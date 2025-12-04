Тревожен ръст на пациентите в болниците с грип в Англия

"Не сме по-далеч от мира": Къшнър и Уитков навлизат в геополитическата игра на Путин

С поред данни на NHS (Националната здравна служба на Великобритания) броят на пациентите с грип, настанени в болнични легла в Англия, е с повече от 50% по-висок в сравнение със същия период на 2024 г., съобщи Sky News .

(Във видеото: Грипна епидемия: Съвети от професор Кантарджиев)

Грипният сезон в Англия започва по-рано от повечето европейски държави, затова наблюдаваният ръст на хоспитализациите и броя на пациентите с грип там служи като важен индикатор за предстоящата грипна вълна в цяла Европа.

Миналата седмица средно по 1 717 пациенти са били настанени в болнични легла ежедневно, като 69 от тях са били в интензивни отделения. За сравнение, през същата седмица на 2024 г. средният брой е бил 1 098 пациенти, от които 39 в интензивни отделения. Числото също надвишава средните стойности от 2023 г. – 243 пациенти, и 2022 г. – 772 пациенти.

Сезонът на грипа тази година започна по-рано от обичайното и все още не е достигнал своя пик, което означава, че натискът върху болниците вероятно ще се увеличи в навечерието на Коледа.

На 30 ноември броят на пациентите с грип в болниците в Англия достигна 2 040 – ръст от 74% спрямо същата дата през 2024 г., когато са били 1 175, което вече беше най-високият брой на един ден от 2021 г. насам.

Сара Улно, главен изпълнителен директор на здравния аналитичен център The King's Fund, коментира: „Днешните данни потвърждават, че NHS навлиза в най-предизвикателния период от годината, като натискът върху здравната и социалната система идва от всички посоки. Вълните от грип и индустриалните действия допълнително натоварват система, която вече се бори да осигури навременно обслужване на пациентите.“

„Сезонът на грипа започна необичайно рано тази година и все още не е достигнал пика си, затова е твърде рано да се прецени колко дълго ще продължи този ръст“.

Броят на поставените грипни ваксини досега е сравним с предишните години – NHS е приложила 16,9 милиона ваксини в Англия между началото на есенната кампания и последната седмица на ноември, спрямо 16,6 милиона през предходните две години. Около половината – 8,4 милиона – са приложени на възрастни над 65 години, което е почти същото като през 2024 и 2023 г.

Общият процент на наличните болнични легла е в границите на предишните години, но все още е под целта от 8% свободни легла (максимум 92% заетост), заложена в ръководството на NHS за 2023/24 г.

Броят на пациентите, които чакат поне 30 минути да бъдат поети от екипите на спешните отделения след пристигане с линейка, е леко по-нисък в сравнение с миналата година – 30% спрямо 36% през същата седмица на 2024 г. Около 10% от предаванията на пациенти от линейките – 9 580 души – са били забавени с повече от час, спрямо 16% през предходната година.

Средно 261 болнични легла в Англия са били заети от пациенти със симптоми на диария и повръщане или подобни на норовирус миналата седмица, докато през същия период на миналата година са били 751 легла.

Тези данни са публикувани в първия зимен отчет на NHS за тази година.