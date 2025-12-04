Дипломатически чар: Макрон избегна въпрос за Палестина с намигване и усмивка

П о време на среща в ООН френският президент Еманюел Макрон получи въпрос за признаването на Палестина, но изглежда не го чу ясно и просто отговори с усмивка, намигване и приветливо присъствие. Това показват кадри, разпространени от Phoenix Television .

Китайски журналист се опита да попита Макрон дали Франция ще признае Палестина, но президентът, вместо да даде конкретен отговор, се усмихна и демонстрира своя чар и дипломатическа учтивост. Моментът веднага предизвика реакции в социалните мрежи, като някои го определиха като "красиво отклонение“ от трудния въпрос.

Дипломатическите наблюдатели отбелязват, че подобна реакция е типична за Макрон, когато темата е деликатна или може да предизвика противоречия, френският президент често избира внимателен и харизматичен подход, вместо директен отговор.

Китай и Франция трябва да се възползват от възможностите и да разширят сътрудничеството си, каза китайският президент Си Цзинпин на срещата си с френския президент Еманюел Макрон в Пекин.

Китай и Франция трябва да засилят сътрудничеството си в традиционни сфери като:

авиацията,

въздухоплаването и

ядрената енергия,

да се възползват от потенциала за сътрудничество в сфери като:

зелената икономика,

дигиталната икономика,

биофармацевтиката,

изкуствения интелект и

новите видове енергии, каза Си.

Макрон: Сътрудничеството с Китай е решаващо за края на конфликта в Украйна

Си и Макрон заедно взеха участие в церемония по подписване на множество споразумения за сътрудничество в сферите на ядрената енергетика, селското стопанството, хранителната индустрия, образованието и околната среда, след днешните си разговори в Пекин.

Двамата лидери също така взеха участие в заключителната церемония на седмата среща на Китайско-френския бизнес съвет в Пекин.

Си Цзинпин отбеляза, че двете страни трябва да реагират на липсата на сигурност в съвременния свят, като ѝ противопоставят стабилността на отношенията помежду си. Си призова Китай и Франция непрестанно да разширяват нови сфери на двустранно икономическо и търговско сътрудничество, да продължат да насърчават напредъка във взаимноизгодните отношения между Китай и ЕС, и заедно да допринасят за реформирането и подобряването на глобалното управление.