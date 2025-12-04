Свят

Бивш съюзник на Макрон спира подкрепата - Франция в риск да остане без бюджет

"Няма план Б“, каза Мод Брежон

4 декември 2025, 12:42
Бивш съюзник на Макрон спира подкрепата - Франция в риск да остане без бюджет
Б ившият премиер Едуар Филип и неговата партия Horizons отказаха подкрепа за бюджета за социално осигуряване, което увеличава риска Франция да започне 2026 г. без финансов план.

"Какъв г*з“, възкликна един министър, изразявайки шока си от решението на Филип, пише Politico.

Франция е на път да приключи годината без приет бюджет, след като бившият премиер и настоящ кандидат за президент Едуар Филип се очерта като основна пречка за правителството, въпреки номиналния им съюз.

Във вторник стана ясно, че партията на Филип, Horizons, заедно с 34-ма депутати, ще се въздържи или ще гласува против бюджета за социално осигуряване следващата седмица. Това изпраща опасен сигнал, че страната може да започне новата година без утвърден финансов план.

Френските социалисти заплашиха да свалят правителството

Франция трябва да вземе сериозни мерки за намаляване на дефицита в бюджета за социално осигуряване и в държавния бюджет, ако иска да убеди пазарите, че втората по големина икономика в ЕС не се е превърнала в неконтролируема държава, заплашена от дългова криза.

В момента дългът на Франция достига 3,4 трилиона евро, а правителството се стреми да намали бюджетния дефицит, очакван на 5,4% от БВП за тази година. Министър-председателят Себастиен Лекорню обеща, че следващият бюджет ще сведе дефицита до максимум 5%.

Източник, близък до екипа на Лекорню, обясни, че премиерът е наясно, че Филип търси политическа позиция и няма да му предостави свободна ръка, но "това не означава, че Филип трябва да съсипе бюджета“.

Бившият премиер, първи министър на Еманюел Макрон, обяви във вторник, че партията му единодушно е решила, че не може да подкрепи закона за социално осигуряване, защото той не намалява достатъчно бюджетния дефицит.

Въпреки че партията контролира само 34 от 577 места в Националното събрание, този малък блок може да се окаже решаващ при гласуването в силно фрагментирания парламент на Франция.

Способността на Лекорню да формира законодателство е ограничена както от тези разделения, така и от обещанието му да не използва конституционен механизъм (чл. 49.3) за прокарване на бюджета. Това е мярка, която през октомври бе обявена, за да не бъде свалено правителството му.

Консервативният лидер Бруно Ретайо, бивш министър при предишни малцинствени правителства на Макрон, призова Лекорню в радио интервю да се върне върху решението си и да приложи чл. 49.3, за да приеме "бюджет в интерес на нацията“.

Льокорню печели време, но с каква цел?

Такъв ход обаче е рисков, тъй като депутатите могат да внесат вот на недоверие, както се случи миналата година, когато тогавашният премиер Мишел Барние се опита да прокара собствен закон за социално осигуряване и бе отстранен.

Каквото и да се случи в следващите дни, рискът от американски тип "shutdown“ е минимален. Законодателите могат да удължат действието на бюджета за 2025 г. и да одобрят краткосрочно финансиране, за да поддържат социалната система до приемането на нов закон.

Правителственият говорител Мод Брежон подчерта, че всеки депутат ще носи индивидуална отговорност за резултата от гласуването, а не само политическите групи.

"Няма план Б“, каза Брежон на пресконференция във вторник.

Източник: Politico    
