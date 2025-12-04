Готови ли сте за „тройната пандемия“ - какво е и как да се предпазим

П рез декември здравните експерти се подготвят за това, което често се нарича „трипандемия“ – сезонен ръст на грип, COVID-19 и респираторно-синцитиален вирус (RSV). Тези три респираторни заболявания обикновено циркулират едновременно и засягат домакинствата в много страни.

Можете да предприемете стъпки, за да защитите себе си и близките си от тези заболявания. Започнете, като разберете как тези болести се различават, какво общо имат и как да намалите риска от сериозни усложнения, пише HCA Florida Healthcare.

Грип, COVID-19 и RSV: Какво е различно и какво е общо?

За RSV (респираторно-синцитиален вирус)

RSV е респираторно заболяване, което заразява гърлото, носа и белите дробове. Симптомите му са подобни на тези при COVID-19, грип и дори настинка, което може да затрудни разграничаването. RSV обикновено се разпространява през есента и зимата, като достига пик през декември и януари.

За COVID-19

COVID-19 може да предизвика респираторни симптоми, които много приличат на тези при грип, настинка или пневмония. Освен респираторната система и белите дробове, вирусът може да увреди и други части на тялото, включително кръвоносните съдове, бъбреците и сърцето. Въпреки че някои хора могат да се разболеят сериозно, повечето имат леки симптоми.

За грипа (influenza)

Грипът е заразно респираторно заболяване, което може да зарази гърлото, носа и понякога белите дробове. Причинява се от вируси на грип, които могат да доведат до леки или тежки заболявания.

И трите заболявания могат да доведат до сериозни здравословни проблеми. Ако не сте сигурни за симптомите си, не чакайте – свържете се с личния си лекар или посетете спешен център за оценка и лечение.

Симптоми: някои са сходни, но има разлики

Симптомите на RSV, грип и COVID-19 са достатъчно сходни, за да е трудно да се определи кое заболяване имате. Кашлица, затруднено дишане и температура са типични за всички три заболявания. Медицинските специалисти могат да използват определени тестове за диагностика.

Ваксинации срещу грип, RSV и COVID-19

Грипна ваксина

Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC) препоръчват всички над 6 месеца да се ваксинират срещу грип всяка година, особено хората в рискови групи, като:

Възрастни над 65 години

Деца под 2 години

Хора с астма

Хора с хронични белодробни заболявания като ХОББ или муковисцидоза

Много други също могат да се възползват от ваксинацията срещу грип — консултирайте се с лекаря си за най-добрия вариант за вас и семейството ви.

RSV ваксина

Здрави възрастни и деца обикновено не развиват тежки форми на RSV. Все пак, бебета под 6 месеца и възрастни с висок риск или по-възрастни хора могат да се разболеят сериозно и да се наложи хоспитализация. Затова бебета, някои малки деца и определени възрастни могат да бъдат защитени чрез ваксинация.

COVID-19 ваксина

В момента CDC препоръчва ваксина срещу COVID-19 за повечето възрастни над 18 години. Родителите трябва да обсъдят ползите от ваксинацията за деца на възраст между 6 месеца и 17 години със своя лекар.

Стратегии за превенция на респираторните заболявания

Освен да сте актуализирани с препоръчаните ваксинации, тези ежедневни навици могат да помогнат за защита от грип, COVID-19 и RSV: