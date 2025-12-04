Любопитно

„Справям се с лоша хронична болка в гърба почти 3 години след последната ми бременност"

4 декември 2025, 13:01
Кайли Дженър е преминала терапия със стволови клетки за хронична болка в гърба
Източник: Getty

К айли Дженър разкри, че е претърпяла терапия със стволови клетки, след като е изпитвала хронична болка в гърба след последната си бременност, съобщава People.

В поредица от публикации в Instagram Stories в сряда, 3 декември, 28-годишната Дженър разказа на зрителите си за своето медицинско пътуване с терапия със стволови клетки. В първия слайд тя сподели снимка, на която лежи в болнично легло.

„Справям се с лоша хронична болка в гърба почти 3 години след последната ми бременност и нищо, което опитах, не ми помогна“, започна тя.

„Като чух колко облекчение е получила Ким, вдъхнах увереност да проуча терапията със стволови клетки: Отидох при @dr.akhan и неговия екип в @eterna.health и честно казано съм много благодарна за възможността и ресурсите. Тялото на всеки е различно, но това беше огромна стъпка в моето изцеление: Определено направете проучване... говорете с Вашия лекар и медицински специалисти, но просто исках да споделя, в случай че това помогне на някого“, сподели Дженър. 

В поредица от снимки основателката на Kylie Cosmetics е с превръзки на кръста. Тя сподели и селфи с д-р Ахан, както и снимка от медицинския му кабинет.

Дженър има дъщеря Сторми, на 7 години, и син Еър, на 3 години, с бившия си съпруг Травис Скот. През ноември тя разказа открито за преживяванията си като млада майка.

 Тя се появи в подкаста  на сестра си Клое Кардашиян „Khloé in Wonder Land“ и беше попитана как балансира личната си идентичност с родителството. Дженър откровено каза, че в началото ѝ е било трудно.

„Мисля, че имам наистина добър баланс“, призна Дженър. „Мисля, че определено все още се чувствам себе си. Беше ми наистина трудно да имам толкова малки деца и просто... емоциите и следродилният период.“

„И вероятно си единствената във вашия кръг, която има деца“, отговори 41-годишната Кардашиян.

„Единствената. Ирис Палмър. С Ирис станахме много по-близки. Тя е малко по-голяма от мен, имахме и деца заедно“, отговори Дженър. „Но мисля, че се справих доста добре. Мисля, че просто отнема време.“

„Свърши страхотна работа“, добави Кардашиян.

„Отне ми около година, вероятно, след това - и двата пъти - за да се почувствам отново като себе си“, каза Дженър.

„Мисля, че това е нормално. Мисля, че е нужна само минута, за да си върнеш шибаното моджо“, каза Кардашиян, на което Дженър отговори: „Не, така е.“

Източник: People    
