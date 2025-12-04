ООН призова за връщането на отведените в Русия украински деца

О бщото събрание на ООН призова снощи за незабавното и безусловно връщане на украинските деца, "принудително преместени" в Русия, което е чувствителен въпрос в преговорите за евентуално мирно споразумение между Киев и Москва, предадоха Франс прес и Ройтерс.

ООН иска достъп до украинските деца в Русия

Незадължителната резолюция, приета с 91 гласа "за“ (включително САЩ), 12 "против" (включително Русия) и 57 "въздържали се", изисква от Москва "да гарантира незабавното, безопасно и безусловно връщане на всички украински деца, които са били преместени или депортирани насилствено".

Тя също така призовава Москва "да прекрати незабавно всяка практика на принудително прехвърляне, депортиране, разделяне на семейства и отделяне на деца от техните законни представители, промяна на личния статус, включително гражданството, осиновяване или настаняване в приемни семейства, както и индоктриниране на украински деца".

Русия да върне украинските деца, призова България заедно с 38 държави

Украйна обвинява Русия, че е отвлякла най-малко 20 000 украински деца от началото на войната, "най-голямата държавна операция по отвличане в историята", заяви пред трибуната преди гласуването украинската заместник-министърка на външните работи Мариана Беца, като отбеляза, че повече от 1850 от тях са били върнати.

"Няма да има справедлив мир в Украйна без незабавното и безусловно завръщане на нашите деца у дома", подчерта тя.

САЩ също подкрепиха резолюцията, приета ден след срещата между руския президент Владимир Путин и пратеника на американския му колега Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, отбелязва Ройтерс. Москва призова страните да гласуват срещу резолюцията, внесена от Украйна, Канада и ЕС.