България

От -10 до 20 градуса ни чакат до края на декември

Каква е прогнозата за времето за Коледа

4 декември 2025, 13:36
От -10 до 20 градуса ни чакат до края на декември
Източник: iStock/Guliver Images

А строномическата зима започва на 21 декември в 17 ч. и 3 мин. Тази година през декември се очаква средната месечна температура да бъде около и над нормата, която в Северна България и високите полета е от 0 до 2 градуса, в Горнотракийската низина – 2-3 градуса , по Черноморието и в най-южните райони – 4-6 градуса, а в планините – от -8 до -2 градуса.

Най-ниските температури през месеца ще бъдат между -10 и -5 градуса, а най-високите – между 15 и 20 градуса. Месечната сума на валежите ще бъде около и под нормата, която в по-голямата част от страната е между 40 и 60 л/кв.м, в планините – до 70 л/кв.м, а в най-южните райони – между 70 и 110 л/кв.м.

Месецът започна със спокойно и сравнително топло за периода време. Ще бъде и предимно слънчево с разкъсана висока и средна облачност. В равнинната част от страната сутрин ще има условия за мъгла или ниска облачност; на отделни места ще се задържат по-дълго и температурите там ще остават по-ниски.

През втората половина от първото десетдневие се повишава вероятността за период с валежи и понижение на температурите.

В началото на второто десетдневие все още ще бъде променливо и с условия за валежи, но впоследствие, до средата на третото десетдневие, по-голяма е вероятността през повечето дни да е сухо, почти без валежи. Температурите ще останат по-високи от климатичните норми.

Около и след Коледа, до края на годината вероятността за валежи се повишава. Температурите ще се задържат по-високи от обичайните за периода и е по-вероятно в равнинната част от страната валежите да са от дъжд.

По темата

Източник: Агенция "Фокус"    
Никулден 2025 метеорологична прогноза декември Средиземноморски циклон лошо време Свети Николай валежи силен вятър температурна прогноза Коледа
Последвайте ни
Авария остави голям столичен квартал без парно и топла вода

Авария остави голям столичен квартал без парно и топла вода

Изненадващата поява на Клаудия Шифър на кралския банкет в Уиндзор

Изненадващата поява на Клаудия Шифър на кралския банкет в Уиндзор

От -10 до 20 градуса ни чакат до края на декември

От -10 до 20 градуса ни чакат до края на декември

Десетки нови снимки от острова на Джефри Епстийн разкриват

Десетки нови снимки от острова на Джефри Епстийн разкриват "ужасяващите му престъпления"

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Разходи, документи и съвети при внос на автомобил от ЕС

Разходи, документи и съвети при внос на автомобил от ЕС

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 5 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 5 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 5 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 5 дни

Виц на деня

Жена към приятелка: — Мъжът ми винаги има последната дума… — И коя е тя? — „Добре“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Златан Ибрахимович ще носи олимпийския огън на Зимните игри през 2026 г.

Златан Ибрахимович ще носи олимпийския огън на Зимните игри през 2026 г.

Свят Преди 21 минути

Церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри през 2026 г. е насрочена за 6 февруари на стадион „Джузепе Меаца“ в Милано

<p>Кремъл съобщи кога Путин ще проведе годишната си пресконференция</p>

Путин ще проведе годишната си пресконференция на 19 декември

Свят Преди 23 минути

Събитието се превърна в традиция по време на дългото му управление

Кайли Дженър е преминала терапия със стволови клетки за хронична болка в гърба

Кайли Дженър е преминала терапия със стволови клетки за хронична болка в гърба

Любопитно Преди 57 минути

„Справям се с лоша хронична болка в гърба почти 3 години след последната ми бременност"

ООН призова за връщането на отведените в Русия украински деца

ООН призова за връщането на отведените в Русия украински деца

Свят Преди 1 час

САЩ също подкрепиха резолюцията

Бивш съюзник на Макрон спира подкрепата - Франция в риск да остане без бюджет

Бивш съюзник на Макрон спира подкрепата - Франция в риск да остане без бюджет

Свят Преди 1 час

"Няма план Б“, каза Мод Брежон

Готови ли сте за „тройната пандемия“ - какво е и как да се предпазим

Готови ли сте за „тройната пандемия“ - какво е и как да се предпазим

Свят Преди 1 час

.

