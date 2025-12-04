„Светът е полудял!“: Шокиращото поведение на жена в басейн остави хората възмутени

Ж ена в Австралия беше заснета да скролва на телефона си, докато плува в басейн – кадри, които предизвикаха опасения, че технологичната зависимост на човечеството може да е достигнала точка, от която няма връщане назад, пише New York Post.

Клипът, споделен в социалните мрежи от популярната мем страница Brown Cardigan, започва безобидно – с кадри на хора, които се наслаждават на водата в живописния басейн Bondi Icebergs в Сидни.

След това камерата се фокусира върху въпросната плувкиня, която невъзмутимо разглежда устройството си, докато плува по гръб в един от коридорите. Видеото завършва с жената, която държи телефона право над себе си, сякаш снима или си прави селфи по време на плуване.

„Хубаво е да виждам хората просто да са в настоящия момент, да използват максимално времето си пред екрана, никога да не са онлайн и да споделят прекалено всяка възможна минута от живота си“, гласи надписът към клипа.

Коментаторите изглежда бяха единодушни, че манията ни по смартфоните е стигнала повратна точка. „Няма връщане оттам, където сме като вид“, оплака се един критик.

Друг добави: „Това може би е най-дистопичното нещо, което съм виждал.“ „Светът е полудял!!“ написа трети. „Остави телефона и живей в реалния свят, спри да съществуваш само онлайн!!“

„POV: пристрастен си към телефона си, но и към плажния живот“, пошегува се друг потребител.

Водната сесия на плувец със смартфон е само поредният пример за глобалната епидемия от технологична зависимост.

Woman’s shocking act in public pool leaves people appalled: ‘The world has gone crazy!’ https://t.co/cHyVzEPt1Z pic.twitter.com/cbqaqWhuC6 — New York Post (@nypost) December 3, 2025

Според AddictionHelp.com изумителните 250 милиона души страдат от пристрастяване към социалните медии.

Освен че води до депресивни състояния и социална изолация, постоянната фиксация върху телефона може да причини редица проблеми – от промени в настроението и нарушения на съня до пренебрегване на отговорности, стремеж към непрекъснато одобрение и липса на хобита. Младите хора също не са имунизирани срещу симптомите, провокирани от прекомерната употреба на смартфони.

Проучване, публикувано в понеделник в списание Pediatrics, установява, че хората, които са притежавали мобилен телефон преди 12-годишна възраст, са по-склонни да развият депресия, затлъстяване и нездравословни навици на сън в сравнение с тези, които не са имали устройство на толкова ранна възраст.