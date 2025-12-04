Визитата на Путин в Индия: От частна вечеря с премиера Моди до посещение в Радж Гат - какво включва програмата

П резидентът на Русия Владимир Путин пристига в Индия в четвъртък за първото си посещение от четири години насам, като започва визитата с частна вечеря, организирана от министър-председателя Нарендра Моди. Посещението, което се провежда на фона на бързо променящия се световен ред и продължаващия конфликт между Русия и Украйна, се очаква да постави икономическото сътрудничество в центъра на разговорите.

Putin starts his Journey to official state visit to INDIA! pic.twitter.com/8cR9PS8ghu — The Directorate - Clandestine (@Delta_SquadAnex) December 4, 2025

Дипломация на частната вечеря

Путин пристига в четвъртък вечерта, след което следва интимна вечеря с премиера Моди. Двамата лидери се очаква да прегледат целия спектър на специалното и привилегировано стратегическо партньорство:

отбранителни връзки, енергийна сигурност, разширяване на търговията и сътрудничество в нововъзникващи сектори.

Те ще обменят и мнения по ключови глобални и регионални теми, включително развитието в Евразия и Индо-Тихоокеанския регион.

Русия и Индия готвят важно споразумение

Почит в Радж Гат, официално посрещане и среща на върха

Ключовите ангажименти на руския президент са насрочени за петък. Денят започва с посещение на Радж Гат, където Путин ще отдаде почит на Махатма Ганди, традиционна спирка за държавните глави, посещаващи Индия. След това ще последва официална церемония по посрещане в двореца Раштрапати Бхаван, която ще постави началото на основните разговори на високо равнище в Хайдерабад Хаус.

Двамата лидери ще проведат широки дискусии, насочени към засилване на икономическата интеграция, подобряване на търговските маршрути и напредък в сътрудничеството в областта на технологиите, космоса, логистиката и иновациите.

След работен обяд с премиера Моди, Путин ще се обърне към участниците в Индийско-руския бизнес форум, където двете страни се надяват да активизират партньорствата в частния сектор и да привлекат нови инвестиции. Вечерта президентът ще се върне в Раштрапати Бхаван, където президентът Драупади Мурму ще даде държавна вечеря в негова чест. Очаква се Путин да отпътува около 21:30 ч.

Путин със спорен проект за АЕЦ в Индия

Търговията и големите двустранни споразумения са във фокуса

Съветник на Путин потвърди, че е планирано съвместно изявление, както и подписването на няколко двустранни документа, обхващащи широк кръг сектори. Сред тях е и Програмата за развитие на стратегическите области на руско-индийското икономическо сътрудничество до 2030 г. разглеждана като пътна карта за стимулиране на дългосрочната търговия и индустриално партньорство.

Юрий Ушаков подчерта, че двете страни ще навлязат задълбочено в търговските отношения. Двустранната търговия е достигнала 63,6 милиарда долара през 2024 г., което представлява ръст от 12 процента, движен основно от енергийния сектор, торовете и машиностроенето.

"Имаме много мащабни и перспективни проекти в различни области", каза той, изброявайки индустриалното сътрудничество, иновативните технологии, мирното космическо изследване, транспорта, минното дело, здравеопазването и програмите за трудова миграция сред приоритетите.

Путин ще участва и в събитие по повод старта на индийските операции на телевизия RT, което сигнализира намерението на Москва да разшири медийното и културното си присъствие като част от своята стратегия за "мека сила".

Премиерът Моди и Путин са разговаряли по телефона пет пъти през 2024 г., а последната им лична среща се е състояла в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Тянцзин.

Въпреки глобалните геополитически сътресения отношенията между Индия и Русия продължават да се адаптират, като съчетават традиционните отбранителни връзки с модерно сътрудничество в областта на технологиите, енергийния преход, образованието и мобилността на работната сила.