Дипломатически чар: Макрон избегна въпрос за Палестина с намигване и усмивка

Свят Преди 1 час

Журналист се опита да попита Макрон дали Франция ще признае Палестина, но президентът, вместо да даде конкретен отговор, се усмихна и демонстрира своя

Николов: Полицията беше подготвена, твърденията за липса на реакции са неверни

Николов: Полицията беше подготвена, твърденията за липса на реакции са неверни

България Преди 1 час

Това заяви главният комисар на СДВР в рамките на изслушването в пленарната зала за ескалацията след протеста на 1 декември

МВР с мерки за безпроблемното протичане на студентския празник

МВР с мерки за безпроблемното протичане на студентския празник

България Преди 1 час

Вижте какви са те:

„Светът е полудял!“: Шокиращото поведение на жена в басейн остави хората възмутени

„Светът е полудял!“: Шокиращото поведение на жена в басейн остави хората възмутени

Любопитно Преди 2 часа

Видео от Австралия, в което жена скролва на телефона си и си прави селфи, докато плува в басейн, предизвика бурен онлайн дебат за растящата технологична зависимост и тревожните ѝ последици

,

Продадоха картина на Христос с пет чудеса за рекордната сума от 5,6 милиона паунда

Любопитно Преди 2 часа

Триптихът е оцелял през религиозни чистки и политически катаклизми повече от 500 години

"Мамо, няма да ме познаеш като ме видиш!" - Радостина от “Игри на волята” с изповед минути след като отпадна на крачка от финала! (ВИДЕО)

"Мамо, няма да ме познаеш като ме видиш!" - Радостина от “Игри на волята” с изповед минути след като отпадна на крачка от финала! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Снимката е архивна

Тяло на мъж е открито в двора на врачанската болница

България Преди 2 часа

Полицията изяснява самоличността и причините за смъртта; започнато е разследване

Моди, Владимир Путин

Визитата на Путин в Индия: От частна вечеря с премиера Моди до посещение в Радж Гат - какво включва програмата

Свят Преди 2 часа

Двамата лидери се очаква да прегледат целия спектър на специалното партньорство

Пеевски за ПП-ДБ: Това е истината, не могат да избягат от миналото си

Пеевски за ПП-ДБ: Това е истината, не могат да избягат от миналото си

България Преди 2 часа

Девет месеца бяха с ДПС и всеки ден идваха в моя кабинет, заяви той

„Хамас“ предаде тленните останки на тайландски заложник, Ран Гвили все още в Газа

„Хамас“ предаде тленните останки на тайландски заложник, Ран Гвили все още в Газа

Свят Преди 2 часа

Предаването на всички тела на пленници на „Хамас“ ще изпълни основно условие по първата част от плана на американския президент Доналд Тръмп за край на започналата на 7 октомври 2023 г. война в ивицата Газа

Всичко от днес

От мрежата

10 ползи от пътуването с котката ви

dogsandcats.bg

Безопасно ли е да даваме на кучето кашкавал

dogsandcats.bg
1

Облачно и дъждовно за Никулден

sinoptik.bg
1

Най-дъждовната есен за последните 10 години

sinoptik.bg

Кейт Мидълтън дебютира в Уиндзор с най-голямата и блясква корона досега

Edna.bg

Радостина от “Игри на волята” с трогателен първи разговор с майка ѝ веднага след отпадането си на крачка от големия финал! (ВИДЕО)

Edna.bg

В Бърнли не се предават

Gong.bg

Цветомир Найденов обяви официално германския халф

Gong.bg

Пребиха баща и син и изпочупиха дома им в Шуменско, има задържан

Nova.bg

Жълт код за значителни валежи в пет области на България

Nova.bg