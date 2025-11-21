Свят

Досиетата "Епстийн": Колко опасно може да стане за Тръмп

Жертвите са над 1 000, а документите по делото включват снимки, видеоклипове, аудиозаписи

21 ноември 2025, 06:49
Ж ертвите са над 1000, а документите по делото включват снимки, видеоклипове, аудиозаписи. Сега тази информация предстои да бъде публикувана, съобщи Deutsche Welle.

Колко опасно може да стане за Доналд Тръмп?

Двете камари на Конгреса в САЩ почти единодушно разпоредиха министерството на правосъдието да публикува всички документи, свързани с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн.

А в четвъртък и Тръмп, който радикално промени позицията си по темата, сложи своя подпис. Следва детайлите около скандала с милионера, който умря в затвора през 2019 година, да станат обществено достояние.

Разследван за трафик на хора

Дълги години финансистът Епстийн поддържаше контакти с представителите на елита в САЩ. Още през 2005 година срещу него започна разследване, че ръководи схема за трафик на хора заедно с дългогодишната си партньорка Гилейн Максуел.

Обвиненията, които се натрупаха и в следващите години, разкриваха подобна схема: с финансови средства Епстийн е примамвал непълнолетни момичета в свои имоти в Ню Йорк, Флорида, Ню Мексико и на собствения му остров в Карибско море, където те са ставали жертва на сексуално насилие - от самия Епстийн, но и от известни личности, близки до него.

Сред най-известните имена, свързани с аферата, е това на брата на Чарлз Трети Андрю, който тази година загуби титлата си „принц" заради обвиненията в злоупотреба с тогава непълнолетната Вирджиния Джуфре.

Епстийн е поддържал контакти и с двама американски президенти - настоящия Доналд Тръмп и бившия Бил Клинтън.

Повод за редица спекулации и конспиративни теории

През 2008 година Епстийн сключи сделка с прокуратурата в Маями и се призна за виновен, че е принуждавал непълнолетна да проституира. След 13 месеца той беше освободен от затвора. През юли 2019 година той отново бе задържан, а малко след това бе намерен в безсъзнание в килията си в Ню Йорк с рани по врата и поставен под постоянно наблюдение заради риск от самоубийство. Това разпореждане обаче беше отменено по искане на адвокатите му.

През август 2019 г. Епстийн бе намерен мъртъв в килията си. Разследването установи, че става дума за самоубийство. Въпреки това случаят продължава да занимава американската общественост и привлича вниманието на целия свят. Престъпленията на Епстийн и начинът, по който правосъдието и политиците се отнасят към случая, повдигат подозрения и са в основата на редица конспиративни теории.

Кои са били „клиентите" на Епстийн и Максуел?

Документите по делото включват над 300 гигабайта данни, снимки, видеоклипове, порнографски материали и аудиозаписи, които ФБР е събрало през годините. Според данни на американското министерство на правосъдието документите потвърждават, че над 1 000 души са станали жертва на Епстийн.

Част от документите по делото вече бяха публикувани. Все още витаят спекулации обаче дали друга част от тях не съдържат имената на „клиенти" на милионера, на които той е осигурявал непълнолетни момичета. През юли 2025 г. Министерството на правосъдието на САЩ опроверга съществуването на такъв списък с имена. Това обаче създаде сериозно противоречие в думите на министърката Пам Бонди, която още през февруари заяви в интервю за „Фокс Нюз", че списъкът с имена вече е на бюрото ѝ.

Много привърженици на Доналд Тръмп , които от години настояват за публикуването на всички данни по делото „Епстийн", започнаха остро да критикуват президента и кабинета му, че крие нещо. Самият Тръмп също по време на кампанията през 2024 година обеща, че ще публикува всичко, с което властите разполагат.

