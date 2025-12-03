Свят

Скандал за 1 млн. евро разтърси ЕК: В какво са обвинени Федерика Могерини и Стефано Санино

Трима души са в ареста след акция на полицията и ОЛАФ в Брюксел и Брюж

3 декември 2025, 09:01

"Не сме по-далеч от мира": Къшнър и Уитков навлизат в геополитическата игра на Путин
Тенисистката Серина Уилямс опроверга информациите, че планира да поднови спортната си кариера

Тенисистката Серина Уилямс опроверга информациите, че планира да поднови спортната си кариера
54 двойки се ожениха на масова сватба в ивицата Газа

54 двойки се ожениха на масова сватба в ивицата Газа
След 5-часов разговор: Путин изпрати на Тръмп важни сигнали, критикува действията на Европа

След 5-часов разговор: Путин изпрати на Тръмп важни сигнали, критикува действията на Европа
Цената на евтината сладост - детският труд все още е в основата на шоколадовата индустрия

Цената на евтината сладост - детският труд все още е в основата на шоколадовата индустрия
Зеленски: Украйна е по-близо до мира от всякога

Зеленски: Украйна е по-близо до мира от всякога
Обиски и арести на върха на ЕС, задържаха Федерика Могерини

Обиски и арести на върха на ЕС, задържаха Федерика Могерини

"Бомбен циклон" връхлита САЩ

Б ившият върховен представител на ЕС за външната политика Федерика Могерини и висш служител на Европейската комисия са сред арестуваните при разследване за корупционна схема. Акцията е проведена вчера сутринта в 07:30 ч., когато полиция е влязла в сградата на Европейската служба за външна дейност в Брюксел и в офиси на Колежа на Европа, пише NOVA.

  • В резултат на операцията са задържани трима души:
  1. Федерика Могерини – бивш шеф на европейската дипломация и настоящ ректор на Колежа на Европа.
  2. Стефано Санино – главен секретар на Европейската служба за външна дейност, който понастоящем е и генерален директор в Европейската комисия
  3. Служител от администрацията на Колежа на Европа.
  • Обвинението: Привилегирована информация за 1 милион евро

Според разследващите генералният директор Стефано Санино е предоставил вътрешна информация на Федерика Могерини. Целта е била Колежът на Европа, който тя ръководи, да спечели проект на стойност 1 милион евро. Средствата са били отпуснати за подготовка и обучение на бъдещи европейски дипломати и функционери в рамките на няколко месеца.

Разследването е стартирало по сигнал и реакция на Европейската прокуратура. Задържаните остават в ареста, като според белгийското законодателство полицията има право да ги задържи до 48 часа. 

Източник: NOVA    
