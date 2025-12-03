Свят

Съюзниците от НАТО обещаха нови големи покупки на американски оръжия за Украйна

Външните министри от 32-те страни членки на Алианса се събраха в Брюксел

3 декември 2025, 12:51
Кремъл: Неправилно е да се твърди, че Путин е отхвърлил американския мирен план

Кремъл: Неправилно е да се твърди, че Путин е отхвърлил американския мирен план
Шест държави с луксозни дарове към Тръмп – и какво получиха в замяна

Шест държави с луксозни дарове към Тръмп – и какво получиха в замяна
Скандал за 1 млн. евро разтърси ЕК: В какво са обвинени Федерика Могерини и Стефано Санино

Скандал за 1 млн. евро разтърси ЕК: В какво са обвинени Федерика Могерини и Стефано Санино

"Не сме по-далеч от мира": Къшнър и Уитков навлизат в геополитическата игра на Путин
Тенисистката Серина Уилямс опроверга информациите, че планира да поднови спортната си кариера

Тенисистката Серина Уилямс опроверга информациите, че планира да поднови спортната си кариера
54 двойки се ожениха на масова сватба в ивицата Газа

54 двойки се ожениха на масова сватба в ивицата Газа
След 5-часов разговор: Путин изпрати на Тръмп важни сигнали, критикува действията на Европа

След 5-часов разговор: Путин изпрати на Тръмп важни сигнали, критикува действията на Европа
Цената на евтината сладост - детският труд все още е в основата на шоколадовата индустрия

Цената на евтината сладост - детският труд все още е в основата на шоколадовата индустрия

С траните от НАТО се ангажираха да закупят оръжия от САЩ за Украйна на стойност стотици милиони долари, а на руския президент Владимир Путин беше казано да прекрати „гръмките си изявления“ и да се заеме сериозно с мирните преговори.

Външните министри от 32-те страни членки на Алианса се събраха в Брюксел, за да обсъдят усилията на Вашингтон за прекратяване на военните действия, но държавният секретар на САЩ Марко Рубио пропусна срещата.

Срещата идва, след като американските пратеници не успяха да постигнат значителен пробив в усилията си да спрат войната по време на петчасовите преговори с Путин в Москва, предаде АФП.

„Мирните преговори продължават, което е добре, но в същото време трябва да се уверим, че докато те се провеждат – а не сме сигурни кога ще приключат – Украйна е във възможно най-силната позиция, за да продължи борбата“, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Като част от тези действия Германия, Полша, Норвегия, Нидерландия и Канада обявиха, че заедно ще отпуснат около един милиард долара за програма за закупуване на американски оръжия за Украйна.

„Украйна трябва да остане силна, а ние, съюзниците в най-големия и най-успешния военен съюз в историята, трябва да останем твърди и да продължим да се ангажираме“, каза норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде.

Европа до голяма степен остана встрани от усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп да сложи край на войната, а отсъствието в Брюксел на Рубио, който изпрати свой заместник, рискуваше да засили това впечатление.

Редица министри заявиха, че Путин досега не изглежда склонен да направи каквито и да било отстъпки по време на преговорите с представителите на Вашингтон.

„Президентът Путин трябва да сложи край на заплахите и кръвопролитието и да бъде готов да седне на масата за преговори и да подкрепи справедлив и траен мир за Украйна“, посочи британският външен министър Ивет Купър.

Висшите дипломати също така отхвърлиха коментарите на руския президент, че не иска конфликт с Европа, но е „готов“ за война.

„Това е реторика, която Русия използва, за да ни сплаши, и не трябва да приемаме такива изказвания твърде на сериозно. Като НАТО, като Европа, разполагаме с много силни възможности и с всеки изминал ден ги увеличаваме“, каза финландският външен министър Елина Валтонен.

Източник: БГНЕС    
нато русия украйна оръжия путин европа
Скандал в НС: Стигна се до физически сблъсък между Мирчев и Пеевски (ВИДЕО)

Скандал в НС: Стигна се до физически сблъсък между Мирчев и Пеевски (ВИДЕО)

"Путин смята, че печели": Защо Русия няма да се съгласи с последния план за мир в Украйна

Кремъл: Неправилно е да се твърди, че Путин е отхвърлил американския мирен план

Кремъл: Неправилно е да се твърди, че Путин е отхвърлил американския мирен план

"Зло и отвратително" - Сабрина Карпентер с остра критика към Белия дом

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 4 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 4 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 4 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 4 дни

Защо сме изтощени през декември и как да се справим - съветите на експерта

Защо сме изтощени през декември и как да се справим - съветите на експерта

Любопитно Преди 39 минути

Може да усещате, че енергията ви е напълно изчерпана: имало е много работа, задачите са се натрупали, трябва да подготвите отчети, да купите подаръци, да се срещнете с хора, а сякаш всичко ви дърпа в различни посоки

<p>Дженифър Лопес &quot;гори&quot; в&nbsp;оскъдно&nbsp;бельо (СНИМКИ)</p>

Дженифър Лопес показа секси извивки в "огнено" бельо (СНИМКИ)

Любопитно Преди 45 минути

56-годишната Дженифър Лопес "запали" социалните мрежи с видео, с което промотира предстоящото си завръщане на сцената в Лас Вегас

„Дори най-малките жестове имат значение“ – принцеса Кейт за силата на добрината по Коледа

„Дори най-малките жестове имат значение“ – принцеса Кейт за силата на добрината по Коледа

Свят Преди 1 час

Принцесата на Уелс призовава за значението на „малките прояви на грижа“ и доброта по Коледа, подчертавайки как дори най-простите жестове могат да докоснат животи и да създадат смисъл в несигурни времена

Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават до две седмици

Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават до две седмици

България Преди 1 час

Очаква се пикът да бъде в края на януари или началото на февруари

НС с решение за референдума за еврото

НС с решение за референдума за еврото

България Преди 1 час

Първа точка в днешната проектопрограма бе именно предложението на президента Румен Радев, внесено на 12 май

Европейската прокуратура официално повдигна обвинения на Федерика Могерини

Европейската прокуратура официално повдигна обвинения на Федерика Могерини

Свят Преди 1 час

Бившият върховен представител на ЕС за външната политика е разследвана за измама, корупция и конфликт на интереси

Химически тоалетни паднаха от камион на АМ „Тракия“

Химически тоалетни паднаха от камион на АМ „Тракия“

България Преди 1 час

Мобилните WC кабинки се стовариха в аварийната лента

Планира ли Джордж Клуни да се пенсионира

Планира ли Джордж Клуни да се пенсионира

Любопитно Преди 1 час

Джордж Клуни заяви, че няма намерение да се пенсионира и планира да продължи да играе и да създава, вдъхновен от примера на баща си и мотивиран да остане активен, въпреки че все по-често мисли за възрастта и значението на времето със семейството

Природа, релакс и луксозно спа в Lavalliere Hotel & Villas в Сърница

Природа, релакс и луксозно спа в Lavalliere Hotel & Villas в Сърница

Любопитно Преди 1 час

 

Всички чакат петък за най-странното пророчество на Ванга

Всички чакат петък за най-странното пророчество на Ванга

Любопитно Преди 1 час

Пророчество за 2025 г., което предвиждало, че хората ще осъществят контакт с извънземен живот тази година, беше свързано пряко с тегленето на жребия за Световното първенство по футбол 2026

<p>&quot;Биодронове&quot;:&nbsp;Русия създаде гълъби за шпионаж</p>

Учени в Русия представят гълъби с мозъчни импланти и камери, управлявани като дронове

Свят Преди 1 час

Птиците могат да бъдат управлявани дистанционно в реално време, като операторите подават команди чрез стимулиране на определени мозъчни области

<p>&quot;Днешният ден е добър за Европа и Украйна, но е&nbsp;лош за Русия&quot;</p>

Фон дер Лайен: ЕС навлиза в нова ера на енергийна независимост от Русия

Свят Преди 1 час

"Днес е исторически ден за ЕС, обръщаме досегашната страница завинаги, започва нова епоха", каза тя

След 4 години връзка: Майли Сайръс и Макс Морандо се сгодиха

След 4 години връзка: Майли Сайръс и Макс Морандо се сгодиха

Любопитно Преди 1 час

Новината идва само дни след като двамата се появиха на световната премиера на „Аватар: Огън и пепел“ в Лос Анджелис

Енот се почерпи в магазин за алкохол и припадна в тоалетната

Енот се почерпи в магазин за алкохол и припадна в тоалетната

Любопитно Преди 2 часа

Четирикракият нарушител беше открит да подремва в алкохолна мъгла до тоалетната в събота сутрин, след като опустошил магазина, оставяйки след себе си следи от счупени бутилки, разхвърляни рафтове и обърнати кашони

<p>Телефонен разговор между Ердоган и Макрон</p>

Телефонен разговор между Ердоган и Макрон - сътрудничество и регионални кризи

Свят Преди 2 часа

Ердоган е заявил, че е „важно сътрудничеството между Турция и Франция да бъде доразвито"

Чарли Кърк

Чарли Кърк чупи рекорди: 45 милиона четения в Уикипедия

Любопитно Преди 2 часа

Макар че Кърк беше добре позната фигура в САЩ като съосновател на организацията Turning Point USA, неговата смърт привлече заглавия в световните медии

