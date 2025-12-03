Свят

Кремъл: Неправилно е да се твърди, че Путин е отхвърлил американския мирен план

Путин е приел някои от предложенията и е отхвърлил други в рамките на нормален преговорен процес, каза Песков

3 декември 2025, 12:16
Шест държави с луксозни дарове към Тръмп – и какво получиха в замяна

Скандал за 1 млн. евро разтърси ЕК: В какво са обвинени Федерика Могерини и Стефано Санино

"Не сме по-далеч от мира": Къшнър и Уитков навлизат в геополитическата игра на Путин
Тенисистката Серина Уилямс опроверга информациите, че планира да поднови спортната си кариера

54 двойки се ожениха на масова сватба в ивицата Газа

След 5-часов разговор: Путин изпрати на Тръмп важни сигнали, критикува действията на Европа

Цената на евтината сладост - детският труд все още е в основата на шоколадовата индустрия

Зеленски: Украйна е по-близо до мира от всякога

С лед вчерашните мирни преговори между пратениците на Доналд Тръмп и Владимир Путин в Москва, Кремъл даде своето обяснение относно резултатите от срещата, предава Sky News.

По време на ежедневния си брифинг прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че е неправилно да се твърди, че руският президент е отхвърлил предложението на САЩ, обсъждано вчера.

Той уточни, че разговорите са отбелязали само първия обмен на мнения. Путин е приел някои от предложенията и е отхвърлил други в рамките на нормален преговорен процес, добави Песков.

Той отказа да предостави допълнителни коментари за разговорите, посочвайки, че преговорите имат по-голям шанс за продуктивност, ако не се обсъждат публично.

Песков допълни, че Русия е готова да се среща с американски официални представители толкова често, колкото е необходимо, за да се постигне решение по войната.

Междувременно президентът на Украйна Володимир Зеленски се изказа за първи път след приключването на вчерашните разговори между САЩ и Русия в Москва.

В изявление в социалните мрежи Зеленски съобщи, че Рустем Умеров, ръководител на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, и началникът на Генералния щаб Андрий Гнатов ще се подготвят за среща с представители на Доналд Тръмп в САЩ.

Украинските официални лица ще информират и европейските представители днес за информацията, получена от американската страна относно преговорите в Москва.

Украйна и европейските й съюзници също ще обсъдят "европейския компонент в необходимата архитектура за сигурност".

Източник: Sky News    
Кремъл Дмитрий Песков Владимир Путин Доналд Тръмп Мирни преговори Русия САЩ Американски мирен план Война в Украйна Двустранни отношения
