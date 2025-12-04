Готови ли сте за „тройната пандемия“ - какво е и как да се предпазим

П рез декември здравните експерти се подготвят за това, което често се нарича „трипандемия“ – сезонен ръст на грип, COVID-19 и респираторно-синцитиален вирус (RSV). Тези три респираторни заболявания обикновено циркулират едновременно и засягат домакинствата в много страни.
Можете да предприемете стъпки, за да защитите себе си и близките си от тези заболявания. Започнете, като разберете как тези болести се различават, какво общо имат и как да намалите риска от сериозни усложнения, пише HCA Florida Healthcare.
- Грип, COVID-19 и RSV: Какво е различно и какво е общо?
За RSV (респираторно-синцитиален вирус)
RSV е респираторно заболяване, което заразява гърлото, носа и белите дробове. Симптомите му са подобни на тези при COVID-19, грип и дори настинка, което може да затрудни разграничаването. RSV обикновено се разпространява през есента и зимата, като достига пик през декември и януари.
За COVID-19
COVID-19 може да предизвика респираторни симптоми, които много приличат на тези при грип, настинка или пневмония. Освен респираторната система и белите дробове, вирусът може да увреди и други части на тялото, включително кръвоносните съдове, бъбреците и сърцето. Въпреки че някои хора могат да се разболеят сериозно, повечето имат леки симптоми.
За грипа (influenza)
Грипът е заразно респираторно заболяване, което може да зарази гърлото, носа и понякога белите дробове. Причинява се от вируси на грип, които могат да доведат до леки или тежки заболявания.
И трите заболявания могат да доведат до сериозни здравословни проблеми. Ако не сте сигурни за симптомите си, не чакайте – свържете се с личния си лекар или посетете спешен център за оценка и лечение.
Симптоми: някои са сходни, но има разлики
Симптомите на RSV, грип и COVID-19 са достатъчно сходни, за да е трудно да се определи кое заболяване имате. Кашлица, затруднено дишане и температура са типични за всички три заболявания. Медицинските специалисти могат да използват определени тестове за диагностика.
Ваксинации срещу грип, RSV и COVID-19
Грипна ваксина
Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC) препоръчват всички над 6 месеца да се ваксинират срещу грип всяка година, особено хората в рискови групи, като:
- Възрастни над 65 години
- Деца под 2 години
- Хора с астма
- Хора с хронични белодробни заболявания като ХОББ или муковисцидоза
Много други също могат да се възползват от ваксинацията срещу грип — консултирайте се с лекаря си за най-добрия вариант за вас и семейството ви.
RSV ваксина
Здрави възрастни и деца обикновено не развиват тежки форми на RSV. Все пак, бебета под 6 месеца и възрастни с висок риск или по-възрастни хора могат да се разболеят сериозно и да се наложи хоспитализация. Затова бебета, някои малки деца и определени възрастни могат да бъдат защитени чрез ваксинация.
COVID-19 ваксина
В момента CDC препоръчва ваксина срещу COVID-19 за повечето възрастни над 18 години. Родителите трябва да обсъдят ползите от ваксинацията за деца на възраст между 6 месеца и 17 години със своя лекар.
Стратегии за превенция на респираторните заболявания
Освен да сте актуализирани с препоръчаните ваксинации, тези ежедневни навици могат да помогнат за защита от грип, COVID-19 и RSV:
- Мийте редовно ръцете си със сапун и вода; използвайте дезинфектант, когато сапунът не е наличен.
- Почиствайте редовно често докосвани повърхности като дръжки, телефони и плотове.
- Обмислете носене на маска в претъпкани или високорискови места.
- Ако се чувствате болни, останете вкъщи и спазвайте дистанция от другите.
- Тествайте се при симптоми на респираторно заболяване.
- Свържете се с лекаря си веднага за лечение, ако смятате, че сте болни