Изненадващата поява на Клаудия Шифър на кралския банкет в Уиндзор

К лаудия Шифър беше изненадващо сред гостите на държавния банкет, който се проведе в замъка Уиндзор.

Родената в Германия супермодел и актриса беше настанена само на две места от крал Чарлз и на четири от принцесата на Уелс по време на официалната вечеря в чест на германския президент Франк-Валтер Щайнмайер и съпругата му Елке Бюденбендер.

Отляво на Шифър седеше министър-председателят на Обединеното кралство сър Киър Стармър. Смята се, че включването на 55-годишната Шифър в списъка с гости има двоен мотив.

Тя е не само едно от най-разпознаваемите лица на Германия, но и съпругът ѝ – британският режисьор Матю Вон – беше удостоен с рицарско звание миналата година за заслуги към творческите индустрии.

На официалното кралско шествие Шифър беше представена под името Лейди Вон.

Присъствието ѝ на събитието вероятно е било леко неловко за принц Уилям, който според публикации в миналото е бил влюбен в супермодела.

Кариерата на Шифър започва през 1987 г., когато на 17-годишна възраст е открита от собственик на френска модна агенция в нощен клуб в Дюселдорф.

След като завършва училище, тя заминава за Париж за пробна фотосесия, която ѝ носи корица на списание Elle.

Приликата ѝ с Бриджит Бардо я прави лице на кампанията на Guess през 1989 г. След това се появява на корицата на британския Vogue, а малко по-късно е избрана от Карл Лагерфелд за лице на Chanel.

Оттам нататък тя се превръща в един от най-търсените модели на 90-те години – редом със Синди Крофорд, Наоми Кембъл, Линда Еванджелиста и Кристи Търлингтън – групата, за която се ражда терминът „супермодел“. Именно в този период Шифър привлича вниманието на тогава тийнейджъра принц Уилям.

В продължение на години циркулира историята, че принцеса Даяна веднъж е поканила супермоделите в двореца Кенсингтън, за да изненадат с присъствието си най-големия ѝ син. Уилям сам потвърждава това в документалния филм от 2017 г. „﻿Даяна, нашата майка: Нейният живот и наследство“.

Той си спомня как майка му организирала три от супермоделите да го чакат, за да го посрещнат след училище.

„Вероятно бях 12 или 13-годишно момче, което имаше плакати с тях на стената си“, казва той. „Почервенях ярко и не знаех какво точно да кажа, някак се обърках и мисля, чe на практика паднах по стълбите, докато се качвах. Бях напълно и безкрайно изумен. Това беше много забавен спомен, който ще остане с мен завинаги.“

Макар тогава да си спомня, че на срещата присъствали Синди Крофорд, Кристи Търлингтън и Наоми Кембъл, Търлингтън по-късно го поправя в Twitter (днес X), като пише: „Спомням си го добре. Беше Клаудия Шифър, а не Синди Крофорд“.

Объркването на принц Уилям вероятно идва от факта, че това не е единственият път, когато майка му урежда подобна среща със супермодел.

В епизод на „Короната“ има сцена, в която принц Филип посещава внука си в пансиона и го пита за имената на моделите от плакат на стената му. „Клаудия Шифър, Синди Крофорд и Наоми Кембъл“, отговаря Уилям.

Това подтиква Крофорд да сподели в Instagram свой спомен от срещата си с младия наследник и принцеса Даяна.

„Малка епизодична роля в „Короната“, пише тя. „Все още живо си спомням как посетих двореца Кенсингтън, за да се срещна с Даяна и тийнейджъра Уилям (който току-що беше открил ‘Супермоделите’)“.

Днес Шифър е майка на три деца – 22-годишния Каспар, 21-годишната Клементин и 15-годишната Козима, които има с Вон.

Семейството живее в 14-стайно имение в стил Тюдор в Съфолк, където се установяват след сватбата си през 2002 г.

Същата година Вон – продуцент и режисьор на хитовете „Две димящи дула“, „Гепи“, „Лейър Кейк“, „Х-Мен: Първа мисия“, „Kingsman: Златният кръг“ – официално променя името си на Матю де Вер Дръмонд, след като разбира, че биологичният му баща е аристократът Джордж де Вер Дръмонд, а не актьорът Робърт Вон.