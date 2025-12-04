Любопитно

Изненадващата поява на Клаудия Шифър на кралския банкет в Уиндзор

Присъствието ѝ на събитието вероятно е било леко неловко за принц Уилям, който според публикации в миналото е бил влюбен в супермодела

4 декември 2025, 13:02
Изненадващата поява на Клаудия Шифър на кралския банкет в Уиндзор

К лаудия Шифър беше изненадващо сред гостите на държавния банкет, който се проведе в замъка Уиндзор.

Родената в Германия супермодел и актриса беше настанена само на две места от крал Чарлз и на четири от принцесата на Уелс по време на официалната вечеря в чест на германския президент Франк-Валтер Щайнмайер и съпругата му Елке Бюденбендер.

Отляво на Шифър седеше министър-председателят на Обединеното кралство сър Киър Стармър. Смята се, че включването на 55-годишната Шифър в списъка с гости има двоен мотив.

Тя е не само едно от най-разпознаваемите лица на Германия, но и съпругът ѝ – британският режисьор Матю Вон – беше удостоен с рицарско звание миналата година за заслуги към творческите индустрии.

На официалното кралско шествие Шифър беше представена под името Лейди Вон.

Присъствието ѝ на събитието вероятно е било леко неловко за принц Уилям, който според публикации в миналото е бил влюбен в супермодела.

Кариерата на Шифър започва през 1987 г., когато на 17-годишна възраст е открита от собственик на френска модна агенция в нощен клуб в Дюселдорф.

Източник: Getty Images

След като завършва училище, тя заминава за Париж за пробна фотосесия, която ѝ носи корица на списание Elle.

Приликата ѝ с Бриджит Бардо я прави лице на кампанията на Guess през 1989 г. След това се появява на корицата на британския Vogue, а малко по-късно е избрана от Карл Лагерфелд за лице на Chanel.

Оттам нататък тя се превръща в един от най-търсените модели на 90-те години – редом със Синди Крофорд, Наоми Кембъл, Линда Еванджелиста и Кристи Търлингтън – групата, за която се ражда терминът „супермодел“. Именно в този период Шифър привлича вниманието на тогава тийнейджъра принц Уилям.

В продължение на години циркулира историята, че принцеса Даяна веднъж е поканила супермоделите в двореца Кенсингтън, за да изненадат с присъствието си най-големия ѝ син. Уилям сам потвърждава това в документалния филм от 2017 г. „﻿Даяна, нашата майка: Нейният живот и наследство“.

Източник: Getty Images

Той си спомня как майка му организирала три от супермоделите да го чакат, за да го посрещнат след училище.

„Вероятно бях 12 или 13-годишно момче, което имаше плакати с тях на стената си“, казва той. „Почервенях ярко и не знаех какво точно да кажа, някак се обърках и мисля, чe на практика паднах по стълбите, докато се качвах. Бях напълно и безкрайно изумен. Това беше много забавен спомен, който ще остане с мен завинаги.“

Макар тогава да си спомня, че на срещата присъствали Синди Крофорд, Кристи Търлингтън и Наоми Кембъл, Търлингтън по-късно го поправя в Twitter (днес X), като пише: „Спомням си го добре. Беше Клаудия Шифър, а не Синди Крофорд“.

Объркването на принц Уилям вероятно идва от факта, че това не е единственият път, когато майка му урежда подобна среща със супермодел.

В епизод на „Короната“ има сцена, в която принц Филип посещава внука си в пансиона и го пита за имената на моделите от плакат на стената му. „Клаудия Шифър, Синди Крофорд и Наоми Кембъл“, отговаря Уилям.

Това подтиква Крофорд да сподели в Instagram свой спомен от срещата си с младия наследник и принцеса Даяна.

„Малка епизодична роля в „Короната“, пише тя. „Все още живо си спомням как посетих двореца Кенсингтън, за да се срещна с Даяна и тийнейджъра Уилям (който току-що беше открил ‘Супермоделите’)“.

Днес Шифър е майка на три деца – 22-годишния Каспар, 21-годишната Клементин и 15-годишната Козима, които има с Вон.

Семейството живее в 14-стайно имение в стил Тюдор в Съфолк, където се установяват след сватбата си през 2002 г.

Същата година Вон – продуцент и режисьор на хитовете „Две димящи дула“, „Гепи“, „Лейър Кейк“, „Х-Мен: Първа мисия“, „Kingsman: Златният кръг“ – официално променя името си на Матю де Вер Дръмонд, след като разбира, че биологичният му баща е аристократът Джордж де Вер Дръмонд, а не актьорът Робърт Вон.

Източник: honey.nine.com.au    
Клаудия Шифър Държавен банкет Супермодел Кралско семейство Замък Уиндзор Матю Вон
Последвайте ни

По темата

Авария остави голям столичен квартал без парно и топла вода

Авария остави голям столичен квартал без парно и топла вода

Изненадващата поява на Клаудия Шифър на кралския банкет в Уиндзор

Изненадващата поява на Клаудия Шифър на кралския банкет в Уиндзор

Тяло на мъж е открито в двора на врачанската болница

Тяло на мъж е открито в двора на врачанската болница

Ричард Гиър с рядък коментар за 20-годишната си забрана да участва в Оскарите

Ричард Гиър с рядък коментар за 20-годишната си забрана да участва в Оскарите

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 5 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 5 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 5 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 5 дни

Виц на деня

Жена към приятелка: — Мъжът ми винаги има последната дума… — И коя е тя? — „Добре“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хилари Клинтън ще се срещне с британски депутати - привилегия, отказана два пъти на Тръмп

Хилари Клинтън ще се срещне с британски депутати - привилегия, отказана два пъти на Тръмп

Свят Преди 8 минути

Тя ще участва в събитие в резиденцията на председателя на Камарата на общините

Кайли Дженър е преминала терапия със стволови клетки за хронична болка в гърба

Кайли Дженър е преминала терапия със стволови клетки за хронична болка в гърба

Любопитно Преди 27 минути

„Справям се с лоша хронична болка в гърба почти 3 години след последната ми бременност"

Готови ли сте за „тройната пандемия“ - какво е и как да се предпазим

Готови ли сте за „тройната пандемия“ - какво е и как да се предпазим

Свят Преди 1 час

.

