, защото тялото ви за момент е загубило контакт със земята

Всичко от днес

От мрежата

10 ползи от пътуването с котката ви

dogsandcats.bg

Как да изненадате котешкия стопанин с перфектния подарък за Коледа?

dogsandcats.bg
1

Облачно и дъждовно за Никулден

sinoptik.bg
1

Най-дъждовната есен за последните 10 години

sinoptik.bg

9 съвета как да изчистим къщата до блясък преди Коледа

Edna.bg

Днес отбелязваме Женска Коледа: ето кой празнува имен ден

Edna.bg

Нулите продължават да преследват Виртц във Висшата лига

Gong.bg

Левски си харесал ас на Спартак Вн срещу ЦСКА

Gong.bg

Даниел Митов пред НС: Шествието след протеста на 1 декември е било нерегламентирано

Nova.bg

Задържаният с 31 хил. лв. на протеста в София: Парите са от наеми, минах през демонстрацията случайно

Nova.bg