Скандал за 1 млн. евро разтърси ЕК: В какво са обвинени Федерика Могерини и Стефано Санино

Б ившият върховен представител на ЕС за външната политика Федерика Могерини и висш служител на Европейската комисия са сред арестуваните при разследване за корупционна схема. Акцията е проведена вчера сутринта в 07:30 ч., когато полиция е влязла в сградата на Европейската служба за външна дейност в Брюксел и в офиси на Колежа на Европа, пише NOVA.
🇪🇺🔴 BREAKING: Corruption at the very top of the EU sends shockwaves through Brussels.— Remix News & Views (@RMXnews) December 2, 2025
Belgian police have detained the EU’s former foreign policy chief, Federica Mogherini, in connection with an anti-fraud investigation.
Stefano Sannino, former head of the European External… pic.twitter.com/myyiXaNr4C
- В резултат на операцията са задържани трима души:
- Федерика Могерини – бивш шеф на европейската дипломация и настоящ ректор на Колежа на Европа.
- Стефано Санино – главен секретар на Европейската служба за външна дейност, който понастоящем е и генерален директор в Европейската комисия
- Служител от администрацията на Колежа на Европа.
The EU's Middle East service chief detained by Belgian police in corruption probe— Chay Bowes (@BowesChay) December 2, 2025
Stefano Sannino is also a former Secretary-General of the EU diplomatic service
He and Federica Mogherini are among the three arrested as part of the investigation pic.twitter.com/1vRDoOJs83
- Обвинението: Привилегирована информация за 1 милион евро
Според разследващите генералният директор Стефано Санино е предоставил вътрешна информация на Федерика Могерини. Целта е била Колежът на Европа, който тя ръководи, да спечели проект на стойност 1 милион евро. Средствата са били отпуснати за подготовка и обучение на бъдещи европейски дипломати и функционери в рамките на няколко месеца.
Разследването е стартирало по сигнал и реакция на Европейската прокуратура. Задържаните остават в ареста, като според белгийското законодателство полицията има право да ги задържи до 48 часа.