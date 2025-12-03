Кремъл: Неправилно е да се твърди, че Путин е отхвърлил американския мирен план

С лед вчерашните мирни преговори между пратениците на Доналд Тръмп и Владимир Путин в Москва, Кремъл даде своето обяснение относно резултатите от срещата, предава Sky News.
По време на ежедневния си брифинг прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че е неправилно да се твърди, че руският президент е отхвърлил предложението на САЩ, обсъждано вчера.
Той уточни, че разговорите са отбелязали само първия обмен на мнения. Путин е приел някои от предложенията и е отхвърлил други в рамките на нормален преговорен процес, добави Песков.
Той отказа да предостави допълнителни коментари за разговорите, посочвайки, че преговорите имат по-голям шанс за продуктивност, ако не се обсъждат публично.
Песков допълни, че Русия е готова да се среща с американски официални представители толкова често, колкото е необходимо, за да се постигне решение по войната.
[Q]: Would it be correct to say that at yesterday’s meeting, Putin rejected the American plan?— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 3, 2025
[Peskov]: No, that wouldn’t be correct. Russia understands that the quieter these negotiations are conducted, the more productive they will be. We will stick to this principle and hope… https://t.co/K2Sj5rtx6X pic.twitter.com/o7SNR8UtSx
Междувременно президентът на Украйна Володимир Зеленски се изказа за първи път след приключването на вчерашните разговори между САЩ и Русия в Москва.
В изявление в социалните мрежи Зеленски съобщи, че Рустем Умеров, ръководител на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, и началникът на Генералния щаб Андрий Гнатов ще се подготвят за среща с представители на Доналд Тръмп в САЩ.
Украинските официални лица ще информират и европейските представители днес за информацията, получена от американската страна относно преговорите в Москва.
Украйна и европейските й съюзници също ще обсъдят "европейския компонент в необходимата архитектура за сигурност".
Rustem Umerov reported on preparations for today’s meetings in Brussels with the national security advisors to European leaders. The Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine will be joined at these meetings by Chief of the General Staff Andrii Hnatov.…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 3, 2025