Дипломатически чар: Макрон избегна въпрос за Палестина с намигване и усмивка

Свят Преди 1 час

Журналист се опита да попита Макрон дали Франция ще признае Палестина, но президентът, вместо да даде конкретен отговор, се усмихна и демонстрира своя

Николов: Полицията беше подготвена, твърденията за липса на реакции са неверни

Николов: Полицията беше подготвена, твърденията за липса на реакции са неверни

България Преди 1 час

Това заяви главният комисар на СДВР в рамките на изслушването в пленарната зала за ескалацията след протеста на 1 декември

МВР с мерки за безпроблемното протичане на студентския празник

МВР с мерки за безпроблемното протичане на студентския празник

България Преди 1 час

Вижте какви са те:

„Светът е полудял!“: Шокиращото поведение на жена в басейн остави хората възмутени

„Светът е полудял!“: Шокиращото поведение на жена в басейн остави хората възмутени

Любопитно Преди 1 час

Видео от Австралия, в което жена скролва на телефона си и си прави селфи, докато плува в басейн, предизвика бурен онлайн дебат за растящата технологична зависимост и тревожните ѝ последици

,

Продадоха картина на Христос с пет чудеса за рекордната сума от 5,6 милиона паунда

Любопитно Преди 1 час

Триптихът е оцелял през религиозни чистки и политически катаклизми повече от 500 години

"Мамо, няма да ме познаеш като ме видиш!" - Радостина от “Игри на волята” с изповед минути след като отпадна на крачка от финала! (ВИДЕО)

"Мамо, няма да ме познаеш като ме видиш!" - Радостина от “Игри на волята” с изповед минути след като отпадна на крачка от финала! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Моди, Владимир Путин

Визитата на Путин в Индия: От частна вечеря с премиера Моди до посещение в Радж Гат - какво включва програмата

Свят Преди 1 час

Двамата лидери се очаква да прегледат целия спектър на специалното партньорство

Пеевски за ПП-ДБ: Това е истината, не могат да избягат от миналото си

Пеевски за ПП-ДБ: Това е истината, не могат да избягат от миналото си

България Преди 1 час

Девет месеца бяха с ДПС и всеки ден идваха в моя кабинет, заяви той

„Хамас“ предаде тленните останки на тайландски заложник, Ран Гвили все още в Газа

„Хамас“ предаде тленните останки на тайландски заложник, Ран Гвили все още в Газа

Свят Преди 1 час

Предаването на всички тела на пленници на „Хамас“ ще изпълни основно условие по първата част от плана на американския президент Доналд Тръмп за край на започналата на 7 октомври 2023 г. война в ивицата Газа

Младеж нахлу в дом в Струйно, преби баща и син и потроши имущество заради личен конфликт

Младеж нахлу в дом в Струйно, преби баща и син и потроши имущество заради личен конфликт

България Преди 1 час

21-годишният нападател е разбил имущество и е пребил баща и син в дома им; задържан е за 24 часа и е образувано досъдебно производство

Трима полицаи са ранени при престрелка в Небраска

Трима полицаи са ранени при престрелка в Небраска

Свят Преди 2 часа

Органите на реда преследвали заподозрения, който по-рано прострелял мъж в магазин за хранителни стоки

Дмитрий Медведев

Русия предупреждава: „Заемът за репарации“ на ЕС може да бъде повод за война

Свят Преди 2 часа

„Ако лудият Европейски съюз, в крайна сметка, се опита да открадне руски активи, замразени в Белгия, под прикритието на така наречения „заем за репарации“, Русия може съвсем основателно да възприеме този ход като casus belli* с всички съответни последствия за Брюксел и отделните държави членки на ЕС“, каза Дмитрий Медведев

Силно земетресение разлюля Северозападен Китай

Силно земетресение разлюля Северозападен Китай

Свят Преди 2 часа

Епицентърът му е бил в района на окръг Акчи на дълбочина от 10 км

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които се чувстват най-добре, когато навън е студено

dogsandcats.bg

Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

dogsandcats.bg
1

Облачно и дъждовно за Никулден

sinoptik.bg
1

Най-дъждовната есен за последните 10 години

sinoptik.bg

Радостина от “Игри на волята” с трогателен първи разговор с майка ѝ веднага след отпадането си на крачка от големия финал! (ВИДЕО)

Edna.bg

Коледно чудо: Дебора Михайлова показа новия си приятел в емоционален пост

Edna.bg

Вондроушова разтърси света на тениса заради допинг ченгета

Gong.bg

Нов удар за Трент и Реал Мадрид

Gong.bg

Пребиха баща и син и изпочупиха дома им в Шуменско, има задържан

Nova.bg

Жълт код за значителни валежи в пет области на България

Nova.bg