Напрежението вътре в Републиканската партия се повиши, а самият Тръмп се дистанцира от своя дългогодишна съюзничка - Марджъри Тейлър Грийн, защото Грийн настоява за бързо публикуване на всички документи. Преди няколко дни обаче Тръмп промени позицията си и настоя републиканците да подкрепят отварянето на документите.

Тръмп и Епстийн са се познавали добре

Тръмп и Епстийн неведнъж са били заедно на партита ппез 1990-те, както е видно и на различни видеозаписи и снимки. Според съдебните документи Тръмп поне седем пъти е летял в самолета на Епстийн. В интервю от 2002 година настоящият президент на САЩ го нарича „чудесен човек" и допълва: „Дори се говори, че той харесва красиви жени точно както мен." Епстийн от своя страна казва за Тръмп: „Бях най-добрият приятел на Доналд в продължение на десет години."

По данни на „Вашингтон пост" през 2004 година двамата се скарват заради имот в Палм Бийч. През 2019 година, когато вече е президент, Тръмп се дистанцира от Епстийн и твърди, че не знае нищо за престъпленията му.

В средата на ноември 2025 година обаче отново бяха разпространени документи, които повдигнаха въпроса какво е знаел Тръмп . Става дума за мейли между Епстийн и неговата дългогодишна партньорка Гилейн Максуел. В имейл от 2 април 2011 г. Епстийн пише на Максуел: „Искам да ти е ясно, че кучето, което все още не е излаяло, е Тръмп. (Зачеркнато име) е прекарал часове в дома ми с него, но нито веднъж не е бил споменат." Във втори имейл от 2019 г. Епстийн пише на журналиста Майкъл Уолф: „Разбира се, че Тръмп знаеше за момичетата и е помолил Гилейн да спре."

Тръмп вини демократите и Бил Клинтън

Отношенията на Бил Клинтън с Епстийн също повдигат въпроси. Те се познават от 1990-те години, а докато Клинтън е президентът, милионерът многократно гостува в Белия дом. След края на мандата си Клинтън многократно използва частния самолет на Епстийн за работни пътувания на фондацията си. Бившият президент признава, че е пътувал четири пъти с превозното средство, докато според медиите става дума за далеч повече. Самият Клинтън твърди, че винаги е пътувал със свои служители и охрана.

През 2003 година Епстийн навършва 50 години, а албумът за рождения му ден наскоро също се превърна в тема за спорове. Според публикациите Доналд Тръмп е написал специална картичка на Епстийн , която включва изречението „ние си приличаме" и силует на гола жена. Той отрича. Според медийни публикации Клинтън също е изпратил поздравление на милионера. Бившият президент от Демократическата партия твърди, че около 2005 година е преустановил контактите си с Епстийн, в същото време обаче неговата партньорка Максуел през 2010 година гостува на сватбата на дъщеря му Челси.

Тръмп твърди, че намесването му в скандала е опит на демократите да отклонят вниманието от Бил Клинтън. Наскоро той нареди на правосъдното министерство да започне разследване на отношенията между Клинтън и Епстийн.

Защо мълчи Гилейн Максуел?

Гилейн Максуел, която излежава 20 годишна присъда, е вероятно човекът, който знае най-много за престъпленията на Епстийн. Тя обаче не говори по темата.

През юни тази година Максуел бе разпитана от заместник-главния прокурор Тод Бланш в затвора във Флорида, където излежаваше присъдата си. Седмица по-късно Максуел беше преместена в затвор в Тексас, който има значително по-ниско ниво на сигурност и в който според медийни съобщения Максуел се ползва със специални условия.

Жертвите на Епстийн и техните близки се възмутиха от този ход на правораздавателните власти. Причините за преместването ѝ са неизвестни, но решението отново подхрани спекулациите, че целта е да се купи мълчанието на Максуел.

 

Източник: Deutsche Welle    
Джефри Епстийн сексуални престъпления Доналд Тръмп Гилейн Максуел трафик на хора публикуване на документи Бил Клинтън скандал Епстийн принц Андрю конспиративни теории
