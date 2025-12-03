Съюзниците от НАТО обещаха нови големи покупки на американски оръжия за Украйна

Цената на евтината сладост - детският труд все още е в основата на шоколадовата индустрия

С траните от НАТО се ангажираха да закупят оръжия от САЩ за Украйна на стойност стотици милиони долари, а на руския президент Владимир Путин беше казано да прекрати „гръмките си изявления“ и да се заеме сериозно с мирните преговори.

Външните министри от 32-те страни членки на Алианса се събраха в Брюксел, за да обсъдят усилията на Вашингтон за прекратяване на военните действия, но държавният секретар на САЩ Марко Рубио пропусна срещата.

Срещата идва, след като американските пратеници не успяха да постигнат значителен пробив в усилията си да спрат войната по време на петчасовите преговори с Путин в Москва, предаде АФП.

„Мирните преговори продължават, което е добре, но в същото време трябва да се уверим, че докато те се провеждат – а не сме сигурни кога ще приключат – Украйна е във възможно най-силната позиция, за да продължи борбата“, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Като част от тези действия Германия, Полша, Норвегия, Нидерландия и Канада обявиха, че заедно ще отпуснат около един милиард долара за програма за закупуване на американски оръжия за Украйна.

„Украйна трябва да остане силна, а ние, съюзниците в най-големия и най-успешния военен съюз в историята, трябва да останем твърди и да продължим да се ангажираме“, каза норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде.

Европа до голяма степен остана встрани от усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп да сложи край на войната, а отсъствието в Брюксел на Рубио, който изпрати свой заместник, рискуваше да засили това впечатление.

Редица министри заявиха, че Путин досега не изглежда склонен да направи каквито и да било отстъпки по време на преговорите с представителите на Вашингтон.

„Президентът Путин трябва да сложи край на заплахите и кръвопролитието и да бъде готов да седне на масата за преговори и да подкрепи справедлив и траен мир за Украйна“, посочи британският външен министър Ивет Купър.

Висшите дипломати също така отхвърлиха коментарите на руския президент, че не иска конфликт с Европа, но е „готов“ за война.

„Това е реторика, която Русия използва, за да ни сплаши, и не трябва да приемаме такива изказвания твърде на сериозно. Като НАТО, като Европа, разполагаме с много силни възможности и с всеки изминал ден ги увеличаваме“, каза финландският външен министър Елина Валтонен.